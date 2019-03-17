Российская армия готовится к получению новейших парашютных систем

С 2019 года для российской армии запланированы серийные поставки новых парашютных систем. По заказу Министерства обороны РФв рамках опытно-конструкторской работы «Тара» была разработана парашютно-грузовая система. По плану серийные поставки этих систем начнутся уже в 2019 году.предназначается для десантирования с высоты от 500 до 8000 м различных грузов массой от 500 до 1500 кг - с самолетов Ил-76 всех модификаций при скорости полета 300-380 км/ч. Данная система работает при скорости ветра на земле до 15 м/с, что обеспечивает надежную доставку грузов при разных погодных условиях. Для особо ценных грузов предусмотрено автоматическое отцепное устройство, что обеспечивает сохранность груза после приземления. Низкая стоимость производства и эксплуатациипозволяет применять данную систему как при возникновении ЧС, так и в коммерческих целях за границами России.Также корпорациейв рамках опытно-конструкторской работы «Горизонталь-4000» разрабатывается управляемая планирующая парашютно-грузовая система. Запуск в серию запланирован на 2021 год.способна точно в заданную точку доставлять различные виды грузов массой от 3000 до 4000 кг. Высота десантирования составляет от 500 до 10000 м при скорости полета самолета ИЛ-76 – 260-400 км/ч. Данная система является универсальной и позволяет доставлять как военные, так и гражданские грузы.Особенностьюявляется наличие комбинированной парашютной системы, обеспечивающей на начальном этапе управляемый планирующий полёт с дальнейшим снижением на посадочных парашютах. Система оснащена навигационным оборудованием. При этомнавигационное оборудованиезащищено от средств радиоэлектронных помех противника и позволяет удаленно вносить корректировки для изменения точки приземления. При этом данная парашютная система обладает хорошей мобильностью. Ее можно перевозить по любым видам дорог без использования дополнительных транспортных платформ.Для погрузкив Ил-76 и ее десантирования используется исключительно штатное оборудование самолёта.