Троцкизм. Сталин на страже идей Троцкого
На «ВО» почему-то модно словечко «троцкизм», причем употребляется оно в дело и не в дело. Модно называть троцкистом, например, Хрущева (видимо, на основании слов Кагановича. Ну так ведь он же и отказался потом от этого утверждения и убедил Сталина, что тот «активно борется» с троцкизмом!), и даже Горбачева, хотя уж он-то с какого бока к троцкистам попал? Ну и понятно, что добро бы это утверждали кандидаты и доктора исторических наук, перечитавшие кучу исторических документов (и трудов самого Троцкого), защитившие по этой теме кандидатские и докторские диссертации и имеющие возможность судить обо всем этом доказательно. Так нет же, оные «товарищи» об этом как раз молчат, судят совсем, совсем другие… Причем с упорством, достойным явно лучшего применения. Откуда такое? От неполного знания! В наш сложный век кто-то что-то где-то читал, мельком увидел (услышал) по ТВ – вот и готов «знаток», политолог в лучшем виде. Ну, так что же такое троцкизм или, лучше скажем так: что о нем говорит современная наука, которой занимаются не отставные военные и практикующие инженеры?
Кадр из кинофильма «Ленин в Октябре» 1937 года. После смерти Сталина фильм подвергся многочисленным купюрам. В результате в 1956 году режиссёр М. Ромм убрал из него все эпизоды, где Сталин показан в числе главных действующих лиц (например, сцена встречи Ленина со Сталиным, когда он приезжает в Петроград, разговор Сталина с Василием), и вырезал пояснительные титры, например, о «продолжавшейся четыре часа беседе Ленина и Сталина». В 1963 году уже сокращенную версию фильма с помощью разных технических ухищрений урезали так, что Сталин из фильма исчез окончательно. Где-то его перекрыли доснятым персонажем, а то даже и настольной лампой. В тех сценах, которые не могли быть выброшены, реплики героев были переозвучены. Например, в версии 1937 года Ленин говорит Василию: «Бегите к Сталину и Свердлову» — а в версии 1963 года уже «Бегите к Бубнову и Свердлову».
Но начать хотелось бы с забавного. Чтобы все посмеялись… Насчет Хрущева… В бытность мою в аспирантуре в Куйбышеве в середине 80-х годов прошлого века имел место такой забавный случай. Был там некий профессор, люто ненавидевший Хрущева. И был у него аспирант, который на кафедру не являлся, в общежитии не проживал, а устроился у себя дома на работу и, проживая дома под крылышком у жены, получал одновременно и зарплату, и аспирантскую стипендию. И как-то шеф его вызывает, и… «братья-аспиранты» ему сообщают, что, мол, зовет. Мы сказали, что ты в архиве работаешь. Но будь немедленно. Шеф сердится… Ну, тот на самолет и уже утром следующего дня прибывает под грозные очи своего шефа. Тот: «Ты где был?» Аспирант: «В архивах работаю, в библиотеках…» «И что ты там накопал в архивах?» «Да вот: нашел документ, что на заводе, где в 1917 году работал Хрущев, еще до того, как он в 1918-ом вступил в партию большевиков, какой-то Хрущев избирался куда-то там от… партии меньшевиков. Только вот я не выяснил, тот это Хрущев или нет. Инициалы не указаны…»
Профессор аж лицом просиял: «Я так и знал, что у этой сволочи в прошлом что-то есть… Поезжай назад, иди в архив, найди мне подтверждение, что это он, работай сколько надо…» Так вот он и спасся от гнева праведного, хотя чем это все закончилось, мне узнать уже не довелось. То есть никаких разговоров о троцкизме он не вел. Меньшевистское прошлое казалось важнее.
К чему этот рассказ? А к тому, как трудно, буквально по крупицам осуществляется сбор информации о прошлом, как буквально по отдельным «бумажкам» приходится устанавливать тот или иной факт. А тут люди, которые не знают, что такое ЦГАНХ или ЦГАОР, запросто так клеят ярлыки и ничто же сумняшеся объявляют людей «троцкистами», «мировой закулисой» и «агентами влияния»… Впрочем, вернемся к нашему троцкизму.
Итак, что же это за теория такая? Тут так: если перечитать все писания Троцкого, благо сейчас это можно, не то, что в советское время, когда все его работы хранились в спецхране Ленинской библиотеки, а выдавались лишь тем, кто работал над этой темой и имел форму допуска №2 и 1, то выяснится, что никакой особой теории-то и нет. А что есть? Есть целый комплекс обвинений в адрес Сталина в том, что он провозгласил себя ближайшим соратником Ленина, таковым никогда не являясь, что он создал культ своей личности и мощный бюрократический аппарат, каковой изнутри подорвет социалистический строй в СССР и станет причиной реставрации капитализма, ну и, конечно, что опять же Сталин создал условия для расслоения советского народа посредством стахановского движения и введения высоких зарплат интеллектуальной и военной элиты, а также в отказе от идеи мировой революции и предательстве (по сути дела) мирового революционного движения.
Очень показательный кадр. Сталин позади Ленина справа – «правая рука». Вокруг «одних уж нет, а те далече». И кто остался?
«Терки» Троцкого с партийной верхушкой начались еще в 1923-1924 гг., когда началась общепартийная дискуссия по вопросам экономического развития страны, внешней политики и партийного строительства. Троцкий предлагал идею «подталкивания» революции в Европе. Мол, нужно организовать поход Красной Армии в Польшу и Германию; крестьянство превратить в «колонию» новой социалистической промышленности; а старый партийный аппарат «перетряхнуть» путем замены «ленинской гвардии», так как та якобы встала на путь «термидорианского перерождения», на молодых коммунистов из числа служащих и студентов. Тогда его предложения были отвергнуты. На словах… Однако давайте посмотрим, что было потом на деле.
Да, Красная Армия в поход на Запад не пошла. Однако «ленинскую гвардию» Сталин фактически уничтожил (и многие на «ВО», достаточно почитать комментарии к той же статье «Сталин как создатель новой реальности», это как раз и ставят ему в заслугу!), а деревня на долгие годы стала именно «резерватом» кадров советской промышленности, откуда людей черпали постоянно и без меры. То есть многое из того, что Троцкий предлагал в начале 20-ых, сам же Сталин и воплотил в жизнь несколько позже, только и всего. И все дело было в личностях, а не в теориях. Двум медведям было тесно в одной берлоге? Или как?
Впрочем, давайте почитаем самого Троцкого и посмотрим.
Вот что он написал о репрессиях: «Под видом продолжения старой борьбы Сталин подвел под маузер ЧК и истребил все старое поколение большевиков и всех наиболее независимых и самоотверженных представителей нового поколения». (Л.Д. Троцкий. «Сталин». Т. 2) Тут можно сказать разве что только то, что не всех, конечно, подвели под маузер, что тот же Хрущев, вступивший в партию большевиков в 1918 году, Калинин и еще многие – Буденный с Ворошиловым, опять же, остались живы и здоровы. Но если вспомнить тот же «Съезд победителей», то поневоле придется согласиться с тем, что не так-то уж Троцкий был и неправ.
А вот еще интереснее: «Я не думаю, что во всей человеческой истории можно найти что-нибудь, хотя бы в отдаленной степени похожее на ту гигантскую фабрику лжи, которая организована Кремлем под руководством Сталина, причем одной из главнейших работ этой фабрики является создание Сталину новой биографии» (Л.Д. Троцкий «Сталин». Т.1). Тут уж точно ничего Троцкий не придумал. Достаточно посмотреть (без последующих купюр, конечно, такие киноленты, как «Ленин в 1918 году», «Оборона Петрограда» и многие другие киноленты, чтобы увидеть: в стране, где важнейшим искусством являлось именно кино, оно… немало над этим потрудилось и до Великой Отечественной войны, и после нее.
Троцкому очень не нравилось стахановское движение, в котором он видел завуалированную попытку советской бюрократии ввести у нас потогонную систему Тейлора. Он неоднократно писал, что это замаскированная левой фразой обыкновенная сдельщина. «Изнутри советского режима вырастают две противоположные тенденции. Поскольку он, в противоположность загнивающему капитализму, развивает производительные силы, он подготовляет экономический фундамент социализма. Поскольку, в угоду высшим слоям, он доводит до все более крайнего выражения буржуазные нормы распределения, он подготовляет капиталистическую реставрацию. Противоречие между формами собственности и нормами распределения не может нарастать без конца. Либо буржуазные нормы должны будут, в том или ином виде, распространиться и на средства производства, либо, наоборот, нормы распределения должны будут прийти в соответствие с социалистической собственностью» (Л.Д. Троцкий «Преданная революция: Что такое СССР и куда он идет?»).
Ну, и конечно, «новая бюрократия»… Что, разве ее у нас не было? Была, причем появилась она уже в 20-ые годы, а позднее и вовсе расцвела пышным цветом, что нашло свое отражение в том же киноискусстве. Кинофильм «Волга-Волга» смотрели? А «Карнавальная ночь»? А «Дайте жалобную книгу»? Годы разные, а «главные герои» узнаваемы абсолютно и… неистребимы, несмотря на все старания «положительных героев». Ну никак они не могут с ними справиться. И вот что по этому поводу писал Троцкий: «Никак нельзя рассчитывать и на то, что бюрократия мирно и добровольно откажется от самой себя в пользу социалистического равенства. Если сейчас, несмотря на слишком очевидные неудобства подобной операции, она сочла возможным ввести чины и ордена, то на дальнейшей стадии она должна будет неминуемо искать для себя опоры в имущественных отношениях. Можно возразить, что крупному бюрократу безразлично, каковы господствующие формы собственности, лишь бы они обеспечивали ему необходимый доход. Рассуждение это игнорирует не только неустойчивость прав бюрократа, но и вопрос о судьбе потомства. Новейший культ семьи не свалился с неба. Привилегии имеют лишь половину цены, если нельзя оставить их в наследство детям. Но право завещания неотделимо от права собственности. Недостаточно быть директором треста, нужно быть пайщиком. Победа бюрократии в этой решающей области означала бы превращение ее в новый имущий класс». (Л.Д. Троцкий «Преданная революция: Что такое СССР и куда он идет?»).
И кстати, когда на «ВО» комментаторы пишут о том, что все у нас развалила партийная элита, то ведь можно ее и по-другому назвать – «высшая партийная бюрократия» (и ведь не с Марса же она к нам прилетала, не так ли?). Когда-то ее представители, находившиеся внизу, были бедными и честными, но поднимаясь все выше и, осознав свою меру ответственности, начали требовать себе… все больше. Ну, а чем все это закончилось, мы знаем. И кстати, должны понимать, что по-иному и быть не могло и не может: места наверху для всех не хватает, и кормушка тоже… все 18 миллионов членов КПСС прокормить одинаково хорошо просто не в состоянии.
Кадр из фильма «Ленин в 1918 году». И очень трогательный. Ленин делится мудростью со Сталиным. А свидетель ребенок. А детям принадлежит будущее. А еще вождю надо было бы присесть и погладить собаку… Это тоже действует на слабые умы. Жаль, что такого нет в кинофильмах советской киноленинианы. Но зато есть фото и кадры кинохроники, где Ленин показан на руках с кошкой.
А далее совсем интересно: пресловутый лозунг «кадры решают все» гораздо откровеннее, чем хотел бы сам Сталин, характеризует природу советского общества. По самой сути своей кадры являются органом властвования и командования. Культ «кадров» означает прежде всего культ бюрократии, администрации, технической аристократии. В деле выдвижения и воспитания кадров, как и в других областях, советскому режиму приходится еще выполнять ту задачу, которую передовая буржуазия давно разрешила у себя. Но так как советские кадры выступают под социалистическим знаменем, то они требуют почти божеских почестей и все более высокого жалованья. Выделение «социалистических» кадров сопровождается, таким образом, возрождением буржуазного неравенства». И опять-таки, что тут не так, что тут Троцкий придумал?
Да, а как ответил на все это сам Сталин, ну кроме того, что кого можно было выслать выслал, кого-то отправил на лесоповал, а кого-то… к стенке. Он написал работу под названием: «Ленинизм или троцкизм». В ней он утверждал, что троцкизм был старый и новый. Что старый троцкизм «подрывал большевистскую партийность при помощи теории (и практики) единства с меньшевиками». А вот «новый троцкизм» занимается противопоставлением старых кадров партийному молодняку. «Для троцкизма не существует единой и цельной истории нашей партии. Троцкизм делит историю нашей партии на две неравноценные части, на дооктябрьскую и пооктябрьскую. Дооктябрьская часть истории нашей партии есть, собственно, не история, а «предыстория, неважный или, во всяком случае, не очень важный подготовительный период нашей партии. По-октябрьская же часть истории нашей партии есть настоящая, подлинная история. Там – «старые, предисторические, неважные кадры нашей партии. Здесь – новая, настоящая, «историческая партия». Едва ли нужно доказывать, что эта оригинальная схема истории партии есть схема подрыва единства между старыми и новыми кадрами нашей партии, схема разрушения большевистской партийности».
А ведь все вышеизложенное есть сплошное словоблудие, если подумать. Действительно, цели у партии «до Октября» были одни, а вот после уже совсем другие. Даже аграрная программа большевиков до Октября была одна и суть ее заключалась в «муниципализации» помещичьей земельной собственности. Но сразу же после Октября… на вооружение была почему-то принята эсеровская программа. И почему так, понятно. Иной бы крестьяне просто не приняли! Так что не так тут уж Троицкий и не прав, а?
«В чем состоит опасность нового троцкизма? В том, что троцкизм по всему своему внутреннему содержанию имеет все шансы стать центром и сборным пунктом непролетарских элементов, стремящихся к ослаблению, к разложению диктатуры пролетариата». (И.В. Сталин. «Ленинизм или троцкизм»). Отлично, не правда ли? Центр непролетарских элементов… Но… а где пролетарские элементы в правительстве того же Сталина, и какова была их там роль? На кого опора, кто вершил судьбами страны? Разве не верхушка партийной бюрократии?
Есть у нас в Сети сайт «Марксистско-ленинское рабочее движение». Ну очень революционные там товарищи, и пишут разное. Но вот один из их пассажей привлек мое внимание. Речь идет о новой, да, да, пролетарской революции в России и тех причинах, почему она до сих пор не осуществляется. Читаем: «Рабочий класс у нас есть, и огромный по численности, учитывая еще и сельский пролетариат. Но его сознательность не достигла пока такого уровня, чтобы он смог осознать себя единым целым – отдельным общественным классом, коренные материальные интересы которого полностью противоречат интересам буржуазии, а значит и создать свою собственную политическую партию, отражающую эти его интересы, которая бы руководила его борьбой с капиталом. И именно в этом состоит самая большая проблема современного рабочего движения, откуда прямо вытекает наша главная задача – помочь рабочему классу достичь такой степени сознательности, чтобы он мог создать такую партию».
Ленин, Троцкий и Каменев на митинге перед отправкой солдат на польский фронт.
Но посмотрим: тогда в прошлом не хватало рабочим сознательности, и партию для них создали братья цареубийц и евреи – жертвы царского режима. Потом ему не хватило сознательности помешать перерождению верхушки своей же партии, в силу чего в конце 80-ых так резко у нас и возросло столь значительно потребление спиртного – «с горя рубали».
Наконец, сегодня опять все те же мантры – «сознательность не достигла пока такого уровня, чтобы он смог осознать себя единым целым». И Интернет есть, и сайт «Марксистско-ленинское рабочее движение», и все ранее запрещенные книги можно найти и прочитать. Можно не выходя из дому заниматься самообразованием, а вот – «не достигла сознательность… нужных высот».
То есть все, о чем писал Троцкий, так или иначе осуществилось и существует и поныне. Далее… Никакой теории троцкизма нет. Был критический взгляд на происходящее. И он… не понравился. То есть «два медведя» не поделили одну берлогу. И один указывал другому, что… все его действия приведут в итоге к реставрации в СССР капитализма. А другой… другой решил, что нет человека, нет и проблемы.
Вот, во что верил сам Троцкий (и верил ли?), это вопрос. Но вопрос отдельный. Тоже основанный на теории Маркса и Энгельса о невозможности победы революции в одной стране мира и вере в то, что это возможно у Ленина и Сталина. Именно по этому вопросу разругался с Лениным и А. Богданов, описавший наше будущее в своем романе «Красная звезда», тогда как Троцкий написал другую книгу: «Преданная революция: что такое СССР и куда он идет?»
В итоге получается парадоксальная ситуация. Именно Сталин, критикуя и преследуя Троцкого, по факту оказался самым главным исполнителем его идей. Крестьянство в «колонию» он превратил, ту же «ленинскую гвардию» перетряхнул до основания, новую советскую бюрократию создал и даже на «перманентной революции» крест не поставил. Разве не мы через Коминтерн финансировали все заграничные компартии, а их деятели не проходили военную подготовку у нас в лагерях в военной форме РККА? А уж после 45-ого года мы самым серьезным образом поддерживали всех, кто только не заявлял о переходе на «социалистический путь» развития. Примат тяжелой промышленности над легкой – это тоже все Троцкий придумал, а Сталин – воплотил в жизнь. За что Троцкого и можно упрекнуть, так это за его «розовые очки», через которых он смотрел на учение Маркса и Энгельса и сам мировой революционный процесс. Ну никак не мог он понять, что даже с помощью таких, как он, те, кто были ничем, всем стать никогда не смогут. А если и смогут, то тут же потребуют себе «много женщин и машин», и это будет началом конца любой пролетарской революции!
Кадр из кинофильма «Ленин в Октябре» 1937 года. После смерти Сталина фильм подвергся многочисленным купюрам. В результате в 1956 году режиссёр М. Ромм убрал из него все эпизоды, где Сталин показан в числе главных действующих лиц (например, сцена встречи Ленина со Сталиным, когда он приезжает в Петроград, разговор Сталина с Василием), и вырезал пояснительные титры, например, о «продолжавшейся четыре часа беседе Ленина и Сталина». В 1963 году уже сокращенную версию фильма с помощью разных технических ухищрений урезали так, что Сталин из фильма исчез окончательно. Где-то его перекрыли доснятым персонажем, а то даже и настольной лампой. В тех сценах, которые не могли быть выброшены, реплики героев были переозвучены. Например, в версии 1937 года Ленин говорит Василию: «Бегите к Сталину и Свердлову» — а в версии 1963 года уже «Бегите к Бубнову и Свердлову».
Но начать хотелось бы с забавного. Чтобы все посмеялись… Насчет Хрущева… В бытность мою в аспирантуре в Куйбышеве в середине 80-х годов прошлого века имел место такой забавный случай. Был там некий профессор, люто ненавидевший Хрущева. И был у него аспирант, который на кафедру не являлся, в общежитии не проживал, а устроился у себя дома на работу и, проживая дома под крылышком у жены, получал одновременно и зарплату, и аспирантскую стипендию. И как-то шеф его вызывает, и… «братья-аспиранты» ему сообщают, что, мол, зовет. Мы сказали, что ты в архиве работаешь. Но будь немедленно. Шеф сердится… Ну, тот на самолет и уже утром следующего дня прибывает под грозные очи своего шефа. Тот: «Ты где был?» Аспирант: «В архивах работаю, в библиотеках…» «И что ты там накопал в архивах?» «Да вот: нашел документ, что на заводе, где в 1917 году работал Хрущев, еще до того, как он в 1918-ом вступил в партию большевиков, какой-то Хрущев избирался куда-то там от… партии меньшевиков. Только вот я не выяснил, тот это Хрущев или нет. Инициалы не указаны…»
Профессор аж лицом просиял: «Я так и знал, что у этой сволочи в прошлом что-то есть… Поезжай назад, иди в архив, найди мне подтверждение, что это он, работай сколько надо…» Так вот он и спасся от гнева праведного, хотя чем это все закончилось, мне узнать уже не довелось. То есть никаких разговоров о троцкизме он не вел. Меньшевистское прошлое казалось важнее.
К чему этот рассказ? А к тому, как трудно, буквально по крупицам осуществляется сбор информации о прошлом, как буквально по отдельным «бумажкам» приходится устанавливать тот или иной факт. А тут люди, которые не знают, что такое ЦГАНХ или ЦГАОР, запросто так клеят ярлыки и ничто же сумняшеся объявляют людей «троцкистами», «мировой закулисой» и «агентами влияния»… Впрочем, вернемся к нашему троцкизму.
Итак, что же это за теория такая? Тут так: если перечитать все писания Троцкого, благо сейчас это можно, не то, что в советское время, когда все его работы хранились в спецхране Ленинской библиотеки, а выдавались лишь тем, кто работал над этой темой и имел форму допуска №2 и 1, то выяснится, что никакой особой теории-то и нет. А что есть? Есть целый комплекс обвинений в адрес Сталина в том, что он провозгласил себя ближайшим соратником Ленина, таковым никогда не являясь, что он создал культ своей личности и мощный бюрократический аппарат, каковой изнутри подорвет социалистический строй в СССР и станет причиной реставрации капитализма, ну и, конечно, что опять же Сталин создал условия для расслоения советского народа посредством стахановского движения и введения высоких зарплат интеллектуальной и военной элиты, а также в отказе от идеи мировой революции и предательстве (по сути дела) мирового революционного движения.
Очень показательный кадр. Сталин позади Ленина справа – «правая рука». Вокруг «одних уж нет, а те далече». И кто остался?
«Терки» Троцкого с партийной верхушкой начались еще в 1923-1924 гг., когда началась общепартийная дискуссия по вопросам экономического развития страны, внешней политики и партийного строительства. Троцкий предлагал идею «подталкивания» революции в Европе. Мол, нужно организовать поход Красной Армии в Польшу и Германию; крестьянство превратить в «колонию» новой социалистической промышленности; а старый партийный аппарат «перетряхнуть» путем замены «ленинской гвардии», так как та якобы встала на путь «термидорианского перерождения», на молодых коммунистов из числа служащих и студентов. Тогда его предложения были отвергнуты. На словах… Однако давайте посмотрим, что было потом на деле.
Да, Красная Армия в поход на Запад не пошла. Однако «ленинскую гвардию» Сталин фактически уничтожил (и многие на «ВО», достаточно почитать комментарии к той же статье «Сталин как создатель новой реальности», это как раз и ставят ему в заслугу!), а деревня на долгие годы стала именно «резерватом» кадров советской промышленности, откуда людей черпали постоянно и без меры. То есть многое из того, что Троцкий предлагал в начале 20-ых, сам же Сталин и воплотил в жизнь несколько позже, только и всего. И все дело было в личностях, а не в теориях. Двум медведям было тесно в одной берлоге? Или как?
Впрочем, давайте почитаем самого Троцкого и посмотрим.
Вот что он написал о репрессиях: «Под видом продолжения старой борьбы Сталин подвел под маузер ЧК и истребил все старое поколение большевиков и всех наиболее независимых и самоотверженных представителей нового поколения». (Л.Д. Троцкий. «Сталин». Т. 2) Тут можно сказать разве что только то, что не всех, конечно, подвели под маузер, что тот же Хрущев, вступивший в партию большевиков в 1918 году, Калинин и еще многие – Буденный с Ворошиловым, опять же, остались живы и здоровы. Но если вспомнить тот же «Съезд победителей», то поневоле придется согласиться с тем, что не так-то уж Троцкий был и неправ.
А вот еще интереснее: «Я не думаю, что во всей человеческой истории можно найти что-нибудь, хотя бы в отдаленной степени похожее на ту гигантскую фабрику лжи, которая организована Кремлем под руководством Сталина, причем одной из главнейших работ этой фабрики является создание Сталину новой биографии» (Л.Д. Троцкий «Сталин». Т.1). Тут уж точно ничего Троцкий не придумал. Достаточно посмотреть (без последующих купюр, конечно, такие киноленты, как «Ленин в 1918 году», «Оборона Петрограда» и многие другие киноленты, чтобы увидеть: в стране, где важнейшим искусством являлось именно кино, оно… немало над этим потрудилось и до Великой Отечественной войны, и после нее.
Троцкому очень не нравилось стахановское движение, в котором он видел завуалированную попытку советской бюрократии ввести у нас потогонную систему Тейлора. Он неоднократно писал, что это замаскированная левой фразой обыкновенная сдельщина. «Изнутри советского режима вырастают две противоположные тенденции. Поскольку он, в противоположность загнивающему капитализму, развивает производительные силы, он подготовляет экономический фундамент социализма. Поскольку, в угоду высшим слоям, он доводит до все более крайнего выражения буржуазные нормы распределения, он подготовляет капиталистическую реставрацию. Противоречие между формами собственности и нормами распределения не может нарастать без конца. Либо буржуазные нормы должны будут, в том или ином виде, распространиться и на средства производства, либо, наоборот, нормы распределения должны будут прийти в соответствие с социалистической собственностью» (Л.Д. Троцкий «Преданная революция: Что такое СССР и куда он идет?»).
Ну, и конечно, «новая бюрократия»… Что, разве ее у нас не было? Была, причем появилась она уже в 20-ые годы, а позднее и вовсе расцвела пышным цветом, что нашло свое отражение в том же киноискусстве. Кинофильм «Волга-Волга» смотрели? А «Карнавальная ночь»? А «Дайте жалобную книгу»? Годы разные, а «главные герои» узнаваемы абсолютно и… неистребимы, несмотря на все старания «положительных героев». Ну никак они не могут с ними справиться. И вот что по этому поводу писал Троцкий: «Никак нельзя рассчитывать и на то, что бюрократия мирно и добровольно откажется от самой себя в пользу социалистического равенства. Если сейчас, несмотря на слишком очевидные неудобства подобной операции, она сочла возможным ввести чины и ордена, то на дальнейшей стадии она должна будет неминуемо искать для себя опоры в имущественных отношениях. Можно возразить, что крупному бюрократу безразлично, каковы господствующие формы собственности, лишь бы они обеспечивали ему необходимый доход. Рассуждение это игнорирует не только неустойчивость прав бюрократа, но и вопрос о судьбе потомства. Новейший культ семьи не свалился с неба. Привилегии имеют лишь половину цены, если нельзя оставить их в наследство детям. Но право завещания неотделимо от права собственности. Недостаточно быть директором треста, нужно быть пайщиком. Победа бюрократии в этой решающей области означала бы превращение ее в новый имущий класс». (Л.Д. Троцкий «Преданная революция: Что такое СССР и куда он идет?»).
И кстати, когда на «ВО» комментаторы пишут о том, что все у нас развалила партийная элита, то ведь можно ее и по-другому назвать – «высшая партийная бюрократия» (и ведь не с Марса же она к нам прилетала, не так ли?). Когда-то ее представители, находившиеся внизу, были бедными и честными, но поднимаясь все выше и, осознав свою меру ответственности, начали требовать себе… все больше. Ну, а чем все это закончилось, мы знаем. И кстати, должны понимать, что по-иному и быть не могло и не может: места наверху для всех не хватает, и кормушка тоже… все 18 миллионов членов КПСС прокормить одинаково хорошо просто не в состоянии.
Кадр из фильма «Ленин в 1918 году». И очень трогательный. Ленин делится мудростью со Сталиным. А свидетель ребенок. А детям принадлежит будущее. А еще вождю надо было бы присесть и погладить собаку… Это тоже действует на слабые умы. Жаль, что такого нет в кинофильмах советской киноленинианы. Но зато есть фото и кадры кинохроники, где Ленин показан на руках с кошкой.
А далее совсем интересно: пресловутый лозунг «кадры решают все» гораздо откровеннее, чем хотел бы сам Сталин, характеризует природу советского общества. По самой сути своей кадры являются органом властвования и командования. Культ «кадров» означает прежде всего культ бюрократии, администрации, технической аристократии. В деле выдвижения и воспитания кадров, как и в других областях, советскому режиму приходится еще выполнять ту задачу, которую передовая буржуазия давно разрешила у себя. Но так как советские кадры выступают под социалистическим знаменем, то они требуют почти божеских почестей и все более высокого жалованья. Выделение «социалистических» кадров сопровождается, таким образом, возрождением буржуазного неравенства». И опять-таки, что тут не так, что тут Троцкий придумал?
Да, а как ответил на все это сам Сталин, ну кроме того, что кого можно было выслать выслал, кого-то отправил на лесоповал, а кого-то… к стенке. Он написал работу под названием: «Ленинизм или троцкизм». В ней он утверждал, что троцкизм был старый и новый. Что старый троцкизм «подрывал большевистскую партийность при помощи теории (и практики) единства с меньшевиками». А вот «новый троцкизм» занимается противопоставлением старых кадров партийному молодняку. «Для троцкизма не существует единой и цельной истории нашей партии. Троцкизм делит историю нашей партии на две неравноценные части, на дооктябрьскую и пооктябрьскую. Дооктябрьская часть истории нашей партии есть, собственно, не история, а «предыстория, неважный или, во всяком случае, не очень важный подготовительный период нашей партии. По-октябрьская же часть истории нашей партии есть настоящая, подлинная история. Там – «старые, предисторические, неважные кадры нашей партии. Здесь – новая, настоящая, «историческая партия». Едва ли нужно доказывать, что эта оригинальная схема истории партии есть схема подрыва единства между старыми и новыми кадрами нашей партии, схема разрушения большевистской партийности».
А ведь все вышеизложенное есть сплошное словоблудие, если подумать. Действительно, цели у партии «до Октября» были одни, а вот после уже совсем другие. Даже аграрная программа большевиков до Октября была одна и суть ее заключалась в «муниципализации» помещичьей земельной собственности. Но сразу же после Октября… на вооружение была почему-то принята эсеровская программа. И почему так, понятно. Иной бы крестьяне просто не приняли! Так что не так тут уж Троицкий и не прав, а?
«В чем состоит опасность нового троцкизма? В том, что троцкизм по всему своему внутреннему содержанию имеет все шансы стать центром и сборным пунктом непролетарских элементов, стремящихся к ослаблению, к разложению диктатуры пролетариата». (И.В. Сталин. «Ленинизм или троцкизм»). Отлично, не правда ли? Центр непролетарских элементов… Но… а где пролетарские элементы в правительстве того же Сталина, и какова была их там роль? На кого опора, кто вершил судьбами страны? Разве не верхушка партийной бюрократии?
Есть у нас в Сети сайт «Марксистско-ленинское рабочее движение». Ну очень революционные там товарищи, и пишут разное. Но вот один из их пассажей привлек мое внимание. Речь идет о новой, да, да, пролетарской революции в России и тех причинах, почему она до сих пор не осуществляется. Читаем: «Рабочий класс у нас есть, и огромный по численности, учитывая еще и сельский пролетариат. Но его сознательность не достигла пока такого уровня, чтобы он смог осознать себя единым целым – отдельным общественным классом, коренные материальные интересы которого полностью противоречат интересам буржуазии, а значит и создать свою собственную политическую партию, отражающую эти его интересы, которая бы руководила его борьбой с капиталом. И именно в этом состоит самая большая проблема современного рабочего движения, откуда прямо вытекает наша главная задача – помочь рабочему классу достичь такой степени сознательности, чтобы он мог создать такую партию».
Ленин, Троцкий и Каменев на митинге перед отправкой солдат на польский фронт.
Но посмотрим: тогда в прошлом не хватало рабочим сознательности, и партию для них создали братья цареубийц и евреи – жертвы царского режима. Потом ему не хватило сознательности помешать перерождению верхушки своей же партии, в силу чего в конце 80-ых так резко у нас и возросло столь значительно потребление спиртного – «с горя рубали».
Наконец, сегодня опять все те же мантры – «сознательность не достигла пока такого уровня, чтобы он смог осознать себя единым целым». И Интернет есть, и сайт «Марксистско-ленинское рабочее движение», и все ранее запрещенные книги можно найти и прочитать. Можно не выходя из дому заниматься самообразованием, а вот – «не достигла сознательность… нужных высот».
То есть все, о чем писал Троцкий, так или иначе осуществилось и существует и поныне. Далее… Никакой теории троцкизма нет. Был критический взгляд на происходящее. И он… не понравился. То есть «два медведя» не поделили одну берлогу. И один указывал другому, что… все его действия приведут в итоге к реставрации в СССР капитализма. А другой… другой решил, что нет человека, нет и проблемы.
Вот, во что верил сам Троцкий (и верил ли?), это вопрос. Но вопрос отдельный. Тоже основанный на теории Маркса и Энгельса о невозможности победы революции в одной стране мира и вере в то, что это возможно у Ленина и Сталина. Именно по этому вопросу разругался с Лениным и А. Богданов, описавший наше будущее в своем романе «Красная звезда», тогда как Троцкий написал другую книгу: «Преданная революция: что такое СССР и куда он идет?»
В итоге получается парадоксальная ситуация. Именно Сталин, критикуя и преследуя Троцкого, по факту оказался самым главным исполнителем его идей. Крестьянство в «колонию» он превратил, ту же «ленинскую гвардию» перетряхнул до основания, новую советскую бюрократию создал и даже на «перманентной революции» крест не поставил. Разве не мы через Коминтерн финансировали все заграничные компартии, а их деятели не проходили военную подготовку у нас в лагерях в военной форме РККА? А уж после 45-ого года мы самым серьезным образом поддерживали всех, кто только не заявлял о переходе на «социалистический путь» развития. Примат тяжелой промышленности над легкой – это тоже все Троцкий придумал, а Сталин – воплотил в жизнь. За что Троцкого и можно упрекнуть, так это за его «розовые очки», через которых он смотрел на учение Маркса и Энгельса и сам мировой революционный процесс. Ну никак не мог он понять, что даже с помощью таких, как он, те, кто были ничем, всем стать никогда не смогут. А если и смогут, то тут же потребуют себе «много женщин и машин», и это будет началом конца любой пролетарской революции!
- Автор:
- В. Шпаковский
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