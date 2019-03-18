О показухе. Сколько дармоедов прокормят народные республики?

Перед выборами 2 ноября 2014 года Донецк и Луганск во имя Минских договоренностей отказались (или же их настоятельно попросили отказаться) от создания политических партий. Вместо этого в республиках пошли по пути создания общественных движений, призванных исполнять роль политических партий, обеспечивать плюрализм и обещанные конституцией «идеологическое и политическое многообразие, многопартийность и т. д.».В итоге игры в демократию даже в таком усеченном состоянии продлились совсем недолго — процесс формирования общественных движений быстро свернули, окончательно заморозив создание соответствующих законов в 2016 году. Все неподконтрольные правительству ЛНР и ДНР общественные движения фактически уничтожили; последним пал «Свободный Донбасс» Губаревых, который топорно «отжали» перед выборами 2018 года.В итоге в Донецке функционируют общественные движения «Донецкая республика» (во главе с Денисом Пушилиным) и «Свободный Донбасс» (контролируют люди Пушилина). В Луганске – полностью лояльные главе республики Леониду Пасечнику «Мир Луганщине» и «Луганский Экономический Союз». Также действуют на 100% подконтрольные правительству молодежные движения «Молодая республика» (ДНР) и «Молодая гвардия» (ЛНР).Участие в общественных движениях бесплатное и добровольно-принудительное (кроме отжатого у Губаревых «Свободного Донбасса», который имитирует оппозиционность — там вступление добровольное). В стройные ряды автоматически записывают всех сотрудников государственной и бюджетной сферы, студентов бюджетной формы обучения. Причем личные данные членов общественных движений затем публикуют в открытом доступе в интернете, что делает невозможным для попавших в список въезд на Украину.Факт полной зачистки общественно-политического поля с последующей подменой реальной фракционности и политической борьбы общественными движениями, в которые народ записывают списочным составом и которые вообще ничего не решают и ни на что не влияют, сам по себе достаточно прискорбен. Кому и зачем нужна эта показуха, да еще и за бюджетные средства (которых постоянно не хватает) – серьезный вопрос.Но еще печальнее тот факт, что вся эта камарилья ничем не занята и вообще ничего полезного не делает для республик. Понятно, что в реальности все эти сотни тысяч жителей республик, записанных в общественные движения, не принимают никакого участия в деятельности организаций – достаточно посмотреть на активность на страничках этих движений в социальных сетях. Тем не менее, в каждом населенном пункте есть филиалы этих организаций, в них сидят люди, на содержание которых из бюджета выделяются деньги. И все они заняты… ничем.Официально все эти общественные движения денно и нощно пекутся о гражданах республики, в особенности принадлежащих к категориям, требующим дополнительной социальной защиты. На самом деле их активность сводится к участию в митингах и общественно-патриотических мероприятиях в качестве массовки и ходячих флагштоков. Но иногда бывает и того хуже.На фотографии изображен странный объект, который недавно в торжественной обстановке открыли в городе Алчевске неистовыми стараниями общественного движения «Мир Луганщине». Аналогичные штуковины открыли и в других населенных пунктах ЛНР. На церемонию открытия согнали бюджетников и сотрудников местного муниципалитета.Что это такое, толком не объяснили. Зачем оно нужно, тоже. Зато оно светится в темноте. Понятно, что народ возликовал, потому что жить сразу стало лучше и веселей.Вся эта показуха и имитация бурной деятельности, осуществляемая за счет бюджетных средств, вызывает у людей куда большее раздражение, чем если бы в Донецке и Луганске честно признали, что политической жизни в республиках нет (если не считать потной борьбы нанайских мальчиков в кулуарах). И лучше бы не было никакой имитации общественной активности «в едином порыве» — слишком много это все вызывает у населения горького сарказма и презрения.Вместо того чтобы как-то втихую упразднить этот балаган, правительство ЛДНР идет по пути создания дополнительных структур, которые приютят за бюджетный счет еще некоторое количество дармоедов. Сейчас в республиках формируют «общественные палаты» и «молодежный парламент». Вероятно, не остановятся и на этом.При этом количество вполне реальных и ощутимых проблем в жизни республик зашкаливает: ЖКХ, медицина, образование... Нужно бы экономить каждую копейку, относясь к помощи России ответственно и с благодарностью. Вместо этого в ЛДНР содержат придворную свиту, которая активно изображает из себя гражданское общество. И количество этой свиты с каждым днем только растет.