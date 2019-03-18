Тяжёлая ноша военного бюджета - только не для США

Есть ли страны мира, военный бюджет которых, как военный бюджет США, замахивался бы не только на собственную оборону, но и на определение всего мирового порядка? Точнее – порядка военного. Ответ очевиден: нет. Потому что военный бюджет США – уникальная по своей природе вещь. Уникален он тем, что превосходит по своим финансовым объёмам военные бюджеты более десятка стран, следующих за США по этому показателю.Обратил на себя внимание тот факт, что конгрессмены выделили на нужды Пентагона даже больше той максимальной отметки, которую запрашивали американские военные. Напечатали 14 дополнительных миллиардов долларов или готовы таковые напечатать, потому именно на эту сумму и превосходит бюджет американского военного ведомства на 2020-й год запросы самого министерства обороны. Это ещё один уникальный случай в мировой практике. Общая же сумма - 750 млрд долларов.Причём показывает он не столько щедрость конгресса США, сколько отношение американских парламентариев к государственному долгу. Дополнительными средства конгрессмены выделяют военным, как бы делая тем посыл: мы дадим вам больше того, что вы просите, а вы, будьте любезны, сделайте так, чтобы эти «вложения» в итоге оказались приносящими прибыль. Например, на вторжение в какую-либо страну, в которой конгресс обнаружит недостаточное количество демократии на душу населения.Тяжёлая ноша в виде колоссального по своим объёмам военного бюджета, каковой она была бы для любого другого государства, для США является инвестицией в войну, из которой можно извлекать прибыль.