Порошенко пообещал обновить ракетную программу после выборов
Президент Украины Петр Порошенко пообещал избирателям в случае победы на выборах обновить ракетную программу, поскольку путь к миру лежит через укрепление армии.
Трансляцию его выступления на Михайловской площади в Киеве вел телеканал 112 Украина.
– заявил Порошенко.
Он добавил, что если избиратели проголосуют за него, то Украина останется независимой от России.
– подчеркнул президент.
По его словам, когда (Владимир) Путин увидит, что Украина проголосовала против капитуляции, «он просто вынужден будет согласиться и на голубые каски ООН, и на другие наши предложения».
Между тем в самом начале агитационной встречи собравшиеся освистали президента и его жену Марину. Некоторые из них выкрикивали: «Пошел прочь, Порошенко», «Позор», «Мародер».
Ранее, в связи с решениями США и РФ по Договору о РСМД, Порошенко заявил, что оставляет за собой право создавать для самозащиты современные ракетные комплексы. Он отметил, что Украине нужны высокоточные ракеты повышенной дальности, которые могли бы поражать объекты в глубоком тылу врага.
Трансляцию его выступления на Михайловской площади в Киеве вел телеканал 112 Украина.
Наша дорога к миру лежит через дальнейшее укрепление вооруженных сил. Свою первую президентскую каденцию, страшно и вспомнить, начинал с того, что искал для армии не только бронежилеты и шлемы, а белье, штаны, носки. Следующую каденцию начну с обновленной военной ракетной программы
– заявил Порошенко.
Он добавил, что если избиратели проголосуют за него, то Украина останется независимой от России.
Еще немного усилий, и мы сможет этой весной пройти точку невозврата в отношении России
– подчеркнул президент.
По его словам, когда (Владимир) Путин увидит, что Украина проголосовала против капитуляции, «он просто вынужден будет согласиться и на голубые каски ООН, и на другие наши предложения».
Между тем в самом начале агитационной встречи собравшиеся освистали президента и его жену Марину. Некоторые из них выкрикивали: «Пошел прочь, Порошенко», «Позор», «Мародер».
Ранее, в связи с решениями США и РФ по Договору о РСМД, Порошенко заявил, что оставляет за собой право создавать для самозащиты современные ракетные комплексы. Он отметил, что Украине нужны высокоточные ракеты повышенной дальности, которые могли бы поражать объекты в глубоком тылу врага.
- Использованы фотографии:
- https://twitter.com/poroshenko
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