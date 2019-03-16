СМИ: отношения США и Афганистана испортились из-за переговоров с талибами

Объясните нам, какова политика президента США. Афганистан должен участвовать в переговорном процессе как суверенное государство, и ему не нужен колониальный подход

Отношения между Вашингтоном и Кабулом ухудшились до самой низкой отметки за последние годы, причиной тому стали переговоры с руководством движения «Талибан» (запрещено в РФ), пишет The Washington Post Власти Афганистана раздражены тем, что оказались фактически исключены из переговоров с талибами, которые ведет делегация, возглавляемая спецпредставителем Госдепа США Залмаем Халилзадом, отмечает издание.По его данным, во время своего последнего визита в США советник афганского президента по нацбезопасности Хамдулла Мохиб сделал довольно резкое заявление, в котором выразил уверенность, что любое достигнутое между Вашингтоном и «Талибаном» соглашение станет оскорблением для американских солдат и их европейских союзников, сражавшихся с талибами и погибших в Афганистане.Мохиб также раскритиковал действия американского переговорщика Халилзада (афганца по национальности), обвинив его в «личных амбициях» и желании создать в республике сто-то типа «временного правительства», в котором он будет играть роль «колониального наместника».По словам Мохиба, невозможно договариваться с талибами о мире без участия афганского правительства и представителей общественности. Однако Вашингтон даже не делится информацией о ходе переговоров с Кабулом, который узнает обо всем последним.– заявил он.В Госдепе очень скупо прокомментировали высказывания Мохиба, отметив, что недостатка координации в ходе переговоров нет. При этом Госдеп обнародовал свое заявление с осуждением «нападок на Халилзада», которые, по мнению ведомства, являются нападками на весь Госдепартамент и лишь усложняют двухсторонние отношения.В свою очередь посол США в Кабуле Джон Басс обвинил афганские власти в коррупции и нецелевом использовании помощи, которую предоставляет американский народ, что якобы оскорбляет память солдат, погибших в Афганистане.Напомним, во вторник Халилзад по итогам переговоров с талибами в Дохе объявил, что стороны уже разработали проект соглашения о выводе американских войск из Афганистана и борьбе с террористами.