На нашу страну охотится военно-промышленный комплекс, подпитываемый военными спекулянтами, коррумпированными политиками и иностранными правительствами. Не обманывайтесь, думая, что ваши налоговые доллары используются для национальной безопасности и срочных военных потребностей. Это всё уловка

Мы стали страной-должником, и правительство всё глубже погружает нас в долги с каждым днем, что позволяет военно-промышленному комплексу командовать