Чтиво выходного дня: 28 лет большому обману

В эти дни вся Россия празднует 5-летие воссоединения с Крымом и Севастополем. При этом не хотелось бы забывать и о другом мартовском событии, которое в своё время могло бы стать главной причиной того, что Крым, Севастополь и вся Россия не разошлись бы по разные стороны границ. Могло бы стать, но, к сожалению, не стало. Речь идёт о референдуме, который 17 марта 1991 года состоялся в большинстве республик Советского Союза.Десятки миллионов граждан, как показали события после оглашения итогов первого в огромной стране плебисцита, оказались обманутыми. И именно на обмане и начало строиться то, что предпочитают называть демократией, пришедшей в нашу страну не без помощи западных «друзей».Сегодня, через 28 лет после того референдума, люди, принявшие тогда в нём участие, понимают, что верхушка к тому моменту уже сдала страну. Сам плебисцит с вопросом «Считаете ли Вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновлённой федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности?» превратили в профанацию.Для справки в рубрике «Чтиво выходного дня» напомним, что тогда в референдуме (в республиках проведения) приняли участие около 80 процентов граждан. Из них почти 78% дали ответ «Да», то есть высказались за сохранение СССР.Когда люди приходили на участки голосования, то далеко не повсеместно они могли видеть один и тот же вопрос. Республиканские комиссии из кожи вон лезли, чтобы попытаться получить дополнительные для своих политических элит дивиденды. Например, депутаты Верховного совета Казахской ССР решили несколько изменить вопрос «для внутреннего пользования». В итоге вопрос зазвучал следующим образом: «Считаете ли вы необходимым сохранение Союза ССР как Союза равноправных суверенных государств» (без упоминания о федерации). В украинских бюллетенях и вовсе исчезло слово СССР, а вместо него гражданам предложили высказаться за суверенитет Украины в составе «Союза Советских суверенных государств».Обычно историки говорят о том, что в ряде республик референдум не проводился. Речь о республиках Прибалтики, Армении, Грузии и Молдавии. Однако это не совсем так. В ряде регионов, например, Эстонии референдум провели. Причём и там большинство проголосовавших высказались за сохранение СССР. Союз в итоге "слили", интересы народа - тоже.В итоге – 28 лет большому обману. Обману, который не просто перекроил границы крупнейшей в мире страны, а ещё и привёл к фактическому истреблению в войнах и усобицах миллионов людей, некогда живших в едином государстве и строившей единое будущее. До сих пор этот обман приводит к кровопролитию, демографическим проблемам, раздору, продолжая при этом подпитываться зарубежными "партнёрами" и россказнями ультралибералов о «выборе свободы в 1991-м».