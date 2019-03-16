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Глава ДНР: процесс интеграции с Россией набирает обороты

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Республики Донбасса выбрали путь интеграции с Россией, заявил глава ДНР Денис Пушилин на проходящих в Симферополе торжествах по случаю пятилетней годовщины «Крымской весны».




Трудно найти жителя Крыма, который не сопереживает тому, что происходит на территории республик (Донбасса). Трудно найти жителя республик, который не радуется за Крым, «Крымскую весну» и наряду с этим испытывает белую зависть: Крым уже дома, а мы еще в пути


– цитирует Пушилина ДАН.

При этом он выразил уверенность, что у Донбасса всё получится:

Путь домой у нас сложнее, но итог абсолютно прогнозируемый. Это то, чего мы хотим.


Глава ДНР также сообщил журналистам, что интеграционные процессы Донбасса с РФ на сегодняшний день продвигаются достаточно уверенными темпами: республики становятся ближе к России по всем сферам и направлениям. Помимо этого, налажены хорошие отношения с руководством Крыма и другими российскими регионами.

В целом процесс интеграции набирает обороты


– заключил Пушилин.

Главы ДНР и ЛНР приняли участие в возложение цветов к памятнику Народному ополчению всех времен в Симферополе, а также в митинге в честь пятилетия воссоединения Крыма с Россией. Среди приглашенных на мероприятия гостей – председатель Госдумы Вячеслав Володин, лидеры всех четырех думских фракций.

Памятник Народному ополчению всех времен установлен перед зданием правительства Крыма в 2016 году. Он увековечивает ополченцев трех различных эпох: Крымской войны, Великой Отечественной войны и Крымской весны.
Использованы фотографии:
https://dan-news.info
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