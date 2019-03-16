Стало известно об увольнении разработчика российских модулей для МКС

Из корпорации недавно ушел Сергей Савельев – руководитель проектного офиса по новым модулям МКС. Вопрос о преемнике еще не решен

Главный разработчик новых модулей для МКС в РКК «Энергия» (входит в Роскосмос) уволился незадолго до обсуждения судьбы Многофункционального лабораторного модуля (МЛМ), который создается уже 15 лет, передает РИА Новости сообщение источника в космической отрасли.В пятницу глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал журналистам, что на днях будет принято решение о том, где МЛМ «Наука» будет окончательно подготовлен к отправке на орбитальную станцию – в Центре Хруничева, где он ремонтируется с 2013 года, на космодром Байконур или в РКК "Энергия". На данный момент пуск намечен на 2020 год.– сказал агентству источник.МЛМ начали строить в 1995 году, его запуск был назначен на 2007 год. Однако завершить изготовление в срок не удалось. Запуск ежегодно стали откладывать.В 2013 году модуль был передан корпорации «Энергия» для дооснащения оборудованием. Однако при его тестировании оказалось, что в топливной системе содержатся посторонние частицы. Наличие их в топливе могло привести к поломке двигательной системы всей МКС. Модуль был возвращен производителю – Центру Хруничева.В конечном итоге было принято решение в январе 2018 года разрезать баки, в которых должно храниться топливо, очистить внутренние конструкции, а затем их снова заварить. Весной того же года МЛМ должны были отправить на Байконур для подготовки к запуску. Но и эти планы были нарушены.Напомним, что для завершения строительства российского сегмента орбитальной станции необходимо запустить три модуля: МЛМ, Узловой и Научно-энергетический модули. К настоящему времени полностью готов только Узловой модуль, хранящийся в РКК «Энергия с 2014 года. Его запуск намечен на 2021 год.