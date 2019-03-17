Абэ пообещал реформировать конституцию для усиления роли вооружённых сил
В связи с ухудшением ситуации в области национальной безопасности необходимо повысить эффективность Сил самообороны Японии, приводит ТАСС заявление премьер-министра страны Синдзо Абэ.
– сказал Абэ на церемонии выпуска в Национальной академии обороны.
Он заявил также, что намерен осуществить реформу конституции страны, чтобы расширить роль Сил самообороны, сделав их возможности соответствующими самым современным требованиям.
– отметил премьер-министр.
По его совам, Силы самообороны должны оправдать доверие населения и вместе с американскими военными показать свою решимость в противостоянии внешним угрозам.
Как ранее сообщала японская пресса, проект военного бюджета на 2019 финансовый год (с 1 апреля 2019-го по 31 марта 2020 года) предполагает увеличение расходов на оборону в размере 1,3% и составят рекордные для Японии $47,5 млрд.
Бюджет, в частности предусматривает размещение на территории страны американской системы ПРО Aegis Ashore и переоборудование вертолетоносца «Идзумо» в авианосец.
Условия безопасности вокруг Японии с беспрецедентной скоростью ухудшаются, угрозы становятся всё более серьезными, растет неопределенность. И мы не может защитить нашу страну, ограничиваясь лишь традиционными рамками
– сказал Абэ на церемонии выпуска в Национальной академии обороны.
Он заявил также, что намерен осуществить реформу конституции страны, чтобы расширить роль Сил самообороны, сделав их возможности соответствующими самым современным требованиям.
Руководствуясь новыми принципами, мы будем активно продвигать различные реформы для повышения оборонной мощи и сохранения превосходства в таких областях, как космос и киберпространство
– отметил премьер-министр.
По его совам, Силы самообороны должны оправдать доверие населения и вместе с американскими военными показать свою решимость в противостоянии внешним угрозам.
Как ранее сообщала японская пресса, проект военного бюджета на 2019 финансовый год (с 1 апреля 2019-го по 31 марта 2020 года) предполагает увеличение расходов на оборону в размере 1,3% и составят рекордные для Японии $47,5 млрд.
Бюджет, в частности предусматривает размещение на территории страны американской системы ПРО Aegis Ashore и переоборудование вертолетоносца «Идзумо» в авианосец.
- Использованы фотографии:
- commons.wikimedia.org
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