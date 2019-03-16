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В Риге против марша памяти легионеров СС выступили 50 антифашистов

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Полиция Риги в субботу предотвратила драку между участниками шествия легионеров Ваффен СС и антифашистами, передает Интерфакс.

В Риге против марша памяти легионеров СС выступили 50 антифашистов



Антифашисты в количестве около 50 человек встретили участников марша памяти легионеров у памятника Свободы. В руках они держали плакаты с надписями на русском языке: «Они воевали на стороне Гитлера».

Ранее рижские власти запретили сторонникам и членам Латвийского антинацистского комитета проводить митинг у памятника Свободы, перенаправив их к Бастионной горке. Однако часть из них всё же подошла прямо к полицейским заградительным барьерам. Возглавила антифашистов экс-депутат Европарламента Татьяна Жданок.

Отмечается, что активисты антинацистского комитета и участники марша вели себя спокойно, хотя иногда возникал «громкий обмен мнениями» по поводу легионеров Ваффен СС и о шествии в их честь.

Участники марша подходили к памятнику и возлагали к его подножию цветы. Около полудня страсти в районе памятника накалились. Между сторонами возник громкий спор о правах россиян и русскоговорящих в Латвии. Когда словесный конфликт достиг кульминации и грозил перерасти в физический, подоспели полицейские. Как позже написали местные СМИ, «сотрудники полиции встали так, чтобы физического контакта не возникло».

В итоге все закончилось мирно, без задержаний.

По оценкам полиции, в марше легионеров приняли около 2 тыс. человек. Эта акция ежегодно проводится 16 марта. В этот день в 1944 году подразделения легиона Ваффен СС вступили в бой с Красной Армией у города Остров Псковской области. Всего латышский легион насчитывал около 150 тыс. человек.
Использованы фотографии:
https://twitter.com/e_reshetnikov
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