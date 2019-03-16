Порошенко после выборов намерен поднять вопрос о членстве в НАТО
В поздравительном письме, которое президент Украины Пётр Порошенко направил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу по случаю 70-летия Североатлантического альянса, украинский глава пообещал поднять на лондонском саммите НАТО в декабре этого года вопрос о членстве его страны в этой организации.
По словам Порошенко, сотрудничество Украины с Североатлантическим альянсом является «важной страницей истории» НАТО. Он подчеркнул, что Киев и дальше будет продолжать проводить реформы с целью дальнейшего вступления в альянс.
Назвав Украину государством, стоящим «на самой передовой линии защиты» Североатлантического альянса, Порошенко считает целесообразным на саммите в Лондоне начать предметную дискуссию по обновлению украинского партнёрства и предоставлению Украине плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО.
Генеральный секретарь НАТО ранее заявлял, что его организация воспринимает Украину как важного партнёра и будет оказывать ей дальнейшую помощь для вступления в альянс.
При этом в самом украинском руководстве считают нереалистичным получение Киевом в конце 2019 года ПДЧ. Об этом неоднократно говорила Иванна Климпуш-Цинцадзе, украинский вице-премьер.
Руководство Украины, пытаясь перевести ВСУ на стандарты НАТО, уже столкнулось с рядом проблем. Так, недавно в СМИ прошла информация о том, что натовские стандарты питания, о которых так любит говорить Украина, привели к тому, что украинские военные питаются простроченными консервами, и у них возникают проблемы с обеспечением одноразовой посудой.
Само же заявление Петра Порошенко о том, что он готов поднимать вопрос членства Украины в НАТО на декабрьском саммите, говорит об излишней самоуверенности пока ещё действующего украинского президента. 31 марта, напомним, на Украине пройдут выборы.
По словам Порошенко, сотрудничество Украины с Североатлантическим альянсом является «важной страницей истории» НАТО. Он подчеркнул, что Киев и дальше будет продолжать проводить реформы с целью дальнейшего вступления в альянс.
Назвав Украину государством, стоящим «на самой передовой линии защиты» Североатлантического альянса, Порошенко считает целесообразным на саммите в Лондоне начать предметную дискуссию по обновлению украинского партнёрства и предоставлению Украине плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО.
Генеральный секретарь НАТО ранее заявлял, что его организация воспринимает Украину как важного партнёра и будет оказывать ей дальнейшую помощь для вступления в альянс.
При этом в самом украинском руководстве считают нереалистичным получение Киевом в конце 2019 года ПДЧ. Об этом неоднократно говорила Иванна Климпуш-Цинцадзе, украинский вице-премьер.
Руководство Украины, пытаясь перевести ВСУ на стандарты НАТО, уже столкнулось с рядом проблем. Так, недавно в СМИ прошла информация о том, что натовские стандарты питания, о которых так любит говорить Украина, привели к тому, что украинские военные питаются простроченными консервами, и у них возникают проблемы с обеспечением одноразовой посудой.
Само же заявление Петра Порошенко о том, что он готов поднимать вопрос членства Украины в НАТО на декабрьском саммите, говорит об излишней самоуверенности пока ещё действующего украинского президента. 31 марта, напомним, на Украине пройдут выборы.
- Использованы фотографии:
- Фейсбук/Порошенко
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