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Глава Крыма рассказал о перспективах иска к Киеву об ущербе республике

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Иск к Киеву за ущерб, нанесенный Крымскому полуострову за время его пребывания в составе Украины, имеет правовые перспективы, приводит РИА Новости заявление главы Республики Крым Сергея Аксенова.




Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам ГД и Госсовета Крыма подсчитать экономические убытки за время нахождения Крыма под украинской юрисдикцией. По его словам, речь может идти о сотнях миллиардов рублей.

Аксенов сообщил, что на уровне Госдумы и крымского парламента будет создана рабочая группа с привлечением специалистов, юристов-международников.

Механизм, думаю, изучим быстро, в течение месяца, и приступим к подсчету ущерба. Такой практики еще не было, но то, что правовые перспективы предъявить такие иски и получить справедливо то, что было отнято у республики, – есть


– сказал он.

Тем времен на Украине в ответ на поручение Володина подсчитать убытки предложили взыскать с Москвы ренту за использование земель Киевской Руси.

Взыскать с России средства за ренту украинской земли, на которой киевский князь Юрий Долгорукий основал Московию. Они и теперь используют наш Новгород и наши земли, но ренту за это никакую не платят


– заявил в эфире украинского телевидения бывший генпрокурор Украины Святослав Пискун.

Он предложил подсчитать сумму ренты за последние 300 лет, которую затем взыскать с российских властей. «А если они не смогут заплатить, то взять их (россиян) в рабство», – добавил он.
Использованы фотографии:
https://www.facebook.com/aksenov.rk
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