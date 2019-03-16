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Израильская структура заявила о возвращении Су-25 ВКС РФ в Сирию

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В Твиттер-аккаунте разведывательной спутниковой группировки ImageSat Intl. заявлено о том, что ВКС России вернули часть своего боевого крыла в Сирию. Речь идёт о штурмовиках Су-25 (три единицы). При этом в аккаунте публикуются спутниковые снимки, на котором демонстрируются самолёты Су-25 на авиабазе ВКС РФ «Хмеймим» в Латакии. Снимки датированы мартом текущего года. По крайней мере, именно такая информация указана на фотографиях.




Внимание на себя обращает явно провокационная подпись к опубликованным спутниковым фотографиям. Эта подпись говорит о том, что «Россия посылает сигнал Турции, возвращая самолёты».

В более подробном описании говорится, что Путин готов идти на то, чтобы вся территория Сирии вернулась под контроль Асада, «даже ценой конфронтации с Турцией».

Стоит отметить, что ImageSat Intl. – это израильская структура, которая выступает оператором спутников-шпионов. Снимки поверхности Земли осуществляются с помощью спутников EROS. Основным центром приёма является структура, территориально располагающаяся в Тель-Авиве.

Напомним, что ранее самолёты ВКС РФ нанесли точечный удар по складу террористов в Идлибе. При этом удар наносился после консультаций российских военнослужащих с турецкими коллегами.

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что израильская структура своими комментариями о «конфронтации» России и Турции по Сирии пытается вбить клин между Москвой и Анкарой. Ранее аналогичная попытка была предпринята с целью попытки вбить клин между Москвой и Тегераном, когда в израильской прессе объявили, будто бы Москва «раздражена тайным визитом Асада в Иран».
Использованы фотографии:
https://twitter.com/ImageSatIntl, Минобороны РФ
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