Евродепутат от ФРГ рассказал, как будет бороться с «Северным потоком-2»
У Евросоюза найдутся дополнительные способы борьбы с газопроводом «Северный поток-2», заявил польской газете Newsweek Евродепутат от Германии и кандидат на пост главы Еврокомиссии Манфред Вебер.
– сказал Вебер.
По словам евродепутата, если он станет главой Еврокомиссии, то еще раз посмотрит, какие можно применить меры, чтобы повлиять на этот проект «в его уже очень продвинутой стадии».
– отметил он.
В подтверждение своих слов о политической подоплеке проекта, Вебер напомнил, что одним из самых активных сторонников газопровода является Герхард Шредер, который, как известно, не бизнесмен, а политик. «Так что, если он принимает участие в его строительстве, значит, мы имеем дело с очень политическим проектом», – добавил он.
В числе инструментов, которые могут позволить заблокировать «Северный поток-2» евродепутат назвал обновленную газовую директиву ЕС, согласно которой входящие в Европу газопроводы, в том числе проложенные под водой, должны отвечать определенным правилам. В их числе возможность третьих сторон прокачивать по нему газ, а также возможность регулировать правила установления тарифов.
Категорически отвергаю строительство газопровода «Северный поток-2». Никакой это не экономический проект, а чисто политический, который находится в противоречии с интересами Евросоюза, поэтому он должен быть заблокирован
– сказал Вебер.
По словам евродепутата, если он станет главой Еврокомиссии, то еще раз посмотрит, какие можно применить меры, чтобы повлиять на этот проект «в его уже очень продвинутой стадии».
У нас достаточно контактов с Россией. Новый же газопровод в первую очередь ударит по интересам Украины, а в перспективе повлияет и на цены газа в Евросоюзе
– отметил он.
В подтверждение своих слов о политической подоплеке проекта, Вебер напомнил, что одним из самых активных сторонников газопровода является Герхард Шредер, который, как известно, не бизнесмен, а политик. «Так что, если он принимает участие в его строительстве, значит, мы имеем дело с очень политическим проектом», – добавил он.
В числе инструментов, которые могут позволить заблокировать «Северный поток-2» евродепутат назвал обновленную газовую директиву ЕС, согласно которой входящие в Европу газопроводы, в том числе проложенные под водой, должны отвечать определенным правилам. В их числе возможность третьих сторон прокачивать по нему газ, а также возможность регулировать правила установления тарифов.
- Использованы фотографии:
- https://twitter.com/nsp2_rossiya
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter