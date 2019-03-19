Вашингтон умывает руки. На Украине

Американский политолог Дмитрий Саймс в программе «Большая игра» настаивал, что сейчас на Украине местные политические силы получили большую самостоятельность, могут даже перечить Вашингтону. Хотя США продолжают оказывать сильное влияние на Украину. Потому что администрация Трампа в политической осаде, ей не до Украины.Насчёт Трампа Саймс прав, вот только Трамп никогда не занимался Украиной, по большому счёту, ею занимается (по наследству от Обамы) Атлантический совет США, кураторами которого выступают сейчас спецпредставитель Курт Волкер и экс-посол Джон Хёрбст. Они высокопарно заявляют, что на Украине идут конкурентные независимые выборы, они «не знают, кто победит», готовы принять любой выбор украинского народа, и этим ставят президента Порошенко в один ряд с другими политическими силами. Порошенко уже не единственный «демократический кандидат», не их фаворит! В отличие от Саймса, атлантисты всегда приправляют свою аналитику ещё солидной дозой русофобии и обвиняют Россию во всём, что натворили сами на Украине.Но по сути, и Саймс, и Волкер, и Хёрбст говорят одно и то же: украинские политики сейчас действуют самостоятельно или почти самостоятельно. Что это значит? США снимают с себя ответственность за происходящее в Киеве, умывают руки, как когда-то Понтий Пилат умывал руки перед казнью Иисуса Христа. Сегодня в роли Христа – Украина.Насчёт самостоятельности украинских политиков атлантисты, по своему обыкновению, лукавят. Шеф МВД и неонацистов «Азова» Арсен Аваков примерно за месяц до сегодняшних предвыборных киевских баталий летал в Вашингтон, где имел встречи с Волкером и другими неназванными лицами. После этого вояжа в США Аваков стал подчёркивать, что МВД и Нацгвардия обеспечат честные выборы на Украине. Конечно, неонацисты «Азова» обеспечат! Видимо, Аваков получил в Вашингтоне такие гарантии, каких нет у Порошенко, если его «азовские» гончие стали преследовать Порошенко на митингах по всей Украине.По факту азовцы Авакова подавляют сейчас административный и силовой уличный эсбэушный ресурс Порошенко. Под прикрытием медийной кампании «Свинарчукгейт» о хищениях в оборонной отрасли бизнес-друзей Петра Порошенко. Петро пропустил мощный информационный удар, не может его купировать в СМИ, и это говорит о том, что он потерял контроль за ситуацией. Зеленский и Тимошенко используют «бизнес на крови» друзей Порошенко на полную катушку.Порошенко не смог помешать и визиту Авакова в Вашингтон, своего как бы министра. Почему? Можно предположить, что его пригласил Атлантический совет, тот самый, который когда-то согласовывал в президентской должности самого Порошенко. Если официальные кураторы этого Совета говорят как бы о невмешательстве в избирательный процесс, то его эксперты вроде Дианы Френсис говорят, что погрязший в коррупции Порошенко «недостоин занимать пост президента». Вслед за ними Порошенко предали украинские грантованные американским посольством политики вроде журналиста Лещенко и Мустафы Найема, майданного соловья.Петро Порошенко видит, конечно, что Атлантический совет его «сливает», но что он может предпринять в ответ? Он увеличивает ставку на внутренние силы, на своих карманных наци-патриотов. Мы видим уже просто оголтелую русофобскую истерию Порошенко, слова «Путин» и «Россия» упоминаются в его речах едва ли не чаще «Украины». Однако неонацистская среда не верит Порошенко, уже давно не верит.Партия "Свобода", представляющая Западную Украину, заявила о своём нейтралитете, националисты в целом клянут Порошенко, и его риторические приёмы не срабатывают. Все понимают, чем они вызваны, и никто не хочет вступать из-за Порошенко в схватки с «Азовом». Даже наци-группировки СБУ вроде С-14, пока таких данных нет.Что мы имеем сегодня по факту? Вашингтон в лице Атлантического совета снял с Порошенко неприкосновенность своей «любимой жены» и поставил всех об этом в известность. Формально это можно назвать «сменой лошади» на лучшую по итогам выборов, фактически это египетский сценарий дестабилизации страны, где роль «Братьев-мусульман» (запрещены в РФ) выполняют побратимы-неонацисты «Азова». Обычная для США операция «под ложным флагом». В Египте попытку дестабилизации подавили военные во главе с генералом ас-Сиси, при этом были убиты тысячи боевиков-исламистов. Вопрос: найдётся ли на Украине свой генерал ас-Сиси?Отметим, что Порошенко совершает сейчас предвыборную поездку на Донбасс, то есть в действующие войска. В принципе, ВСУ — это единственная сила, которая может оказать Петру действенную поддержку, вот только захочет ли? Или объявит о своём невмешательстве в политику? Кроме того, украинский ас-Сиси, если он объявится, может так же, как египетский, потребовать передать власть армии на переходный период. Пойдут ли на это Порошенко и поддерживающая его часть националистов? Здесь ответ будет, скорее всего, отрицательным. То есть с военными Порошенко вряд ли договорится о поддержке.Итак, США как бы пустили ситуацию на Украине на самотёк, отпустили вожжи. При этом в Вашингтоне заметили украинских неонацистов, назвав их «группами ненависти». Их ненависть уже трудно не замечать даже в Вашингтоне, так её много, и она портит имидж официальной пропаганды Госдепа США.В соответствии с теорией «управляемого хаоса» мы видим на Украине заключительную часть хаоса, когда страна отдаётся на произвол местных полукриминальных группировок. На них потом все последствия и списываются. Дмитрий Саймс, Курт Волкер и Джон Хёрбст уже списывают и умывают свои американские руки.