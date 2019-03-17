СМИ: Военные расходы ведут Америку к банкротству
Американский ВПК вместе с некомпетентными чиновниками и коррумпированным правительством всё глубже погружают страну в долговую яму, пишет глава Института Резерфорда Джон Уайтхед для издания CounterPunch.
– говорится в статье.
В качестве примера автор приводит результаты исследования организации Open the Government, выяснившей, что американское военное ведомство тратит огромные суммы на не связанные с обороной покупки. Так в отчете экспертов фигурируют столовые приборы стоимостью в $53 тыс., кресло за $ 9,2 тыс., алкогольные напитки на сумму $308 тыс., и даже лобстеры, за которые было уплачено $4,6 млн.
Кроме того, пишет он, правительство США тратит значительно больше той суммы, что поступает в виде налогов, из-за чего вынуждено брать баснословные займы у других стран. При этом деньги идут лишь на финансирование госинститутов и бесконечных войн по всему миру, тогда как здравоохранение, образование, инфраструктура приходят в упадок.
– констатирует Уайтхед.
По его словам, с 2001 года США потратили на войны за рубежом $4,7 трлн., долг страны растет на $32 млн. в час, а в Ираке за пять секунд тратится больше, чем среднестатистический американец получает за год. При этом Вашингтон не сделал мир более безопасным.
По подсчетам экспертов, американские самолеты каждые 12 минут сбрасывают одну бомбу в какой-либо горячей точке мира. С 2001 года с действиями Пентагона связана гибель более 500 тыс. человек.
Американская империя уже разрушается, в стране уже заметны свидетельства краха общества практически во всех сферах, однако администрация к этому подготовилось – в течение многих лет правительство работает с военными для возможного противостояния массовым гражданским беспорядкам, вызванным экономическим крахом, заключает автор.
На нашу страну охотится военно-промышленный комплекс, подпитываемый военными спекулянтами, коррумпированными политиками и иностранными правительствами. Не обманывайтесь, думая, что ваши налоговые доллары используются для национальной безопасности и срочных военных потребностей. Это всё уловка
– говорится в статье.
В качестве примера автор приводит результаты исследования организации Open the Government, выяснившей, что американское военное ведомство тратит огромные суммы на не связанные с обороной покупки. Так в отчете экспертов фигурируют столовые приборы стоимостью в $53 тыс., кресло за $ 9,2 тыс., алкогольные напитки на сумму $308 тыс., и даже лобстеры, за которые было уплачено $4,6 млн.
Кроме того, пишет он, правительство США тратит значительно больше той суммы, что поступает в виде налогов, из-за чего вынуждено брать баснословные займы у других стран. При этом деньги идут лишь на финансирование госинститутов и бесконечных войн по всему миру, тогда как здравоохранение, образование, инфраструктура приходят в упадок.
Мы стали страной-должником, и правительство всё глубже погружает нас в долги с каждым днем, что позволяет военно-промышленному комплексу командовать
– констатирует Уайтхед.
По его словам, с 2001 года США потратили на войны за рубежом $4,7 трлн., долг страны растет на $32 млн. в час, а в Ираке за пять секунд тратится больше, чем среднестатистический американец получает за год. При этом Вашингтон не сделал мир более безопасным.
По подсчетам экспертов, американские самолеты каждые 12 минут сбрасывают одну бомбу в какой-либо горячей точке мира. С 2001 года с действиями Пентагона связана гибель более 500 тыс. человек.
Американская империя уже разрушается, в стране уже заметны свидетельства краха общества практически во всех сферах, однако администрация к этому подготовилось – в течение многих лет правительство работает с военными для возможного противостояния массовым гражданским беспорядкам, вызванным экономическим крахом, заключает автор.
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