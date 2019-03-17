СМИ сообщают о попытках боевиков атаковать ракетами базы ВС РФ в Сирии
Израильский портал Nziv публикует материал, в котором рассказывается о непрекращающихся попытках боевиков (в материале их именуют «повстанцами») нанести поражение российским военным объектам в Сирии. Речь идёт об авиабазе Хмеймим и пункте МТО ВМФ России в порту Тартус.
Издание пишет о том, что ранее боевики («повстанцы») атаковали российские военные объекты с помощью беспилотников, снаряжённых взрывчаткой. Однако с некоторых пор российские войска в Сирии выстроили более надёжную, чем это было изначально, систему обороны, которая теперь блокирует подлёт вражеских БПЛА.
При этом в материале израильского СМИ представлена ссылка на Твиттер-аккаунт Qalaat Al Mudiq, где сообщается о начале производства боевиками ракет с радиусом действия в несколько сотен километров. Заявлено, что этими ракетами боевики из Идлиба намереваются нанести удары по российским военным базам на берегу Средиземного моря.
Из сообщения:
При этом аккаунт, на который ссылается Nziv, опубликовал эту заметку 15 марта и в свою очередь сослался якобы на местных жителей.
На страницах израильского сайта говорится, что боевики пытаются создать вооружения, которые бы «воспрепятствовали намерениям России поддержать массированное наступление в Идлибе».
Из статьи:
Отмечено, что ракеты боевиков могут «достать» как до порта Тартус, так и до авиабазы ВКС РФ в Хмеймиме (Латакия).
В Минобороны РФ заявления об "испытаниях ракет" боевиками и "ударах по провинции Тартус" пока не комментируют.
Издание пишет о том, что ранее боевики («повстанцы») атаковали российские военные объекты с помощью беспилотников, снаряжённых взрывчаткой. Однако с некоторых пор российские войска в Сирии выстроили более надёжную, чем это было изначально, систему обороны, которая теперь блокирует подлёт вражеских БПЛА.
При этом в материале израильского СМИ представлена ссылка на Твиттер-аккаунт Qalaat Al Mudiq, где сообщается о начале производства боевиками ракет с радиусом действия в несколько сотен километров. Заявлено, что этими ракетами боевики из Идлиба намереваются нанести удары по российским военным базам на берегу Средиземного моря.
Из сообщения:
Несколько ракет уже были применены в отместку за нанесение ударов российскими самолётами по объектам в Идлибе. Ракеты разорвались на территории Тартуса.
При этом аккаунт, на который ссылается Nziv, опубликовал эту заметку 15 марта и в свою очередь сослался якобы на местных жителей.
На страницах израильского сайта говорится, что боевики пытаются создать вооружения, которые бы «воспрепятствовали намерениям России поддержать массированное наступление в Идлибе».
Из статьи:
Повстанцы намерены нейтрализовать угрозу со стороны ВКС России и оказывать давление на русских, присутствующих в Тартусе.
Отмечено, что ракеты боевиков могут «достать» как до порта Тартус, так и до авиабазы ВКС РФ в Хмеймиме (Латакия).
В Минобороны РФ заявления об "испытаниях ракет" боевиками и "ударах по провинции Тартус" пока не комментируют.
- Использованы фотографии:
- https://twitter.com/QalaatAlMudiq
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