Москва продолжит сотрудничать с Каракасом, несмотря на давление США

Мы развивали и будем дальше развивать абсолютно нормальное, правомерное и взаимовыгодное сотрудничество в разных областях: нефтедобыча, энергетика, горнодобыча, военно-техническое сотрудничество, которое у нас успешно развивается на протяжении ряда лет

Несмотря на давление Вашингтона, Россия продолжит развивать взаимовыгодное сотрудничество с Венесуэлой, передает РИА Новости заявление замглавы российского МИД Сергея Рябкова.Рябков отметил, что угрозы расширения санкций не повлияют на позицию Москвы.Недавно госсекретарь США Майк Помпео обвинил «Роснефть» в покупке нефти у Венесуэлы в обход американских санкций. В свою очередь Минфин США добавил в санкционные списки российский банк "Еврофинанс Моснарбанк" за связь с венесуэльской государственной нефтегазовой компанией PDVSA.– сказал замминистра.Он отметил, что американские санкции – уже привычное явление и эти «наскоки нас не остановят».Введенные на прошлой неделе под предлогом «керченских» событий санкции, стали уже 67-м раундом, однако ни угрозы, ни практическое введение ограничений не влияют на выбранный Москвой путь, добавил Рябков.По его словам, Россия уверена в своих силах и у нее есть партнеры, разделяющие мнение о «категорической неприемлемости» американского давления.Дипломат подчеркнул, что США могут кого угодно запугивать, однако это не повод отказываться от линии, направленной на сохранение и укрепление международно-правовых основ в отношениях между странами.Во вторник, 19 марта, Рябков проведет в Риме консультации со спецпредставителем Госдепа по Венесуэле Эллиотом Абрамсом. На встрече российская сторона поднимет вопрос о недопустимости американского военного вмешательства и неприемлемости других форм давления на законные власти Венесуэлы.