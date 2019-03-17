Абэ пообещал реформировать конституцию для усиления роли вооружённых сил

Условия безопасности вокруг Японии с беспрецедентной скоростью ухудшаются, угрозы становятся всё более серьезными, растет неопределенность. И мы не может защитить нашу страну, ограничиваясь лишь традиционными рамками

Руководствуясь новыми принципами, мы будем активно продвигать различные реформы для повышения оборонной мощи и сохранения превосходства в таких областях, как космос и киберпространство