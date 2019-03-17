Российская армия готовится к получению новейших парашютных систем
С 2019 года для российской армии запланированы серийные поставки новых парашютных систем. По заказу Министерства обороны РФ госкорпорацией Ростех в рамках опытно-конструкторской работы «Тара» была разработана парашютно-грузовая система ПГС-1500. По плану серийные поставки этих систем начнутся уже в 2019 году.
ПГС-1500 предназначается для десантирования с высоты от 500 до 8000 м различных грузов массой от 500 до 1500 кг - с самолетов Ил-76 всех модификаций при скорости полета 300-380 км/ч. Данная система работает при скорости ветра на земле до 15 м/с, что обеспечивает надежную доставку грузов при разных погодных условиях. Для особо ценных грузов предусмотрено автоматическое отцепное устройство, что обеспечивает сохранность груза после приземления. Низкая стоимость производства и эксплуатации ПГС-1500 позволяет применять данную систему как при возникновении ЧС, так и в коммерческих целях за границами России.
Также корпорацией Ростех в рамках опытно-конструкторской работы «Горизонталь-4000» разрабатывается управляемая планирующая парашютно-грузовая система УПГС-4000. Запуск в серию запланирован на 2021 год.
УПГС-4000 способна точно в заданную точку доставлять различные виды грузов массой от 3000 до 4000 кг. Высота десантирования составляет от 500 до 10000 м при скорости полета самолета ИЛ-76 – 260-400 км/ч. Данная система является универсальной и позволяет доставлять как военные, так и гражданские грузы.
Особенностью УПГС-4000 является наличие комбинированной парашютной системы, обеспечивающей на начальном этапе управляемый планирующий полёт с дальнейшим снижением на посадочных парашютах. Система оснащена навигационным оборудованием. При этом
навигационное оборудование УПГС-4000 защищено от средств радиоэлектронных помех противника и позволяет удаленно вносить корректировки для изменения точки приземления. При этом данная парашютная система обладает хорошей мобильностью. Ее можно перевозить по любым видам дорог без использования дополнительных транспортных платформ.
Для погрузки УПГС-4000 в Ил-76 и ее десантирования используется исключительно штатное оборудование самолёта.
ПГС-1500 предназначается для десантирования с высоты от 500 до 8000 м различных грузов массой от 500 до 1500 кг - с самолетов Ил-76 всех модификаций при скорости полета 300-380 км/ч. Данная система работает при скорости ветра на земле до 15 м/с, что обеспечивает надежную доставку грузов при разных погодных условиях. Для особо ценных грузов предусмотрено автоматическое отцепное устройство, что обеспечивает сохранность груза после приземления. Низкая стоимость производства и эксплуатации ПГС-1500 позволяет применять данную систему как при возникновении ЧС, так и в коммерческих целях за границами России.
Также корпорацией Ростех в рамках опытно-конструкторской работы «Горизонталь-4000» разрабатывается управляемая планирующая парашютно-грузовая система УПГС-4000. Запуск в серию запланирован на 2021 год.
УПГС-4000 способна точно в заданную точку доставлять различные виды грузов массой от 3000 до 4000 кг. Высота десантирования составляет от 500 до 10000 м при скорости полета самолета ИЛ-76 – 260-400 км/ч. Данная система является универсальной и позволяет доставлять как военные, так и гражданские грузы.
Особенностью УПГС-4000 является наличие комбинированной парашютной системы, обеспечивающей на начальном этапе управляемый планирующий полёт с дальнейшим снижением на посадочных парашютах. Система оснащена навигационным оборудованием. При этом
навигационное оборудование УПГС-4000 защищено от средств радиоэлектронных помех противника и позволяет удаленно вносить корректировки для изменения точки приземления. При этом данная парашютная система обладает хорошей мобильностью. Ее можно перевозить по любым видам дорог без использования дополнительных транспортных платформ.
Для погрузки УПГС-4000 в Ил-76 и ее десантирования используется исключительно штатное оборудование самолёта.
- Использованы фотографии:
- https://rostec.ru
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