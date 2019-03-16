Глава ДНР: процесс интеграции с Россией набирает обороты
Республики Донбасса выбрали путь интеграции с Россией, заявил глава ДНР Денис Пушилин на проходящих в Симферополе торжествах по случаю пятилетней годовщины «Крымской весны».
– цитирует Пушилина ДАН.
При этом он выразил уверенность, что у Донбасса всё получится:
Глава ДНР также сообщил журналистам, что интеграционные процессы Донбасса с РФ на сегодняшний день продвигаются достаточно уверенными темпами: республики становятся ближе к России по всем сферам и направлениям. Помимо этого, налажены хорошие отношения с руководством Крыма и другими российскими регионами.
– заключил Пушилин.
Главы ДНР и ЛНР приняли участие в возложение цветов к памятнику Народному ополчению всех времен в Симферополе, а также в митинге в честь пятилетия воссоединения Крыма с Россией. Среди приглашенных на мероприятия гостей – председатель Госдумы Вячеслав Володин, лидеры всех четырех думских фракций.
Памятник Народному ополчению всех времен установлен перед зданием правительства Крыма в 2016 году. Он увековечивает ополченцев трех различных эпох: Крымской войны, Великой Отечественной войны и Крымской весны.
Трудно найти жителя Крыма, который не сопереживает тому, что происходит на территории республик (Донбасса). Трудно найти жителя республик, который не радуется за Крым, «Крымскую весну» и наряду с этим испытывает белую зависть: Крым уже дома, а мы еще в пути
– цитирует Пушилина ДАН.
При этом он выразил уверенность, что у Донбасса всё получится:
Путь домой у нас сложнее, но итог абсолютно прогнозируемый. Это то, чего мы хотим.
Глава ДНР также сообщил журналистам, что интеграционные процессы Донбасса с РФ на сегодняшний день продвигаются достаточно уверенными темпами: республики становятся ближе к России по всем сферам и направлениям. Помимо этого, налажены хорошие отношения с руководством Крыма и другими российскими регионами.
В целом процесс интеграции набирает обороты
– заключил Пушилин.
Главы ДНР и ЛНР приняли участие в возложение цветов к памятнику Народному ополчению всех времен в Симферополе, а также в митинге в честь пятилетия воссоединения Крыма с Россией. Среди приглашенных на мероприятия гостей – председатель Госдумы Вячеслав Володин, лидеры всех четырех думских фракций.
Памятник Народному ополчению всех времен установлен перед зданием правительства Крыма в 2016 году. Он увековечивает ополченцев трех различных эпох: Крымской войны, Великой Отечественной войны и Крымской весны.
- Использованы фотографии:
- https://dan-news.info
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