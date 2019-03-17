Климкин: украинцев любят во всём мире

Когда-то говорили: есть работники, есть диаспора и есть Украина. А я говорю, что есть украинство. У нас за несколько лет количество украинцев за рубежом будет почти такое же, как в самой Украине

Украинцы вынуждены покидать Украину, чтобы работать за границей, но это не является катастрофой, заявил глава украинского МИД Павел Климкин в интервью Радио Культура – сказал Климкин.Он сообщил, что разговаривал за границей со многими людьми, и те, кто встречался с украинцами, говорят, что они – лучшие, поскольку способны на «умную» адаптацию, открыты и быстро осваивают любые языки. В общем, настоящие европейцы, – добавил министр.По его словам, многие люди, глядя на украинцев и их культуру, понимают, почему Украина является уникальной страной, способной в одиночку бороться с Россией.При этом он признал, что Украина теряет «тысячи и тысячи» своих граждан, и что это – тревожный сигнал для Киева.Напомним, по данным Министерства социальной политики Украины, ежегодно на сезонную работу за границу отправляются около 9 млн. граждан. В последний год этот показатель значительно вырос. Согласно статистике, уезжает за рубеж в поисках работы каждый пятый украинец.Европейские социологи утверждают, что чаще всего граждане Украины выбирают польский рынок труда, хотя условия работы в Польше по сравнению с другими странами ЕС оставляют желать лучшего. Сами трудовые мигранты отмечают, что зарубежные зарплаты на первых порах им кажутся «космическими». Однако в течение короткого времени выясняется, что в сопоставлении с ценами страны пребывания эти «космические» зарплаты позволяют лишь сводить концы с концами.