Например, сельскохозяйственная отрасль России. Санкции привели к тому, что она вышла из состояния стагнации и демонстрирует существенный рост.

В американском издании National interest вышла статья профессора политологии одного из университетов США (университет содружества Вирджинии). Имя профессора – Джуди Твигг. В опубликованном материале говорится о том, что Россия одерживает победу в санкционной войне.Джуди Твигг отмечает, что американские санкции, которые вводятся в отношении России с 2014 года для ослабления российской экономики, привели к обратному эффекту:По словам профессора Твигг, развивается пищевая промышленность России, которая «была покалеченной». Джуди Твигг отмечает, что в сельское хозяйство РФ начали вкладываться многочисленные инвесторы – по всей России ведётся строительство новых животноводческих комплексов, мясо- и молокоперерабатывающих заводов, зернохранилищ.Автор материала в американском журнале отмечает, что ранее России для обеспечения населения продовольствием приходилось закупать за рубежом даже зерновые. Теперь производство зерна в РФ такое, что оно вдвое выше внутренних потребностей, и по уровню экспорта зерновых Российская Федерация вышла на ведущее место в мире.Напомним, что ранее в России обсуждали программу по созданию мощного комплекса, который позволил бы обеспечивать продовольствием население России и постоянно наращивать продажу зерна, молока, мяса в другие страны.