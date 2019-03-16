МО не подтверждает данных "Би-Би-Си" о попавших в засаду в Сирии офицерах ВС

На фото - патрулирование силами Военной полиции РФ района Манбидж

Это случилось в провинции Дейр-эз-Зор неподалеку от города Аль-Маядин 22 февраля.

Министерство обороны России не подтверждает информации, которая была опубликована британской службой «Би-Би-Си». Речь идёт о публикации, в которой со ссылкой якобы на родственника российского офицера, находящегося в командировке в Сирии, было заявлено о пропаже военнослужащего ВС РФ.«Родственник», на которого ссылаются британцы, заявил, что автомобиль УАЗ, в котором в провинции Дейр-эз-Зор передвигались два полковника и майор российской армии, якобы попал в засаду боевиков ИГИЛ (*запрещено в РФ).«Би-Би-Си» заявляет о том, что пропавший без вести - командир батальона, местом постоянной дислокации которого (батальона) является Амурская область. В материале говорится, что ему 35 лет.Из заявления человека, на которого ссылается «Би-Би-Си»:Далее заявлено, что после «пропажи УАЗа» несколько тел российских военных были доставлены в Россию, и у родственников майора запросили образцы ДНК. После проведения экспертизы, как пишут британцы, выяснилось, что именно этого военнослужащего среди доставленных в Россию погибших нет.«Би-Би-Си», стоит напомнить, успел заслужить «славу» одного из главных распространителей фейков. Достаточно вспомнить активное распространение роликов «Белых касок» о якобы химической атаке САА в пригороде Дамаска. Тогда один из продюсеров BBC признал факт постановки роликов на фоне отсутствия доказательств применения запрещённых вооружений сирийской армией.