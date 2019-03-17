Москва продолжит сотрудничать с Каракасом, несмотря на давление США
Несмотря на давление Вашингтона, Россия продолжит развивать взаимовыгодное сотрудничество с Венесуэлой, передает РИА Новости заявление замглавы российского МИД Сергея Рябкова.
Рябков отметил, что угрозы расширения санкций не повлияют на позицию Москвы.
Недавно госсекретарь США Майк Помпео обвинил «Роснефть» в покупке нефти у Венесуэлы в обход американских санкций. В свою очередь Минфин США добавил в санкционные списки российский банк "Еврофинанс Моснарбанк" за связь с венесуэльской государственной нефтегазовой компанией PDVSA.
– сказал замминистра.
Он отметил, что американские санкции – уже привычное явление и эти «наскоки нас не остановят».
Введенные на прошлой неделе под предлогом «керченских» событий санкции, стали уже 67-м раундом, однако ни угрозы, ни практическое введение ограничений не влияют на выбранный Москвой путь, добавил Рябков.
По его словам, Россия уверена в своих силах и у нее есть партнеры, разделяющие мнение о «категорической неприемлемости» американского давления.
Дипломат подчеркнул, что США могут кого угодно запугивать, однако это не повод отказываться от линии, направленной на сохранение и укрепление международно-правовых основ в отношениях между странами.
Во вторник, 19 марта, Рябков проведет в Риме консультации со спецпредставителем Госдепа по Венесуэле Эллиотом Абрамсом. На встрече российская сторона поднимет вопрос о недопустимости американского военного вмешательства и неприемлемости других форм давления на законные власти Венесуэлы.
Рябков отметил, что угрозы расширения санкций не повлияют на позицию Москвы.
Недавно госсекретарь США Майк Помпео обвинил «Роснефть» в покупке нефти у Венесуэлы в обход американских санкций. В свою очередь Минфин США добавил в санкционные списки российский банк "Еврофинанс Моснарбанк" за связь с венесуэльской государственной нефтегазовой компанией PDVSA.
Мы развивали и будем дальше развивать абсолютно нормальное, правомерное и взаимовыгодное сотрудничество в разных областях: нефтедобыча, энергетика, горнодобыча, военно-техническое сотрудничество, которое у нас успешно развивается на протяжении ряда лет
– сказал замминистра.
Он отметил, что американские санкции – уже привычное явление и эти «наскоки нас не остановят».
Введенные на прошлой неделе под предлогом «керченских» событий санкции, стали уже 67-м раундом, однако ни угрозы, ни практическое введение ограничений не влияют на выбранный Москвой путь, добавил Рябков.
По его словам, Россия уверена в своих силах и у нее есть партнеры, разделяющие мнение о «категорической неприемлемости» американского давления.
Дипломат подчеркнул, что США могут кого угодно запугивать, однако это не повод отказываться от линии, направленной на сохранение и укрепление международно-правовых основ в отношениях между странами.
Во вторник, 19 марта, Рябков проведет в Риме консультации со спецпредставителем Госдепа по Венесуэле Эллиотом Абрамсом. На встрече российская сторона поднимет вопрос о недопустимости американского военного вмешательства и неприемлемости других форм давления на законные власти Венесуэлы.
- Использованы фотографии:
- https://twitter.com/mid_rf
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