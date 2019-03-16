РФ готова принять ответные меры для баланса сил в сфере ДРСМД

Мы примем все необходимые симметричные меры в сфере ДРСМД, но, вместе с тем, не планируем размещать ракеты в европейской части страны до тех пор, пока в странах Европы не появятся соответствующие американские средства

Россия готова принять ответные меры для баланса в сфере Договора о РСМД, но не планирует размещать ракеты в западной части страны до тех пор, пока в Европе не появятся соответствующие средства Соединенных Штатов, передает РИА Новости заявление замглавы МИД РФ Александра Грушко.– сказал Грушко журналистам.По его словам, если европейцы действительно не хотят превращения континента в плацдарм для американских сил и полного геополитического подчинения Соединенным Штатам, то они должны воспротивиться этим планам (по размещению ракет), если они реально появятся.Напомним, в начале февраля в Вашингтоне заявили, что если Москва не вернется к проверяемому соблюдению ДРСМД в течение 6 месяцев, то договор будет расторгнут. В частности, у американцев вызывает тревогу российская ракета 9М729, которая якобы не отвечает требованиям договора.В свою очередь Москва неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия соглашения и сама имеет серьезные вопросы к Вашингтону. Второго февраля Владимир Путин заявил, что Россия зеркально ответит на решение США выйти из Договора, однако все предложения по разоружению оставляет в силе, оставляя «двери открытыми». Четвертого марта президент подписал указ о приостановлении Российской Федерацией выполнения ДРСМД.