Третий авиалайнер МС-21-300 присоединился к лётным испытаниям

Сегодня к летным испытаниям присоединилась третья машина. На этом самолете помимо специального оборудования для испытаний установлен пассажирский салон

В субботу с аэродрома Иркутского авиационного завода (филиал корпорации «Иркут», входит в ОАК) впервые поднялся в небо третий опытный самолет МС-21-300, сообщает пресс-служба корпорации.Полет проходил на высоте до 3500 метров со скоростью до 500 км/час, его продолжительность составила 1 час 30 минут. Полет прошел в штатном режиме, задание было выполнено экипажем полностью.– сказал глава Минпромторга Денис Мантуров.Он сообщил, что правительством принято решение представить МС-21-300 с пассажирским интерьером на авиасалоне МАКС-2019.По его словам, показ самолета позволит наглядно продемонстрировать будущим пассажирам и потенциальным заказчикам одно из основных конкурентных преимуществ российской машины – повышенный уровень комфорта.Руководитель корпорации Юрий Слюсарь добавил, что в текущем году к летным испытаниям подключится четвертый опытный МС-21-300, строительство которого ведется в Иркутске.Он добавил, что авиалайнеры строятся на новых автоматизированных линиях, обеспечивающих высокое качество сборки.Напомним, МС-21 является самолетом среднемагистрального класса. Планируется выпускать несколько версий: МС-21-200 (до 165 мест), МС-21-300 (до 211 мест) и МС-21-400 (до 250 мест). Машина версии МС-21-300 впервые поднялась в воздух весной 2017 года.