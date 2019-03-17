Поляки попросили Трампа помочь получить репарации с России и ФРГ

К сожалению, в 1944 году польский народ был оставлен под российской оккупацией и до сих пор не получил никакой компенсации за действия, причиненные немецкими и российскими агрессорами

Польские активисты разместили на сайте Белого дома петицию , в которой просят Дональда Трампа оказать Варшаве помощь в получении репарации от России и Германии по итогам Второй мировой войны.– говорится в петиции.По словам авторов, достижение этой справедливости важно по историческим и моральным причинам. Более того, она играет ключевую роль в том, чтобы Польша стала надежным союзником Соединенных Штатов «перед лицом угрозы, которая возникает в Европе и Азии – Новой Империи Зла».На петицию обратил внимание журнал The New American, которой пояснил, что Берлин и Москва, начиная с 1939 года «буквально уничтожили и поработили нацию».По данным журнала, польское правительство поддержало инициативу активистов. Петиция была опубликована 18 февраля текущего года. Для того чтобы получить на нее ответ из Белого дома необходимо набрать 100 тыс. подписей до 20 марта. На сегодняшний день документ подписали лишь 6784 человек.Издание напоминает, что в прошлом году в Варшаве подсчитали ущерб, нанесенный стране немецкими войсками в годы войны. Сумма составила $50 млрд. по курсу 1939 года. В сегодняшних долларах (с учетом инфляции) сумма выросла до 886 млрд., поясняет автор.Летом 2018 года польские политики заявили о намерении добиваться компенсации не только от Германии, но и от России. Тогда депутаты сейма пообещали в скором времени предоставить полный перечень претензий к Москве.Как отметил зампред комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров, требования Варшавы – это тупиковый путь.На Потсдамской конференции в 1945 году было достигнуто соглашение, согласно которому Польша получала репарации из доли СССР, поступавшей из восточной зоны Германии. Через несколько лет СССР и ПНР (Польская Народная Республика) договорились прекратить взимание репараций с ГДР, начиная с 1954 года.