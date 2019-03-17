Порошенко пообещал обновить ракетную программу после выборов

Наша дорога к миру лежит через дальнейшее укрепление вооруженных сил. Свою первую президентскую каденцию, страшно и вспомнить, начинал с того, что искал для армии не только бронежилеты и шлемы, а белье, штаны, носки. Следующую каденцию начну с обновленной военной ракетной программы

Еще немного усилий, и мы сможет этой весной пройти точку невозврата в отношении России