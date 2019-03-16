Эмигрировавший депутат Рады рассказал о психических проблемах Порошенко
Эмигрировавший из Украины депутат Верховной рады, предприниматель Александр Онищенко рассказал Политнавигатору о нездоровой тяге президента Порошенко к деньгам.
По словам Онищенко, главная цель Порошенко заключается в том, чтобы стать самым богатым человеком на Украине, «выдавить» из страны других олигархов и самостоятельно контролировать народ.
– рассказал Онищенко.
Он добавил, что Порошенко специально пытается обанкротить все крупные предприятия на Украине, чтобы затем выкупить их через подставные фирмы за деньги, которые он вывел на оффшорные счета.
Что касается выборов, то возможная победа на них Порошенко не позволит ему сохранить власть и избежать импичмента – продержаться на посту он сможет лишь до выборов в Раду, которые пройдут осенью текущего года, считает предприниматель.
– сказал Онищенко.
Он отметил также, что решить вопрос силовым путем у президента не получится – в этом случае в стране разразится гражданская война, и уж этого ему точно никогда не простят.
Напомним, в пятницу Порошенко во время предвыборной поездки в Закарпатье вступил в словесную перепалку с пожилым человеком. Тот обратился к президенту со словами: «Спасибо за бедность, Петр Алексеевич». Глава государства ответил резко: «Не за бедность, а за борьбу с бедностью. Если вы пенсионер, то совесть надо иметь».
По словам Онищенко, главная цель Порошенко заключается в том, чтобы стать самым богатым человеком на Украине, «выдавить» из страны других олигархов и самостоятельно контролировать народ.
Он больной человек, ничем не наслаждается, просто зарабатывает деньги. Всегда только деньги, деньги, деньги. Я не знаю, что он с ними делает. У него сахарный диабет, при этом всегда находится в нервном состоянии
– рассказал Онищенко.
Он добавил, что Порошенко специально пытается обанкротить все крупные предприятия на Украине, чтобы затем выкупить их через подставные фирмы за деньги, которые он вывел на оффшорные счета.
Что касается выборов, то возможная победа на них Порошенко не позволит ему сохранить власть и избежать импичмента – продержаться на посту он сможет лишь до выборов в Раду, которые пройдут осенью текущего года, считает предприниматель.
На сегодняшний день я не вижу ни одной партии, которая бы согласилась сотрудничать с Петром Алексеевичем. Его все ненавидят: и Зеленский, и Тимошенко, и Гриценко, и Бойко. Все вместе они на выборах в Раду наберут процентов восемьдесят. И как только эта коалиция соберется, первое, что они сделают – проголосуют за импичмент и на второй день посадят Порошенко
– сказал Онищенко.
Он отметил также, что решить вопрос силовым путем у президента не получится – в этом случае в стране разразится гражданская война, и уж этого ему точно никогда не простят.
Напомним, в пятницу Порошенко во время предвыборной поездки в Закарпатье вступил в словесную перепалку с пожилым человеком. Тот обратился к президенту со словами: «Спасибо за бедность, Петр Алексеевич». Глава государства ответил резко: «Не за бедность, а за борьбу с бедностью. Если вы пенсионер, то совесть надо иметь».
- Использованы фотографии:
- https://twitter.com/poroshenko
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