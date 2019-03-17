Протестующие в Белграде прорвались к президентскому дворцу
Участники протестной акции, собравшиеся дворца президента Сербии, прорвали ограждение и подошли ко входу в резиденцию, сообщает РИА Новости.
В воскресенье более тысячи митингующих собрались в Белграде перед дворцом президента Сербии, в котором проходила пресс-конференция главы государства Александра Вучича. Встреча началась в 12:00 по местному времени. Вокруг здания было выставлены ограждения, стояли полицейские патрули.
После начала пресс-конференции несколько сотен активистов опрокинули одно из заграждений и прорвались ко входу в резиденцию, где их остановил спецназ жандармерии.
Правоохранители смогут обеспечить безопасность в здании, а власти не позволят, чтобы насилие угрожало кому-либо, сказал Вучич журналистам.
– заявил президент представителям прессы.
– добавил он.
Напомним, в субботу участники «мирного шествия» против политики Вучича забросали яйцами и временно заблокировали здание сербского гостелевидения. Группа активистов во главе с лидером оппозиции Бошко Обрадовичем ворвалась в коридор телекомпании и облепила его листовками. Позже к ним присоединился бывший мэр Белграда Драган Джилас. Вместе они потребовали предоставить им телеэфир для выступления, но получили отказ. Через некоторое время полиции удалось, избегая столкновений, вытеснить всю компанию на улицу.
К настоящему времени демонстранты окружили президентский дворец и требуют, чтобы к ним вышел глава государства.
«Ожидаем, что президент выйдет и будет разговаривать с нами», – заявил один из лидеров протеста экс-глава МИД Вук Еремич.
Между тем представитель полиции сообщил о нападении на правоохранителей в момент прорыва оцепления.
– рассказал он.
Глава МВД Небойша Стефанович резко осудил нападение и пообещал, что его участники ответят за преступление перед законом.
В воскресенье более тысячи митингующих собрались в Белграде перед дворцом президента Сербии, в котором проходила пресс-конференция главы государства Александра Вучича. Встреча началась в 12:00 по местному времени. Вокруг здания было выставлены ограждения, стояли полицейские патрули.
После начала пресс-конференции несколько сотен активистов опрокинули одно из заграждений и прорвались ко входу в резиденцию, где их остановил спецназ жандармерии.
Правоохранители смогут обеспечить безопасность в здании, а власти не позволят, чтобы насилие угрожало кому-либо, сказал Вучич журналистам.
Единственная проблема манифестантов в том, что собирается всё меньше людей. Ночью их было 1584 человека, а в начале еще меньше. Вот и нервничают из-за этого. Сейчас их еще меньше, а шума много, потому что фашист Обрадович и олигархи Джилас и Еремич хотят вернуться во власть
– заявил президент представителям прессы.
Они опрокинули ограждение. Но мы не женщины с телевидения, чтобы пугаться
– добавил он.
Напомним, в субботу участники «мирного шествия» против политики Вучича забросали яйцами и временно заблокировали здание сербского гостелевидения. Группа активистов во главе с лидером оппозиции Бошко Обрадовичем ворвалась в коридор телекомпании и облепила его листовками. Позже к ним присоединился бывший мэр Белграда Драган Джилас. Вместе они потребовали предоставить им телеэфир для выступления, но получили отказ. Через некоторое время полиции удалось, избегая столкновений, вытеснить всю компанию на улицу.
К настоящему времени демонстранты окружили президентский дворец и требуют, чтобы к ним вышел глава государства.
«Ожидаем, что президент выйдет и будет разговаривать с нами», – заявил один из лидеров протеста экс-глава МИД Вук Еремич.
Между тем представитель полиции сообщил о нападении на правоохранителей в момент прорыва оцепления.
Несколько хулиганов во главе с одним из лидеров «Союза за Сербию» Бошко Обрадовичем напали на сотрудников полиции на углу улиц Краля Милана и Кнеза Милоша при попытке пробить кордон грузовиком
– рассказал он.
Глава МВД Небойша Стефанович резко осудил нападение и пообещал, что его участники ответят за преступление перед законом.
- Использованы фотографии:
- Twitter/Ana Stevanović
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