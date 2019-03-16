Крым, Севастополь, а вместе с ними и вся Россия сегодня отмечают 5-ю годовщину по-настоящему исторического события. Речь идёт о пятилетии со дня проведения референдума, в котором приняло участие подавляющее большинство жителей полуострова.16 марта 2014 года плебисцит был проведён в тогдашней Автономной Республике Крым и городе Севастополь. В итоге на участки для волеизъявления пришли более 89% севастопольцев и более 83% жителей тогдашней АРК.Это голосование стало во многом поворотной вехой фактически для всего мира. Россия продемонстрировала решимость в поддержке крымчан, большинство которых отказались принять итоги киевского госпереворота. Было открыто заявлено, что насильственная смена власти или смена власти с использованием зарубежных капиталов (а часто одно шло вместе с другим) в той или иной стране Россией поддерживаться не будет. С 2014 года такая позиция РФ уже успела проявить себя в Сирии и Венесуэле, где зарубежные страны во главе США пытались и продолжают пытаться сменить действующие власти.Пять лет назад жители Крыма и Севастополя высказали свою волю, дав понять, что они готовы идти дальше только вместе с Россией. Для отдельных персонажей это стало настоящим потрясением, от которого не могут оправиться до сих пор, при этом само проведение референдума такие персонажи всё ещё пытаются объявить нелегитимным. Так, известная своей нередкой ангажированностью Википедия сообщает пользователям, что голосование в Крыму было «спорным». Обращает на себя внимание, что это первое слово в определении общекрымского плебисцита от представителей упомянутого ресурса, претендующего на звание энциклопедического.Тем временем, в Германии призвали уважительно относиться к выбору Крымчан. Депутат берлинской палаты депутатов Гуннар Линдеманн отметил, что жители Крыма однозначно дали понять, что не желают жить в составе Украины и хотят быть вместе с Россией. По словам немецкого политика, этот демократический выбор нужно уважать и отказаться от санкций, которые ранее были введены в отношении РФ за воссоединение с Крымом.