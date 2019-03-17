США скрывают цель переброски нескольких B-52H в Британию
Всего за пару дней США осуществили переброску шести стратегических бомбардировщиков B-52H на военную базу в Великобританию. Самолёты B-52H Stratofortress, способные нести ядерное оружие, передислоцированы на аэродром Фэрфорд. Эта информация подтверждается западными сайтами, осуществляющими мониторинг перемещения авиации.
При этом в Фэрфорде, как сообщается, ожидают прибытия ещё двух самолётов такого типа.
Эта переброска стала наиболее массовой за последние 15 с лишним лет. И если в 2003 году цель переброски американцами была озвучена сразу же – боевые действия против войска Саддама Хуссейна в Ираке, то теперь передислокация стратегических бомбардировщиков ВВС США проводится без комментариев со стороны американского командования. Цель скрывается.
О реальных целях переброски может говорить появление B-52H Stratofortress у западных границ России. Американский «стратег» на днях появился над Балтикой – у воздушных рубежей России в районе Калининградской области. Бомбардировщик ВВС США, как отметили в Минобороны, не приближался к российским границам ближе чем 150 км.
Для справки: B-52H – одна из модификаций самолёта B-52, состоящего на вооружение США с 1955 года. Задача, которая ставилась заказчиком перед компанией «Боинг» при создании этого самолёта, звучала следующим образом: доставить ядерные бомбы для сброса над любой точкой Советского Союза.
В мае 1956 года были проведены испытания по сбрасыванию с борта этого самолёта водородной бомбы.
Ранее военное командование США приняло решение не отказываться от эксплуатации B-52H до 2040 или 2042 годов. Отмечается, что это сэкономит средства и позволит добиться полной выработки заложенного ресурса планеров.
При этом в Фэрфорде, как сообщается, ожидают прибытия ещё двух самолётов такого типа.
Эта переброска стала наиболее массовой за последние 15 с лишним лет. И если в 2003 году цель переброски американцами была озвучена сразу же – боевые действия против войска Саддама Хуссейна в Ираке, то теперь передислокация стратегических бомбардировщиков ВВС США проводится без комментариев со стороны американского командования. Цель скрывается.
О реальных целях переброски может говорить появление B-52H Stratofortress у западных границ России. Американский «стратег» на днях появился над Балтикой – у воздушных рубежей России в районе Калининградской области. Бомбардировщик ВВС США, как отметили в Минобороны, не приближался к российским границам ближе чем 150 км.
Для справки: B-52H – одна из модификаций самолёта B-52, состоящего на вооружение США с 1955 года. Задача, которая ставилась заказчиком перед компанией «Боинг» при создании этого самолёта, звучала следующим образом: доставить ядерные бомбы для сброса над любой точкой Советского Союза.
В мае 1956 года были проведены испытания по сбрасыванию с борта этого самолёта водородной бомбы.
Ранее военное командование США приняло решение не отказываться от эксплуатации B-52H до 2040 или 2042 годов. Отмечается, что это сэкономит средства и позволит добиться полной выработки заложенного ресурса планеров.
- Использованы фотографии:
- Пентагон
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