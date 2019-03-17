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В РФ разрабатывается фрегат, способный нести 48 крылатых ракет

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Северное проектно- конструкторское бюро (ПКБ) приступило к разработке конструкторской документации на модернизированные фрегаты проекта 22350М, передает ТАСС сообщение источника в российском ОПК.




По словам источника, ПКБ уже завершило эскизное проектирование кораблей и в настоящее время ведет разработку рабочей конструкторской документации в соответствии с тактико-техническим заданием военного ведомства.

Модернизированные фрегаты смогут нести на борту 48 крылатых ракет «Калибр».

Собеседник уточнил, что водоизмещение обновленных кораблей будет увеличено до 7 тыс. тонн.

Напомним, многоцелевой фрегат дальней морской зоны проекта 22350 имеет водоизмещение 5,4 тыс. тонн и несет на борту до 16 крылатых ракет.

Как ранее отмечал журнал The National Interest, несмотря на то, что Россия производит и другие типы крылатых ракет морского базирования, именно «Калибр», по-видимому, останется основой российских ВМФ на долгие годы.

По словам автора, российские ракеты для поражения наземных целей практически не уступают американским «Томагавкам», а противокорабельные, способные развивать сверхзвуковую скорость на конечном участке полета, могут оказаться даже эффективнее.

Хотя по количеству боевых кораблей российский флот и уступает американскому, тем не менее, возможность размещать крылатые ракеты большой дальности на кораблях малого водоизмещения заставляет военное командование США серьезно задумываться над этим, пишет издание.
Использованы фотографии:
http://bastion-karpenko.narod.ru
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