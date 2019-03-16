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Манифестация «жёлтых жилетов» в Париже переросла в столкновения с полицией

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Протестная акция «желтых жилетов» (восемнадцатая по счету) в Париже сопровождается масштабными столкновениями с полицией, передает корреспондент РИА Новости с места событий.




Колонна из нескольких тысяч манифестантов, собравшихся утром у Триумфальной арки, более часа шествовала по прилегающим улицам. При этом агрессивно настроенные участники акции различными способами старались спровоцировать правоохранителей.

К настоящему времени протестующие собрались в самом начале Елисейских Полей. Над площадью завис густой дым от файеров и шашек, каждые несколько секунд взрываются шумовые гранаты и петарды. В полицейских помимо файеров летят камни, палки, любой, попавшийся под руку мусор. Каждое попадание в полицейские фургоны сопровождается одобрительным криком манифестантов.



Правоохранители предпринимают попытки рассеять толпу и вытеснить ее с площади. В ход пошли резиновые пули и слезоточивый газ. Затем был применен водомет.

За сегодняшний день полиция задержала 31 человека.

Как отмечает французская пресса, последние несколько недель демонстрации проходили в довольно спокойной обстановке. Сегодняшняя же акция больше напоминает протесты первых недель.



Напомним, масштабные акции «желтых жилетов» начались во Франции 17 ноября прошлого года. И с тех пор повторяются каждую субботу. Большая часть населения Парижа уже устала от беспорядков и выступает за прекращение акций.
Использованы фотографии:
https://twitter.com/RIA_Worldnews
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