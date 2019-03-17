В США прошла процедура крещения нового десантного корабля

Море всегда было окутано множеством тайн. Моряки испытывают к грозной пучине почти (или не почти) мистическое почтение. Такое отношение порождает массу суеверий и ритуалов, каждый из которых имеет свое значение для мореманов.Строительство кораблей имеет свои уникальные традиции. Во многих странах, особенно имеющих христиано-протестантские корни, закладка судна и его спуск на воду стали целым ритуалом.Так, к примеру, крупнейший подрядчик ВМС США, фирма Huntington Ingalls, провела 14 марта церемонию закладки и аутентификации киля будущего десантного корабля-амфибии USS Bougainville (LHA-8).Корабельный поручитель Эллин Данфорд объявила киль «истинно и справедливо уложенным» после того, как ее инициалы были отмечены на пластине.Эллин Данфорд, супруга генерал Джо Данфорда, 19-го председателя Объединенного комитета начальников штабов, является поручителем (спонсором) Bougainville. Выпускница Симмонс-колледжа, Данфорд работала физиотерапевтом около 30 лет. У генерала и его супруги трое детей.Закладка традиционно ознаменовала первый серьезный шаг в постройке судна, и является важным шагом в церемонии спуска корабля на воду. Традиции этого в западных странах тесно связаны с традициями крещения. В данном случае спонсор или поручитель корабля – это, фактически, крестная мать судна, или его "супруга". Она принимает участие в различных этапах строительства судна, от закладки и до постройки.Как правило поручитель - это женщина, гражданская, зачастую она никак не связана со флотом. Изредка спонсоров двое – в этом случае они выступают в качестве крестной матери и крестного отца.Традиция эта окончательно укоренилась в 19-м веке. Она существовала и до того, однако спонсорами кораблей обычного выступали мужчины. Только в 1811-м году женщина впервые крестила британский корабль. В ВМС же США подобная церемония крещения при участии боевого корабля Germantown прошла в 1846-м году, а первым спонсором стала Лавиния Уотсон, дочь именитого жителя Филадельфии.LHA-8 является вторым кораблем, названным в честь Бугенвиля, острова, являющегося частью архипелага Северных Соломоновых островов. В вооруженных силах США он получил известность в ходе Второй мировой войны, став местом ожесточенных боев: японцы использовали остров в качестве стратегического плацдарма для своих аэропортов.«Бугенвиль» относится к десантным кораблям класса «Америка» и является третьим кораблем в серии. Он способен нести 5 F-35, 4 вертолета «Вайпер», 12 конвертопланов V-22 Osprey и другую технику. Помимо этого на Bougainville палуба претерпела значительные изменения, что позволило разместить на борту два десантных корабля на воздушной подушки (LCAC) судно на воздушной подушке или один десантный корабль класса LCU.