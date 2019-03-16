Глава ДНР: процесс интеграции с Россией набирает обороты

Трудно найти жителя Крыма, который не сопереживает тому, что происходит на территории республик (Донбасса). Трудно найти жителя республик, который не радуется за Крым, «Крымскую весну» и наряду с этим испытывает белую зависть: Крым уже дома, а мы еще в пути

Путь домой у нас сложнее, но итог абсолютно прогнозируемый. Это то, чего мы хотим.

В целом процесс интеграции набирает обороты