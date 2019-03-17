В мире не остаётся стран со 100-процентной защищённостью от терроризма
После террористического акта в Новой Зеландии стало окончательно ясно, что глобализация достигла своего пика, с которого открывается следующая картина: на Земле нет стран, где можно было бы с уверенностью заявить, что терроризма здесь нет, и не будет никогда.
Глобализация привела к смешению представителей различных религий, к фактически беспрепятственному пересечению границ многих стран мира всевозможными фанатиками. На фоне либеральных законов о хранении и ношении оружия в целом ряде государств мира терроризм приобрёл новые черты.
Сегодня на самом деле сложно назвать страну мира, в которой не проявили себя террористы. К терроризму приводят радикальные идеи одних и не менее радикальные попытки им противостоять со стороны других. Террористические акты в том или ином виде гремят повсюду: Ирак, Израиль, Франция, Турция, Россия, Швеция, Британия, США, Иран, Китай, Афганистан, Сомали, Египет, Нигерия, Норвегия, Филиппины, Италия, Индия, Индонезия, Саудовская Аравия, Канада, Бразилия, ещё десятки стран мира.
Теперь и Новая Зеландия, которая казалась чем-то безумно далёким и совершенно «неинтересным» для террористов. Но… В новозеландском городе, название которого переводится как «Церковь Христова», стрельба в двух мечетях. Если бы нечто подобное кто-то смог предположить лет 30-40 назад, то покрутили бы пальцем у виска. Сегодня это новая реальность.
Пугает в этом плане то, что страны мира совокупно тратят на борьбу с терроризмом сотни миллиардов долларов. Эффективно ли? По признанию США, за последние 20 лет, на противостояние радикализму на одном только Ближнем Востоке израсходованы суммы, исчисляющиеся триллионами! Но если те же США столь огромные средства тратят на противостояние терроризму, то почему же его щупальца продолжают охватывать новые и новые регионы мира?
Англосаксонский мир, к которому принадлежит и Новая Зеландия, всё последнее время предпочитал рисовать страшные картины «российской угрозы». На борьбу «с российской угрозой» выделялись и выделяются колоссальные средства. Новые самолёты, ракеты, новые базы по всей планете. Между тем граждане этих стран гибнут в большей степени от рук тех, кто живёт с ними бок о бок. И этим странам, как показывает практика последнего времени, куда удобнее обсудить новые пакет санкций против России, нежели направить свои усилия на сотрудничество в борьбе с терроризмом. Мнимую угрозу пытаются выставить как реальную, тем временем реальную пытаются задвинуть на задний план.
Глобализация привела к смешению представителей различных религий, к фактически беспрепятственному пересечению границ многих стран мира всевозможными фанатиками. На фоне либеральных законов о хранении и ношении оружия в целом ряде государств мира терроризм приобрёл новые черты.
Сегодня на самом деле сложно назвать страну мира, в которой не проявили себя террористы. К терроризму приводят радикальные идеи одних и не менее радикальные попытки им противостоять со стороны других. Террористические акты в том или ином виде гремят повсюду: Ирак, Израиль, Франция, Турция, Россия, Швеция, Британия, США, Иран, Китай, Афганистан, Сомали, Египет, Нигерия, Норвегия, Филиппины, Италия, Индия, Индонезия, Саудовская Аравия, Канада, Бразилия, ещё десятки стран мира.
Теперь и Новая Зеландия, которая казалась чем-то безумно далёким и совершенно «неинтересным» для террористов. Но… В новозеландском городе, название которого переводится как «Церковь Христова», стрельба в двух мечетях. Если бы нечто подобное кто-то смог предположить лет 30-40 назад, то покрутили бы пальцем у виска. Сегодня это новая реальность.
Пугает в этом плане то, что страны мира совокупно тратят на борьбу с терроризмом сотни миллиардов долларов. Эффективно ли? По признанию США, за последние 20 лет, на противостояние радикализму на одном только Ближнем Востоке израсходованы суммы, исчисляющиеся триллионами! Но если те же США столь огромные средства тратят на противостояние терроризму, то почему же его щупальца продолжают охватывать новые и новые регионы мира?
Англосаксонский мир, к которому принадлежит и Новая Зеландия, всё последнее время предпочитал рисовать страшные картины «российской угрозы». На борьбу «с российской угрозой» выделялись и выделяются колоссальные средства. Новые самолёты, ракеты, новые базы по всей планете. Между тем граждане этих стран гибнут в большей степени от рук тех, кто живёт с ними бок о бок. И этим странам, как показывает практика последнего времени, куда удобнее обсудить новые пакет санкций против России, нежели направить свои усилия на сотрудничество в борьбе с терроризмом. Мнимую угрозу пытаются выставить как реальную, тем временем реальную пытаются задвинуть на задний план.
- Использованы фотографии:
- Terry Fleming@MadameOrrocks
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