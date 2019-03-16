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Третий авиалайнер МС-21-300 присоединился к лётным испытаниям

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В субботу с аэродрома Иркутского авиационного завода (филиал корпорации «Иркут», входит в ОАК) впервые поднялся в небо третий опытный самолет МС-21-300, сообщает пресс-служба корпорации.




Полет проходил на высоте до 3500 метров со скоростью до 500 км/час, его продолжительность составила 1 час 30 минут. Полет прошел в штатном режиме, задание было выполнено экипажем полностью.

Сегодня к летным испытаниям присоединилась третья машина. На этом самолете помимо специального оборудования для испытаний установлен пассажирский салон


– сказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

Он сообщил, что правительством принято решение представить МС-21-300 с пассажирским интерьером на авиасалоне МАКС-2019.

По его словам, показ самолета позволит наглядно продемонстрировать будущим пассажирам и потенциальным заказчикам одно из основных конкурентных преимуществ российской машины – повышенный уровень комфорта.

Руководитель корпорации Юрий Слюсарь добавил, что в текущем году к летным испытаниям подключится четвертый опытный МС-21-300, строительство которого ведется в Иркутске.

Он добавил, что авиалайнеры строятся на новых автоматизированных линиях, обеспечивающих высокое качество сборки.



Напомним, МС-21 является самолетом среднемагистрального класса. Планируется выпускать несколько версий: МС-21-200 (до 165 мест), МС-21-300 (до 211 мест) и МС-21-400 (до 250 мест). Машина версии МС-21-300 впервые поднялась в воздух весной 2017 года.
Использованы фотографии:
ОАК, https://www.uacrussia.ru
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