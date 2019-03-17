В РФ разрабатывается фрегат, способный нести 48 крылатых ракет
Северное проектно- конструкторское бюро (ПКБ) приступило к разработке конструкторской документации на модернизированные фрегаты проекта 22350М, передает ТАСС сообщение источника в российском ОПК.
По словам источника, ПКБ уже завершило эскизное проектирование кораблей и в настоящее время ведет разработку рабочей конструкторской документации в соответствии с тактико-техническим заданием военного ведомства.
Модернизированные фрегаты смогут нести на борту 48 крылатых ракет «Калибр».
Собеседник уточнил, что водоизмещение обновленных кораблей будет увеличено до 7 тыс. тонн.
Напомним, многоцелевой фрегат дальней морской зоны проекта 22350 имеет водоизмещение 5,4 тыс. тонн и несет на борту до 16 крылатых ракет.
Как ранее отмечал журнал The National Interest, несмотря на то, что Россия производит и другие типы крылатых ракет морского базирования, именно «Калибр», по-видимому, останется основой российских ВМФ на долгие годы.
По словам автора, российские ракеты для поражения наземных целей практически не уступают американским «Томагавкам», а противокорабельные, способные развивать сверхзвуковую скорость на конечном участке полета, могут оказаться даже эффективнее.
Хотя по количеству боевых кораблей российский флот и уступает американскому, тем не менее, возможность размещать крылатые ракеты большой дальности на кораблях малого водоизмещения заставляет военное командование США серьезно задумываться над этим, пишет издание.
По словам источника, ПКБ уже завершило эскизное проектирование кораблей и в настоящее время ведет разработку рабочей конструкторской документации в соответствии с тактико-техническим заданием военного ведомства.
Модернизированные фрегаты смогут нести на борту 48 крылатых ракет «Калибр».
Собеседник уточнил, что водоизмещение обновленных кораблей будет увеличено до 7 тыс. тонн.
Напомним, многоцелевой фрегат дальней морской зоны проекта 22350 имеет водоизмещение 5,4 тыс. тонн и несет на борту до 16 крылатых ракет.
Как ранее отмечал журнал The National Interest, несмотря на то, что Россия производит и другие типы крылатых ракет морского базирования, именно «Калибр», по-видимому, останется основой российских ВМФ на долгие годы.
По словам автора, российские ракеты для поражения наземных целей практически не уступают американским «Томагавкам», а противокорабельные, способные развивать сверхзвуковую скорость на конечном участке полета, могут оказаться даже эффективнее.
Хотя по количеству боевых кораблей российский флот и уступает американскому, тем не менее, возможность размещать крылатые ракеты большой дальности на кораблях малого водоизмещения заставляет военное командование США серьезно задумываться над этим, пишет издание.
- Использованы фотографии:
- http://bastion-karpenko.narod.ru
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