Евродепутат от ФРГ рассказал, как будет бороться с «Северным потоком-2»

Категорически отвергаю строительство газопровода «Северный поток-2». Никакой это не экономический проект, а чисто политический, который находится в противоречии с интересами Евросоюза, поэтому он должен быть заблокирован

У нас достаточно контактов с Россией. Новый же газопровод в первую очередь ударит по интересам Украины, а в перспективе повлияет и на цены газа в Евросоюзе