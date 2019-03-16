В Госдуме прокомментировали приближение B-52H к границе России
Приближение американского бомбардировщика к границе РФ – это «прощупывание» военных возможностей российских вооруженных сил, приводит РИА Новости слова замглавы думского комитета по обороне Александра Шерина.
Стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress ВВС США был замечен у западной граница РФ в пятницу.
– сказал агентству Шерин.
Напомним, в пятницу B-52H ВВС США выполнял маневры близ российской границы в районе Балтики. Он пролетел вдоль польской границы и приблизился к Калининградской области. Полет выполнялся на высоте около 8 тыс. метров.
Минобороны подтвердило информацию, отметив, что В-52 летел с включенным транспондером над нейтральными водами Балтийского моря параллельным курсом к территориальным водам РФ.
В ведомстве подчеркнули, что бомбардировщик не приближался к границе ближе, чем на 150 км. Кроме того, он сразу же развернулся после того, как его начали сопровождать российские истребители дежурной смены ПВО.
Сообщается также, что примерно в это же время американский стратегический беспилотник RQ-4B-40 Global осуществлял разведывательный полет вдоль черноморского побережья России.
Стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress ВВС США был замечен у западной граница РФ в пятницу.
Это они просто прощупывают наши возможности, где у нас брешь в обороне, где ее нет. Мы показываем, что у нас всё хорошо. Вот такая вот игра, такие военные мини учения периодически проводят
– сказал агентству Шерин.
Напомним, в пятницу B-52H ВВС США выполнял маневры близ российской границы в районе Балтики. Он пролетел вдоль польской границы и приблизился к Калининградской области. Полет выполнялся на высоте около 8 тыс. метров.
Минобороны подтвердило информацию, отметив, что В-52 летел с включенным транспондером над нейтральными водами Балтийского моря параллельным курсом к территориальным водам РФ.
В ведомстве подчеркнули, что бомбардировщик не приближался к границе ближе, чем на 150 км. Кроме того, он сразу же развернулся после того, как его начали сопровождать российские истребители дежурной смены ПВО.
Сообщается также, что примерно в это же время американский стратегический беспилотник RQ-4B-40 Global осуществлял разведывательный полет вдоль черноморского побережья России.
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