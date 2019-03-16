Глава Крыма рассказал о перспективах иска к Киеву об ущербе республике

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Взыскать с России средства за ренту украинской земли, на которой киевский князь Юрий Долгорукий основал Московию. Они и теперь используют наш Новгород и наши земли, но ренту за это никакую не платят