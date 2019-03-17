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Пентагон просит профинансировать приобретение 10 тысяч управляемых ракет

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Пентагон просит Конгресс увеличить финансирование, необходимое для закупки большего количества управляемых ракет, которые в будущем могут быть применены против России и Китая, сообщает ресурс Task and Purpose.

Пентагон просит профинансировать приобретение 10 тысяч управляемых ракет



По данным портала, военные предлагают включить в проект бюджета на 2020 финансовый год расходы на приобретение 10 193 управляемых ракет, применяемых реактивными системами залпового огня.

Отмечается, что это на 26% больше, чем в текущем году (заказано 8101 ракета) и на 47% больше, чем в 2018 году (заказано 6 936 ракет).

Ракеты предназначены для «нейтрализации или подавления полевой артиллерии и систем ПВО противника» и обойдутся бюджеты в сумму около $ 1,4 млрд.

По версии издания, резкий рост расходов на увеличение управляемого ракетного арсенала связан с опытом боевых действий в Ираке и Сирии «после относительного поражения группировки ИГ (запрещена в РФ)», а также с ростом конкуренции со стороны «великих держав» – России и Китая.

Ресурс напоминает, что в начале марта Минобороны США выпустило обзор оборонного бюджета на 2020 финансовый год, в котором заявляется, что приоритет в модернизации сухопутных войск будет отдан развитию возможностей реактивной артиллерии, а также повышению дальности стрельбы и поражающего воздействия на противника ствольной артиллерии для «превосходства на всех эшелонах».

А в пятницу стало известно, что в США началось производство комплектующих для производства ракет, запрещенных Договором о РСМД. В этом году американское командование планирует провести испытания двух типов ракет средней дальности.
Использованы фотографии:
US Army
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