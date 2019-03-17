Ритуальное возрождение, или Как понять непонятное

Поздравляем всех с тем, что, согласно сообщениям из Министерства обороны, в год столетия со дня своего основания будет возрождена Военно-политическая академия (имени Ленина).С чем, как и кого надо поздравлять – это отдельный и весьма непростой вопрос. Но пока – ура, академию возрождают.Возрождают пока что путем очередного переименования Военного университета в академию. По докладам военных, академия будет готовить замполитов (заместителей командиров по военно-политической работе), журналистов и психологов.Плохо это или хорошо?Однозначного ответа на этот вопрос у нас по крайней мере, сегодня, нет. Есть только вопросы.Ответов нет прежде всего потому, что пока четко не названы задачи офицеров-политработников в современной армии. Ответа нет и потому, что воссоздание этого высшего учебного заведения выглядит не очень логично с военной точки зрения.В то же время необходимость создания в армии структур, которые бы решали не столько вопросы, связанные именно с военной службой, сколько темы жизни солдат и офицеров, не отрицает никто. Психологи, юристы и прочие гуманитарии, без которых сегодня не обходится ни одна структура, армии необходимы даже в большей степени.Поразмышляем о военной составляющей политической работы в армии. Тем более что ещё свежи "воспоминания о будущем" времен Советского Союза. Ужасающие «мемуары» о комиссарах Гражданской и первого периода Отечественной войны, которые сотнями расстреливали командиров за неправильные с их точки зрения приказы, отбросим.Да, было. Да, расстреливали бывших царских офицеров, заподозрив их в измене. И в отношении некоторых это было справедливо. В отношении подавляющего большинства – глупость, трижды потом оплаченная кровью других.И в начальный период войны, когда многие командиры растерялись, было. С нашей колокольни — совершенно дикие нравы. А в то время, наверное, самый простой и действенный способ классовой войны. Способ восстановить боеспособность армии.В послевоенный период в Советской Армии были совершенно другие порядки. Замполит уже не был комиссаром. Он был заместителем командира. А вопросы влияния на командиров решались не через заместителей, а через партийную организацию. Партийное взыскание для командира означало конец или приостановку карьерного роста.Что в целом было той еще дурью, и вот почему. Тем самым было напрочь убито то, на чем стояло здание армии, – единоначалие. Командир, сейчас отдающий приказ, через несколько часов мог быть поставлен в позу парторгом/замполитом одним вопросом: «Партбилет на стол хотите положить, или как?»И такое реально существовало. На протяжении многих лет. И еще не понятно, что было хуже, гнев непосредственного начальства или партийного. По крайней мере, первое можно было одернуть с помощью второго легко, а вот наоборот срабатывало далеко не всегда.Вот тогда существование Академии было вполне логичным. Логичным, потому, что в войска приходили не политические работники-офицеры, а офицеры-политработники. Люди, имеющие кроме политического образования ещё и профильное военное. Существовал целый ряд военно-политических ввузов, которые готовили офицеров для видов и родов войск.В академию же шли офицеры, которые уже имели опыт службы в определенных частях и занимали должность не ниже заместителя командира батальона. Танкисты, моряки, артиллеристы, мотострелки были не просто политработниками, они были офицерами определенных, конкретных, родов войск. Офицеров не переучивали, а давали более углубленные знания с перспективой политической работы в больших соединениях и объединениях.Возрождение ВПА сегодня все ставит с ног на голову.Подготовить в академии офицера для определенных войск хотя бы близкого по уровню подготовки к командиру нереально. Да и не нужно, поскольку командир как бы уже имеется.И что мы получим в итоге? Что из себя будет представлять выпускник академии в войсках? Особенно с учетом наличия достаточно большой прослойки контрактников?Ветераны армии помнят известную шутку о разнице принципов работы командира и замполита в Советской Армии. "Делай, как я" и "делай, как я сказал". А ведь появление таких "политических менеджеров" в подразделениях приведет именно к этому. Солдат не обманешь. Особенно тех, кто служит достаточно давно и владеет вверенной техникой уверенно.Понятно, что выпускники академии, которые есть среди читателей, возразят. ВПА была не только политическим учебным заведением, но и военным. Полигон в Кубинке, где сегодня работает спецназ ВДВ, принадлежал именно ВПА. И там отрабатывались именно военные навыки замполитов. Даже моряки имели вполне современные тренажеры для отработки морских навыков. Не говоря уже о стажировке в войсках.Всё так. Только мы забываем, что в академию приходили уже классные военные специалисты. Не в фигуральном, а в обыденном смысле. Классные танкисты, летчики, моряки. Военные специалисты первого, второго класса и даже мастера военного дела. Они не обучались азам воинского дела. Они повышали свое мастерство.Значит, для создания действительно академии необходимо создать профильные политические ввузы или хотя бы факультеты в командных училищах соответствующего профиля. Только так мы получим офицеров. Именно офицеров в первую очередь. И политработников во вторую.Теперь о политической и идеологической составляющей работы новых политработников. Почему именно так ставится вопрос? Просто исходя из логики. Эти офицеры должны работать с душами солдат. Должны мотивировать их на выполнение боевых задач на основе каких-то идеологических принципов.«За Родину! За Сталина!» — не пропагандистское клише советских времен. Это реальный призыв, за который люди шли в бой. И это показатель работы наших политработников разных времен.Но что мы имеем сегодня? «Руководящая и направляющая сила» исчезла. Партийно-политическая работа, как она называлась в Советской Армии, заменена на просто политическую. В принципе, правильно. Партий много. Они то находятся на поверхности и даже руководят какое-то время, то исчезают, меняя собственное название.Точно так же произошло и с идеологией.Конституция РФ прямо запрещает единую идеологию. Посмотрите статью 13.2.Собственно, благодаря этому постулату у нас вообще нет никакой идеологии. Ни обязательной, ни государственной. Никакой.Кстати, в этой же статье в следующем пункте говорится и о многопартийности:Так какие функции будут выполнять замполиты? Психологи? Политинформаторы? Контролеры за командирами? Согласитесь, что-то не срастается. Слишком узко для офицера. Слишком широко для политработника.Заместитель по политической части, как и любой гражданин страны, имеет право на свободу своего мировоззрения. Он может исповедовать любую идеологию, кроме запрещенной в той же Конституции РФ. Быть членом любой российской партии.Опять из той же статьи 13:Естественно, что именно эту идеологию и собственные политические воззрения этот офицер будет пропагандировать среди своих подчиненных. Представляете такую армию? Комплектование по партийному принципу, исходя из политических воззрений новобранцев?Рота либералов, рота консерваторов и рота радикалов в составе батальона, замполит которого коммунист. Куда там крыловским лебедю, раку и щуке…То, что необходимость политруков сегодня назрела, понимают все. Посмотрите на дискуссии в соцсетях, в прессе, на лавочке в парке, в которых сталкиваются совершенно противоположные точки зрения. Причем обе стороны считают себя правыми. Аргументируют свои взгляды примерами из жизни.Если в гражданской жизни такой плюрализм мнений — вполне обыденное явление, то армия себе позволить такую роскошь не может. Армия живет единоначалием и выполнением приказов.Только в этом случае это и будет армия, а не набор частей и подразделений, как мы это видим в одной бывшей братской стране.Сегодня мы живем во время, когда холодная война времен СССР кажется детскими шалостями. Сложность международных отношений и опасность возникновения военного конфликта и даже большой войны максимальная. Именно в таких условиях и появляется необходимость идеологической подготовки солдат и офицеров.Возрождение ВПА именно в год её векового юбилея — во многом событие ритуальное.Полноценным учебным заведением эта академия станет через годы. Проблемы, которые сегодня существуют в России, в полной мере касаются и вооруженных сил.Но главная проблема – это отсутствие государственной идеологии как таковой. То есть нет принципов и постулатов, на основании которых станут работать будущие политработники.И получается весьма двоякая ситуация: политработников начинают готовить, а идеологии для них нет. И политической платформы нет. А что есть?А есть несколько партий, одна из которых, возможно, готовится на роль опорной для идеологической платформы. Та, которая наиболее патриотичная.Взято не с потолка, а из выступления В. В. Путина в далеком уже 2003 году.Кто у нас самый патриотичный? Кто строит дороги, мосты, проводит фестивали и олимпиады? Все та же «Единая Россия»… Со всеми вытекающими.Как в одном западном фильме получается? Должен остаться только один? Но ведь мы сейчас реально наблюдаем явно не очень продуманное копирование советской системы. Нельзя копировать часть и получить механизм. Или полное копирование и модернизация. Или создание чего-то нового.Пока же мы видим только не совсем понятное движение ради движения. Не всегда такое хорошо и полезно. Не всегда движение вообще оказывается движением вперед. Особенно когда так много непонятных моментов.