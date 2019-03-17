За выход из лагеря «Рукбан» беженцы заплатили боевикам по $300

С мая прошлого года чуть более 800 сирийцам удалось выбраться за пределы "гетто" и вернуться в свои дома. Каждый из них заплатил боевикам за свою свободу по 300 долларов США. Но сегодня "Рукбан" никто не покидает, поскольку инвалидам, старикам, женщинам и детям таких денег взять неоткуда

Чуть более 800 беженцам удалось выбраться из лагеря «Рукбан», заплатив за это боевикам по 300 долларов, передает РИА Новости совместное заявление координационных штабов России и Сирии.В настоящее время из лагеря никто не выходит – у оставшихся там обитателей таких денег нет.– говорится в сообщении.Отмечается, что покинувшие «гетто» сирийцы боятся открыто сообщать эту информацию, опасаясь навредить оставшимся там людям.Руководство штабов вновь обратилось к ООН с просьбой пересмотреть малоэффективную практику снабжения гуманитарными грузами узников лагеря, поскольку большая часть гумпомощи используется американскими военными, чтобы «кормить боевиков».Кроме того, координационные штабы потребовали оказать на США воздействие с целью скорейшего расформирования «Рукбана», чтобы беженцы могли иметь возможность вернуться в свои дома «без уплаты дани» проамериканским боевикам.Ранее российские военные обращали внимание на то, что заявления различных должностных лиц США о лагере противоречат друг другу. Одни говорят, что каких-либо ограничений свободного перемещения в «Рукбане» нет, другие же выдвигают ряд условий, лишь после выполнения которых у беженцев появится возможность покинуть территорию лагеря.