Американские Javelin намерены подвинуть израильские Spike на рынке Индии

В индийской прессе сообщается о том, что американский производитель противотанковых комплексов Javelin намерен поделиться технологией создания ПТРК с Индией. Так, заявлено, что Lockheed Martin собирается предложить Индии противотанковые ракетные комплексы в рамках программы DTTI, подразумевающей определённый обмен технологиями при взаимной торговле.Также отмечается, что американская компания готова вести переговоры с представителями оборонно-промышленного комплекса Индии с прицелом на возможное открытие совместного предприятия для производства Javelin на индийской территории.Специалист по развитию международного бизнеса Lockheed Martin Хейли Донохо (Haley Donoho) в интервью индийским СМИ отмечает, что компания LM «готова делиться своими технологиями с Индией и заниматься совместной разработкой ещё более продвинутых систем вооружения».Донохо добавляет, что речь может идти и создании противотанковых управляемых ракет нового поколения на базе имеющихся ПТУР Javelin - в кооперации с индийскими партнёрами.Тем временем в Индии напомнили американским партнёрам о том, что для нужд индийской армии государство ранее планировало приобрести у США Javelin, однако сделка сорвалась в 2010 году, так как американская сторона категорически отказалась делиться с Индией своими производственными технологиями. Тогда в Нью-Дели был подписан контракт с Израилем на поставку противотанковых комплексов Spike компании Rafael. Теперь США готовы "подвинуть" Израиль и его "Спайки" поставкой своих ПТРК Javelin в Индию. Но в Индии к предложению США отнеслись с явной настороженностью после упомянутого срыва сделки 9-летней давности.