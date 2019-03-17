Протестующие в Белграде прорвались к президентскому дворцу

Единственная проблема манифестантов в том, что собирается всё меньше людей. Ночью их было 1584 человека, а в начале еще меньше. Вот и нервничают из-за этого. Сейчас их еще меньше, а шума много, потому что фашист Обрадович и олигархи Джилас и Еремич хотят вернуться во власть

Они опрокинули ограждение. Но мы не женщины с телевидения, чтобы пугаться

Несколько хулиганов во главе с одним из лидеров «Союза за Сербию» Бошко Обрадовичем напали на сотрудников полиции на углу улиц Краля Милана и Кнеза Милоша при попытке пробить кордон грузовиком