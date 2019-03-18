Спартак: человек ниоткуда. Тайна личности знаменитого гладиатора

Кирк Дуглас в роли Спартака, фильм 1960 года

Кирк Дуглас в роли Спартака

«Пусть скажут мне, какой помог им бог из состояния маленькой и презираемой разбойничьей шайки перейти в состояние государства, которого пришлось страшиться римлянам со столькими их войсками и крепостями? Уж не скажут ли мне, что они не пользовались помощью Свыше?»

Августин Блаженный, город Трогир, Хорватия

Распятые рабы, фильм "Спартак", 1960 г.

Памятник Спартаку в городе Сандански, Болгария

Фракия на карте Римской империи

Боспорское царство на карте

Золотой статер Перисада V, последнего царя Боспорского царства династии Спартокидов

«Огнем и мечом бушевал он вдоль всей Италии, битвой открытой не раз он сходился с консульским войском, у слабых владык отнимая их лагерь, доблесть свою потерявших Орлов в позорных разгромах часто оружьем восставших рабов разбивал он».

«О, Спартак, привычный консулов разгонять отряды. Нож твой был посильнее меча их».

Марк Лициний Красс, бюст, Лувр, Париж

Дени Фуатье, Спартак (1830 г.). Мрамор. Лувр, Париж

гладиатора

Гладиаторы, мозаика, вилла Боргезе

Гладиатор, мозаика, вилла Боргезе

Обучение гладиаторов, кадр из фильма "Спартак", 1960 год

Сулла, против которого, если верить сообщениям Саллюстия и Плутарха, ранее сражались некоторые бойцы и командиры армии Спартака, бюст, Венеция

Фрагмент настенной фрески в Помпеях, реконструкция