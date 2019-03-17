В Индии заявили о нештатной ситуации на ядерном объекте Пакистана

Спутниковые снимки дают возможность говорить о том, что на объекте размещения ядерного оружия в Хуздаре могла произойти нештатная ситуация в результате попыток Пакистана привести свой ядерный арсенал в повышенную боеготовность.

Индийская пресса публикует материалы, в которых утверждается, что военные Пакистана после авиаудара ВВС Индии по лагерю боевиков группировки «Джейш-и-Мохаммад» активизировали свою деятельность на ядерных объектах – объектах, где размещается пакистанское ядерное оружие В частности, приводятся спутниковые снимки изданием The Print, которое сообщает о «странных следах горения на земле» в районе ядерного объекта в пакистанском Хуздаре (провинция Белуджистан).Отмечается, что следы горения на земле в районе важного пакистанского объекта имеют размеры около 200 на 100 кв метров. Один из таких следов, как заявляют в Индии, находится в непосредственной близости от главного въезда на территорию ядерного объекта в Хуздаре. Заявлено, что на этом объекте «могут находить до 46 боеголовок» из .На самом деле, по опубликованным снимкам весьма сложно понять, где именно обнаружены "следы горения" указанной (достаточно внушительной) площади.Тем временем, в комментариях к публикации в индийском СМИ пользователи отметили, что данная публикацию походит на эпизод пропаганды. В связи с известными событиями 26-27 февраля число публикаций со взаимными претензиями со стороны Нью-Дели и Исламабада выросло в разы.