Американский эксперт рассказал об усилении Северного флота России

Обладая боеголовкой мощностью 550 килотонн и эффективной дальностью до 10 тыс. километров, «Булава» станет краеугольным камнем ядерного сдерживающего средства на несколько десятилетий

Северный флот в настоящее время делает большой шаг к модернизации своих подводных сил Северного флота, пишет Марк Эпископос в своей статье для журнала The National Interest Ссылаясь на заявление командующего СФ Николая Евменова, автор сообщает, что в 2019 году флот пополнится двумя подводными лодками – «Князь Владимир» (проект 955А «Борей») и «Казань» (проект 885 «Ясень).По его словам, новое поколение «Бореев» имеет ряд улучшений: новую бортовую электронику, обновленные системы обнаружения целей и связи. Но самое необходимое обновление – это ракеты «Булава», пополнившие российскую ядерную триаду.– говорится в материале.А на «тактическом фронте» важнейшую роль сыграет подлодка «Казань», знаменующая собой «первый серьезный шаг в обновлении штурмовой линейки субмарин Северного флота», пишет эксперт.Он отмечает, что «Казань» обладает более смертоносным комплексом вооружений по сравнению с предшественниками. По словам автора, она может иметь в арсенале не только стандартный вариант ракеты «Калибр», но и более тяжелую – «Калибр-М», дальность которой превышает 4,5 тыс. км.Эпископос полагает, что у России есть два пути активного развития подводных сил Северного флота: насыщение его новыми субмаринами за счет сокращения общего количества лодок либо модернизация ныне существующих субмарин. При этом он не исключает гибридный вариант, то есть производство новых стратегических атомоходов при одновременном продлении сроков службы ударных подлодок до тех пор, пока это технически возможно.