Эмигрировавший депутат Рады рассказал о психических проблемах Порошенко

Он больной человек, ничем не наслаждается, просто зарабатывает деньги. Всегда только деньги, деньги, деньги. Я не знаю, что он с ними делает. У него сахарный диабет, при этом всегда находится в нервном состоянии

На сегодняшний день я не вижу ни одной партии, которая бы согласилась сотрудничать с Петром Алексеевичем. Его все ненавидят: и Зеленский, и Тимошенко, и Гриценко, и Бойко. Все вместе они на выборах в Раду наберут процентов восемьдесят. И как только эта коалиция соберется, первое, что они сделают – проголосуют за импичмент и на второй день посадят Порошенко