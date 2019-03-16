Манифестация «жёлтых жилетов» в Париже переросла в столкновения с полицией
Протестная акция «желтых жилетов» (восемнадцатая по счету) в Париже сопровождается масштабными столкновениями с полицией, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Колонна из нескольких тысяч манифестантов, собравшихся утром у Триумфальной арки, более часа шествовала по прилегающим улицам. При этом агрессивно настроенные участники акции различными способами старались спровоцировать правоохранителей.
К настоящему времени протестующие собрались в самом начале Елисейских Полей. Над площадью завис густой дым от файеров и шашек, каждые несколько секунд взрываются шумовые гранаты и петарды. В полицейских помимо файеров летят камни, палки, любой, попавшийся под руку мусор. Каждое попадание в полицейские фургоны сопровождается одобрительным криком манифестантов.
Правоохранители предпринимают попытки рассеять толпу и вытеснить ее с площади. В ход пошли резиновые пули и слезоточивый газ. Затем был применен водомет.
За сегодняшний день полиция задержала 31 человека.
Как отмечает французская пресса, последние несколько недель демонстрации проходили в довольно спокойной обстановке. Сегодняшняя же акция больше напоминает протесты первых недель.
Напомним, масштабные акции «желтых жилетов» начались во Франции 17 ноября прошлого года. И с тех пор повторяются каждую субботу. Большая часть населения Парижа уже устала от беспорядков и выступает за прекращение акций.
Колонна из нескольких тысяч манифестантов, собравшихся утром у Триумфальной арки, более часа шествовала по прилегающим улицам. При этом агрессивно настроенные участники акции различными способами старались спровоцировать правоохранителей.
К настоящему времени протестующие собрались в самом начале Елисейских Полей. Над площадью завис густой дым от файеров и шашек, каждые несколько секунд взрываются шумовые гранаты и петарды. В полицейских помимо файеров летят камни, палки, любой, попавшийся под руку мусор. Каждое попадание в полицейские фургоны сопровождается одобрительным криком манифестантов.
Правоохранители предпринимают попытки рассеять толпу и вытеснить ее с площади. В ход пошли резиновые пули и слезоточивый газ. Затем был применен водомет.
За сегодняшний день полиция задержала 31 человека.
Как отмечает французская пресса, последние несколько недель демонстрации проходили в довольно спокойной обстановке. Сегодняшняя же акция больше напоминает протесты первых недель.
Напомним, масштабные акции «желтых жилетов» начались во Франции 17 ноября прошлого года. И с тех пор повторяются каждую субботу. Большая часть населения Парижа уже устала от беспорядков и выступает за прекращение акций.
- Использованы фотографии:
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