11-я армия в боях Гражданской войны. Ч. 1
История Астрахани связана с историей 11-й армии, о которой мы и хотим рассказать. 11-я армия – оперативное объединение РККА в годы Гражданской войны в России.
Сформирована в октябре 1918 г. из частей и отрядов, действовавших в западной части Северного Кавказа. Включена в состав войск Южного фронта, а с 08. 12. 1918 г. — Каспийско-Кавказского фронта.
В декабре 1918 — январе 1919 гг. армия, имея 5 стрелковых и 2 кавалерийских дивизии с большим некомплектом личного состава и вооружения, проводила наступательную операцию в целях освобождения гг. Екатеринодар и Новороссийск. Потеряв в ходе операции до 2/3 личного состава больными (от эпидемии сыпного тифа), ранеными и убитыми, армия оказалась неспособной противостоять Добровольческой армии и отошла в районы Св. Крест, Элиста, Владикавказ, Грозный, Кизляр. После освобождения в феврале 1919 г. белыми войсками Северного Кавказа 11-я армия была расформирована, а боеспособные части переданы в состав 12-й армии.
В марте 1919 г. на базе управления и войск Каспийско-Кавказского фронта была сформирована 11-я отдельная армия — находившаяся в непосредственном подчинении главкома Вооруженных Сил Республики. В состав армии в разное время входили: 33-я Кубанская и 34-я стрелковая дивизии, 1-я Особая и 7-я Самарская кавдивизии и ряд отдельных частей. В апреле — мае 1919 г. армия участвовала в боевых действиях против белогвардейских войск на астраханском направлении (членом Реввоенсовета и начальником политотдела армии в этот период был С. М. Киров). Согласно приказу РВС от 4 июня 1919 г. 11-я армия была расформирована, а ее части включены в состав 10-й армии.
В середине августа 1919 г. вновь сформирована 11-я армия — на базе Астраханской группы войск Восточного фронта. Армия входила в состав Туркестанского фронта, а 14. 10. 1919 г. была передана Юго-Восточному фронту, переименованному 16. 01. 1920 г. в Кавказский фронт.
Лето – осень 1919 г. – период пика боевой славы 11-й армии.
Фронт 11-й армии был огромным. От Астрахани до Яндыки — 100 км; фронт в районе Яндыки на западе – 50 — 60 км; на восток от Астрахани до Ганюшкино — 130 км; протяжение фронта на востоке — около 70 км; от Астрахани на север до Черного Яра — 235 км, до ст. Баскунчак — 225 км; фронт в районе Черного Яра – 30 — 40 км; в районе Владимировка – 60 — 75 км; у Ханской ставки — до 20 км. Эти огромные пространства, с одной стороны, способствовали активной обороне, а с другой — затрудняли маневр по внутренним операционным линиям.
При тех скудных силах, которые были в составе 11-й армии в 1919 г., она была бы раздавлена, если бы белые начали одновременное наступление со всех направлений. 11-ю армию спасли разрозненность действий белых и помощь со стороны красных партизан Северного Кавказа, отвлекавших на себя значительные силы А. И. Деникина. Поэтому действиями по внутренним операционным линиям 11-я армия последовательно разбивала или отбрасывала силы белых то на одном, то на другом направлении.
Не перебрасывались и действовали весь 1919 год на своих направлениях лишь следующие части: Красноярский участок — 299-й полк (кроме 3-го батальона), Кизлярское направление — 298-й полк, Черноярский участок — 301-й полк. На охране железной дороги — 13-й железнодорожный полк и 2 бронепоезда. Все остальные силы армии участвовали в маневре по внутренним линиям.
Рабочий батальон (затем полк) из Астрахани в июне 1919 г. бросается на Кизлярское направление против отряда генерала Д, П. Драценко, затем возвращается в Астрахань и в августе при угрозе захвата Баскунчака участвует в разгроме белых под Владимировкой. 37-й кавполк в июне действует на Кизлярском направлении, в июле у Владимировки, в августе под Черным Яром, а в ноябре перебрасывается опять на Кизлярский участок. 38-й кавполк в июле с Кизлярского направления перебрасывается на Владимировку, а в августе — к Черному Яру. 39-й кавполк также из Владимировки бросается в августе к Черному Яру. 1-й эскадрон перебрасывается в июне к Красному Яру — против уральцев. 3-й батальон 299-го полка из Харабали в июне переходит на Кизлярское направление, а с августа сражается под Красным Яром. 300-й полк из Астрахани в июле бросается под Черный Яр, а в ноябре действует на Кизлярском участке. 2-я бригада 34-й дивизии в августе из Камышина перебрасывается к Черному Яру. 34-й отдельный кавдивизион из Астрахани в июне переходит в Даусна, а 3-й и 4-й отдельные кавдивизионы из Астрахани бросаются на Владимировку. 1-й и 3-й калмыцкие полки из Харабали и Болхуны переходят на Черноярский участок. Полк ВЧК из Астрахани направляется в июне в Яндыки, в июле 2 дивизиона действуют против дезертиров в дельте Волги, а в августе сражаются под Владимировкой. Много раз перебрасывался с одного участка на другой 1-й отряд курсантов пехотных командных курсов — это была «гвардия» 11-й армии, ее последний и самый крепкий резерв. Отряд курсантов в июне 1919 г. сражался против Драценко, а разбив его, направляется под Владимировку. Затем в августе отбивает второе наступление белых от Кизляра, а в ноябре уничтожает уральцев под Ганюшкино. Так же часто перебрасывались отряды моряков и отдельные отряды флотилии.
Эти переброски позволяли бить белых по частям — несмотря на окружение 11-й армии, на ограниченность ее сил и тяжелое материальное положение.
Боевые действия 11-й армии, лето 1919 г.
Сохранение Нижней Волги обеспечивало стык и ближайший тыл двух крупнейших группировок Красной армии, с одной стороны наносящих удары по А. В. Колчаку и с другой — по А. И. Деникину. И 11-я армия решала важную стратегическую задачу.
В период борьбы 11-й армии в 1919 г. наиболее важными пунктами были Астрахань, Черный Яр, Владимировка, Баскунчак — пункты, лежащие в узлах дорог, имеющие значение ключа к владению дельтой (Астрахань), к открытию пути на юг с севера и на восток с запада (Черный Яр) и, наконец, ключа, открывающего дверь на стыке водного и железнодорожного транспорта — для движения на восток, юг и север (Владимировка, Баскунчак). За эти пункты и шла борьба летом — осенью 1919 г.
Белые планировали соединить деникинские и колчаковские войска или в районе Астрахани или в Саратове. Наиболее опасными направлениями для 11-й армии были: 1) Ставрополь, Элиста, Яшкуль, Астрахань; 2) Св. Крест, Яшкуль, Астрахань или Св. Крест, Лагань, Астрахань; 3) Кизляр, Лагань, Астрахань; 4) Калмыков, Ханская ставка (Урда) и Гурьев, Астрахань.
Стоит охарактеризовать период, когда 11-я армия была расформирована, а ее части переданы 10-й армии.
В ситуации отсутствия возможности выполнить поставленные задачи по овладению Кавказом, Реввоенсовет Республики постановил расформировать 11-ю отдельную армию, а ее войска под общим командованием начдива-34 Смирнова подчинить 10-й армии. Срок окончания переформирования — 25 июня. Весь руководящий личный состав штаба и управлений армии откомандировывался в распоряжение штаба фронта в г. Козлов. Штабом группы оставался штадив-34.
Командарм-10 после передачи 34-й и 7-й кавалерийской дивизий в его распоряжение, поставил перед Астраханской группой прежние задачи, приказав лишь усилить Черноярский район и перебросить батальон в район Владимировки — на случай переправы противника на левый берег Волги.
Генерал И. Г. Эрдели действиями вдоль побережья Каспийского моря намеревался захватить несколько пунктов высадки на море (Серебряковскую пристань, Лагань), позволяющие наладить оперативные и снабженческие перевозки морем, а затем, действуя от Кизляра и Св. Креста, двинуть Астраханский отряд генерала Драценко (закончивший операции против дагестанцев) на Астрахань.
Учитывая трудности борьбы среди массы волжских рукавов и ериков (мелких морских протоков) и отдельных островков, разъединяющих силы и не дающих возможности использовать флот совместно с сухопутными войсками, белыми было решено непосредственно Астрахань не атаковать, а выйти по суше на Волгу — в район Карантинное, находящегося западнее города. В дальнейшем планы предусматривали захват железной дороги по восточному берегу севернее Астрахани и, таким образом, полную изоляцию 11-й армии.
18 июня 1919 г. 2 кавалерийскими и 1 пехотным полками Драценко повел наступление на Астрахань — через Оленичево, и, обходя левый фланг красных, отрезал 4 роты и 2 эскадрона, вынудив отойти на фронт Промысловка, Яндыки, Михайловское.
К 20 июня против 11-й армии действовали следующие части Драценко: из района Св. Креста — 2-й Кизлярско-гребенской и Моздокский полки (по 800 — 1000 сабель), Терский пластунский батальон с 1 батареей (4 орудия), 4-й Кабардинский полк (600 сабель), Чеченский полк (около 500 сабель), 1 пехотный батальон и 2 — 3 отдельных конных сотни; на Яшкульском направлении — 2-й Сунженско-Владикавказский полк (около 500 сабель, 8 пулеметов).
Для охвата с запада группы 11-й армии, Драценко совершает перегруппировку в сторону Яшкуля — с целью отрезать войскам группы путь на Астрахань.
Окончание следует...
Сформирована в октябре 1918 г. из частей и отрядов, действовавших в западной части Северного Кавказа. Включена в состав войск Южного фронта, а с 08. 12. 1918 г. — Каспийско-Кавказского фронта.
В декабре 1918 — январе 1919 гг. армия, имея 5 стрелковых и 2 кавалерийских дивизии с большим некомплектом личного состава и вооружения, проводила наступательную операцию в целях освобождения гг. Екатеринодар и Новороссийск. Потеряв в ходе операции до 2/3 личного состава больными (от эпидемии сыпного тифа), ранеными и убитыми, армия оказалась неспособной противостоять Добровольческой армии и отошла в районы Св. Крест, Элиста, Владикавказ, Грозный, Кизляр. После освобождения в феврале 1919 г. белыми войсками Северного Кавказа 11-я армия была расформирована, а боеспособные части переданы в состав 12-й армии.
В марте 1919 г. на базе управления и войск Каспийско-Кавказского фронта была сформирована 11-я отдельная армия — находившаяся в непосредственном подчинении главкома Вооруженных Сил Республики. В состав армии в разное время входили: 33-я Кубанская и 34-я стрелковая дивизии, 1-я Особая и 7-я Самарская кавдивизии и ряд отдельных частей. В апреле — мае 1919 г. армия участвовала в боевых действиях против белогвардейских войск на астраханском направлении (членом Реввоенсовета и начальником политотдела армии в этот период был С. М. Киров). Согласно приказу РВС от 4 июня 1919 г. 11-я армия была расформирована, а ее части включены в состав 10-й армии.
В середине августа 1919 г. вновь сформирована 11-я армия — на базе Астраханской группы войск Восточного фронта. Армия входила в состав Туркестанского фронта, а 14. 10. 1919 г. была передана Юго-Восточному фронту, переименованному 16. 01. 1920 г. в Кавказский фронт.
Лето – осень 1919 г. – период пика боевой славы 11-й армии.
Фронт 11-й армии был огромным. От Астрахани до Яндыки — 100 км; фронт в районе Яндыки на западе – 50 — 60 км; на восток от Астрахани до Ганюшкино — 130 км; протяжение фронта на востоке — около 70 км; от Астрахани на север до Черного Яра — 235 км, до ст. Баскунчак — 225 км; фронт в районе Черного Яра – 30 — 40 км; в районе Владимировка – 60 — 75 км; у Ханской ставки — до 20 км. Эти огромные пространства, с одной стороны, способствовали активной обороне, а с другой — затрудняли маневр по внутренним операционным линиям.
При тех скудных силах, которые были в составе 11-й армии в 1919 г., она была бы раздавлена, если бы белые начали одновременное наступление со всех направлений. 11-ю армию спасли разрозненность действий белых и помощь со стороны красных партизан Северного Кавказа, отвлекавших на себя значительные силы А. И. Деникина. Поэтому действиями по внутренним операционным линиям 11-я армия последовательно разбивала или отбрасывала силы белых то на одном, то на другом направлении.
Не перебрасывались и действовали весь 1919 год на своих направлениях лишь следующие части: Красноярский участок — 299-й полк (кроме 3-го батальона), Кизлярское направление — 298-й полк, Черноярский участок — 301-й полк. На охране железной дороги — 13-й железнодорожный полк и 2 бронепоезда. Все остальные силы армии участвовали в маневре по внутренним линиям.
Рабочий батальон (затем полк) из Астрахани в июне 1919 г. бросается на Кизлярское направление против отряда генерала Д, П. Драценко, затем возвращается в Астрахань и в августе при угрозе захвата Баскунчака участвует в разгроме белых под Владимировкой. 37-й кавполк в июне действует на Кизлярском направлении, в июле у Владимировки, в августе под Черным Яром, а в ноябре перебрасывается опять на Кизлярский участок. 38-й кавполк в июле с Кизлярского направления перебрасывается на Владимировку, а в августе — к Черному Яру. 39-й кавполк также из Владимировки бросается в августе к Черному Яру. 1-й эскадрон перебрасывается в июне к Красному Яру — против уральцев. 3-й батальон 299-го полка из Харабали в июне переходит на Кизлярское направление, а с августа сражается под Красным Яром. 300-й полк из Астрахани в июле бросается под Черный Яр, а в ноябре действует на Кизлярском участке. 2-я бригада 34-й дивизии в августе из Камышина перебрасывается к Черному Яру. 34-й отдельный кавдивизион из Астрахани в июне переходит в Даусна, а 3-й и 4-й отдельные кавдивизионы из Астрахани бросаются на Владимировку. 1-й и 3-й калмыцкие полки из Харабали и Болхуны переходят на Черноярский участок. Полк ВЧК из Астрахани направляется в июне в Яндыки, в июле 2 дивизиона действуют против дезертиров в дельте Волги, а в августе сражаются под Владимировкой. Много раз перебрасывался с одного участка на другой 1-й отряд курсантов пехотных командных курсов — это была «гвардия» 11-й армии, ее последний и самый крепкий резерв. Отряд курсантов в июне 1919 г. сражался против Драценко, а разбив его, направляется под Владимировку. Затем в августе отбивает второе наступление белых от Кизляра, а в ноябре уничтожает уральцев под Ганюшкино. Так же часто перебрасывались отряды моряков и отдельные отряды флотилии.
Эти переброски позволяли бить белых по частям — несмотря на окружение 11-й армии, на ограниченность ее сил и тяжелое материальное положение.
Боевые действия 11-й армии, лето 1919 г.
Сохранение Нижней Волги обеспечивало стык и ближайший тыл двух крупнейших группировок Красной армии, с одной стороны наносящих удары по А. В. Колчаку и с другой — по А. И. Деникину. И 11-я армия решала важную стратегическую задачу.
В период борьбы 11-й армии в 1919 г. наиболее важными пунктами были Астрахань, Черный Яр, Владимировка, Баскунчак — пункты, лежащие в узлах дорог, имеющие значение ключа к владению дельтой (Астрахань), к открытию пути на юг с севера и на восток с запада (Черный Яр) и, наконец, ключа, открывающего дверь на стыке водного и железнодорожного транспорта — для движения на восток, юг и север (Владимировка, Баскунчак). За эти пункты и шла борьба летом — осенью 1919 г.
Белые планировали соединить деникинские и колчаковские войска или в районе Астрахани или в Саратове. Наиболее опасными направлениями для 11-й армии были: 1) Ставрополь, Элиста, Яшкуль, Астрахань; 2) Св. Крест, Яшкуль, Астрахань или Св. Крест, Лагань, Астрахань; 3) Кизляр, Лагань, Астрахань; 4) Калмыков, Ханская ставка (Урда) и Гурьев, Астрахань.
Стоит охарактеризовать период, когда 11-я армия была расформирована, а ее части переданы 10-й армии.
В ситуации отсутствия возможности выполнить поставленные задачи по овладению Кавказом, Реввоенсовет Республики постановил расформировать 11-ю отдельную армию, а ее войска под общим командованием начдива-34 Смирнова подчинить 10-й армии. Срок окончания переформирования — 25 июня. Весь руководящий личный состав штаба и управлений армии откомандировывался в распоряжение штаба фронта в г. Козлов. Штабом группы оставался штадив-34.
Командарм-10 после передачи 34-й и 7-й кавалерийской дивизий в его распоряжение, поставил перед Астраханской группой прежние задачи, приказав лишь усилить Черноярский район и перебросить батальон в район Владимировки — на случай переправы противника на левый берег Волги.
Генерал И. Г. Эрдели действиями вдоль побережья Каспийского моря намеревался захватить несколько пунктов высадки на море (Серебряковскую пристань, Лагань), позволяющие наладить оперативные и снабженческие перевозки морем, а затем, действуя от Кизляра и Св. Креста, двинуть Астраханский отряд генерала Драценко (закончивший операции против дагестанцев) на Астрахань.
Учитывая трудности борьбы среди массы волжских рукавов и ериков (мелких морских протоков) и отдельных островков, разъединяющих силы и не дающих возможности использовать флот совместно с сухопутными войсками, белыми было решено непосредственно Астрахань не атаковать, а выйти по суше на Волгу — в район Карантинное, находящегося западнее города. В дальнейшем планы предусматривали захват железной дороги по восточному берегу севернее Астрахани и, таким образом, полную изоляцию 11-й армии.
18 июня 1919 г. 2 кавалерийскими и 1 пехотным полками Драценко повел наступление на Астрахань — через Оленичево, и, обходя левый фланг красных, отрезал 4 роты и 2 эскадрона, вынудив отойти на фронт Промысловка, Яндыки, Михайловское.
К 20 июня против 11-й армии действовали следующие части Драценко: из района Св. Креста — 2-й Кизлярско-гребенской и Моздокский полки (по 800 — 1000 сабель), Терский пластунский батальон с 1 батареей (4 орудия), 4-й Кабардинский полк (600 сабель), Чеченский полк (около 500 сабель), 1 пехотный батальон и 2 — 3 отдельных конных сотни; на Яшкульском направлении — 2-й Сунженско-Владикавказский полк (около 500 сабель, 8 пулеметов).
Для охвата с запада группы 11-й армии, Драценко совершает перегруппировку в сторону Яшкуля — с целью отрезать войскам группы путь на Астрахань.
Окончание следует...
- Автор:
- Олейников Алексей
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