СМИ сообщают о попытках боевиков атаковать ракетами базы ВС РФ в Сирии

Несколько ракет уже были применены в отместку за нанесение ударов российскими самолётами по объектам в Идлибе. Ракеты разорвались на территории Тартуса.

Повстанцы намерены нейтрализовать угрозу со стороны ВКС России и оказывать давление на русских, присутствующих в Тартусе.