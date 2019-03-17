Стычки оппозиции с полицией и попытка захвата телецентра в Белграде

За последние месяцы мне ни разу не позволили выступить в эфире национального телевидения, меня ни разу не пригласили ни на одно политическое ток-шоу.

Неспокойные дни в Сербии. Странным образом активность протестующих в Белграде совпала с заявлениями представителей Пентагона о том, что Россия якобы активизировала своё «вмешательство на Балканах» и что «этому вмешательству нужно противостоять». Противостоять с помощью США, естественно. С помощью той самой страны, самолёты которой сбрасывали бомбы на сербские города.Протестующие в Белграде накануне попытались осуществить захват здания национального телевидения Сербии (РТС). Демонстранты сначала забросали здание телецентра яйцами, затем заблокировали два входа, через которые в итоге и проникли внутрь. Возглавившими акцию по захвату телецентра стали представители оппозиционных сил во главе с Бошко Обрадовичем и Драганом Джиласом. Эти люди обвинили власти в том, что те не позволяют доносить до общества «альтернативную точку зрения». В одной из своих речей Обрадович был предельно откровенен:После того как оппозиционеры заняли здание телецентра, туда вошла полиция и выдворила всех недовольных работой сербского телевидения на улицу. Тем временем оппозиция заявляет, что полиция применила силу, в результате чего погиб активист.В связи с накалённой ситуацией к народу обратился министр иностранных дел Небойша Стефанович. По словам Стефановича, по поводу попытки захвата телецентра, ведётся разбирательство. Он отметил, что оппозиционеры осуществили нападение на сотрудников полиции внутри здания национального телевидения. Информация о том, что был застрелен один из оппозиционеров, проверяется. Стефанович отметил, что полиция будет жёстко пресекать любые противозаконные провокации.Тем временем заместитель главы Белграда Горан Весич отмечает, что оппозиция сознательно идёт на кровопролитие, чтобы в конечном итоге выставить себя жертвой. Весич призвал сербов не поддаваться на провокации лидеров оппозиции, которых считают связанными с Западом.Сегодня перед народом выступит президент Сербии Александр Вучич.