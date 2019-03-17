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Американские "стратеги" B-52 получат новую крылатую ядерную ракету

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Стратегический бомбардировщик B-52 получит новую крылатую ядерную ракету. Контракт на разработку оценивается в 250 миллионов долларов.

Министерство обороны Соединенных Штатов сообщило, что договор предусматривает разработку и модификацию авиационного и ракетного оборудования для размещения перспективной крылатой ракеты большой дальности (КРБД - LRSO), проектирование системы, проведение испытаний, разработку программного обеспечения, обучение персонала, логистическую и транспортную поддержку, необходимые для полной интеграции LRSO на B- 52H.


Ожидается, что работы будет завершены к 31 декабря 2024 года


- говорится в заявлении министерства обороны.

На подготовительный этап работ в 2019-м году ВВС выделят 6,3 млн.

В США LRSO оценивают как принципиально новую систему вооружения. Перспективные ядерные крылатые ракеты предназначены для поражения целей, которые не могут поразить ни межконтинентальная баллистическая ракета, ни боеголовка, запущенная с подводной лодки.

B-52 не может преодолеть эшелонированную систему ПВО, поэтому, без нового основного вооружения он перестанет быть частью ядерной триады после снятия с вооружения крылатых ракет предыдущего поколения AGM-86. Причем эта ситуация может сложиться до того, как перспективный стратегический бомбардировщик B-21 встанет в строй. Эксперты считают, что без замены этого элемента "стратег" B-52 может потерять свою роль до конца 2020-х годов. Это при учёте того, что использовать его собираются вплоть до начала 2040-х.



Предварительно, новая крылатая ракета поступит на вооружение до 2030-го года. Точность ее должна составить 3-5 метров, а дальность полета – не менее 3000-3500 км. Запуск будет осуществляться из зоны, находящейся вне досягаемости средство противовоздушной обороны противника. Предшественник перспективной КРБД, AGM-86, находится на вооружении США с 1986-го года.

Ранее, 15 марта, Б-52 был замечен у границ Российской Федерации. По заявлению российского министерства обороны, бомбардировщик находился более чем в 150 км от России.

Ранее «Военное обозрение» сообщало, что не менее 6 стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress были переброшены в Великобританию за последнее время – это самое массовое перебазирование этих самолетов за последние 15 лет.
Использованы фотографии:
Пресс-служба ВВС США
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