Американские "стратеги" B-52 получат новую крылатую ядерную ракету

Ожидается, что работы будет завершены к 31 декабря 2024 года

Стратегический бомбардировщик B-52 получит новую крылатую ядерную ракету. Контракт на разработку оценивается в 250 миллионов долларов.Министерство обороны Соединенных Штатов сообщило, что договор предусматривает разработку и модификацию авиационного и ракетного оборудования для размещения перспективной крылатой ракеты большой дальности (КРБД - LRSO), проектирование системы, проведение испытаний, разработку программного обеспечения, обучение персонала, логистическую и транспортную поддержку, необходимые для полной интеграции LRSO на B- 52H.- говорится в заявлении министерства обороны.На подготовительный этап работ в 2019-м году ВВС выделят 6,3 млн.В США LRSO оценивают как принципиально новую систему вооружения. Перспективные ядерные крылатые ракеты предназначены для поражения целей, которые не могут поразить ни межконтинентальная баллистическая ракета, ни боеголовка, запущенная с подводной лодки.B-52 не может преодолеть эшелонированную систему ПВО, поэтому, без нового основного вооружения он перестанет быть частью ядерной триады после снятия с вооружения крылатых ракет предыдущего поколения AGM-86. Причем эта ситуация может сложиться до того, как перспективный стратегический бомбардировщик B-21 встанет в строй. Эксперты считают, что без замены этого элемента "стратег" B-52 может потерять свою роль до конца 2020-х годов. Это при учёте того, что использовать его собираются вплоть до начала 2040-х.Предварительно, новая крылатая ракета поступит на вооружение до 2030-го года. Точность ее должна составить 3-5 метров, а дальность полета – не менее 3000-3500 км. Запуск будет осуществляться из зоны, находящейся вне досягаемости средство противовоздушной обороны противника. Предшественник перспективной КРБД, AGM-86, находится на вооружении США с 1986-го года.Ранее, 15 марта, Б-52 был замечен у границ Российской Федерации. По заявлению российского министерства обороны, бомбардировщик находился более чем в 150 км от России.Ранее «Военное обозрение» сообщало , что не менее 6 стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress были переброшены в Великобританию за последнее время – это самое массовое перебазирование этих самолетов за последние 15 лет.