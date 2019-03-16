В США испытали ударный беспилотник-конвертоплан с системой РЭБ

Появились данные об испытания ВВС США новейшего ударного беспилотника, который создаётся по концепции конвертоплана. Ранее сообщалось о работе американских производителей над беспилотником такого типа для нужд американской морской пехоты. Речь идёт о беспилотном летательном аппарате V-247 Vigilant.Изначально предполагалось начать испытания этого БПЛА-конвертоплана в 2018 году. На вооружение Корпуса морской пехоты V-247 Vigilant должен поступить к 2026 году, если все испытания к тому моменту будут признаны успешными.Кстати, 247 на самом деле это 24/7. Намёк на готовность к постоянному присутствию в зоне ответственности.Важной особенностью беспилотников-конвертопланов, как сообщается, является их оснащение новейшей (по американским меркам) системой радиоэлектронной борьбы. Для повышения маневренности конструкторы решили воплотить схему с поворотными воздушными винтами.По последним данным, масса испытуемого аппарата составляет около 13 тонн. При этом БПЛА V-247 Vigilant оснащается ракетным вооружением, а также специальными сенсорами, которые позволяют вести мониторинг (разведку) с передачей данных не только оператору «на земле», но и пилоту F-35. Дело в том, что с палубным вариантом этого истребителя пятого поколения (F-35B) и планируется в конечном итоге осуществлять совместные операции V-247 Vigilant. При этом у пилота F-35B, как отмечается, будет в наличии функция в том числе и корректировки ведения огня ударным дроном.По некоторым данным, во время испытаний на американском полигоне Юма ударный беспилотник атаковал цель с применением ракеты Joint Air-to-Ground Missile (JAGM). Это управляемая ракета, которая позволяет работать по целям как на суше, так и на море (например, по патрульным кораблям). В общей сложности, беспилотник-конвертоплан способен нести 12 ракет различного типа на подвесках под крыльями.