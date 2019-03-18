Как будут делить космос в 2024 году?
Начну с термина, который совершенно не космический, но известен каждому россиянину. И, уверен, для 97% населения в этом термине нет ничего положительного.
Приватизация – процесс изменения отношений собственности при передаче государственного предприятия в другие формы собственности, в том числе в коллективную, акционерную и частную.
Термин вполне земной, но вот в чем закавыка: как нам рассказали СМИ, администрация Трампа объявила о намерении приватизировать свою часть Международной космической станции. Ресурс станции подходит к концу, и после 2024 года финансирование МКС по линии NASA планируется прекратить.
Идея совершенно не нова, но сегодня у МКС два дальнейших пути: или бульк в Тихий океан, классический, или…
Или на орбите появится частная орбитальная станция.
Самое интересное, что очередь из желающих не то чтобы выстроилась до мыса Канаверал, но она есть. Первым, естественно, стал Илон Маск, амбициозные планы которого требуют наличие опорной платформы в космосе.
Вторым стал Джефф Безос, небезызвестный хозяин «Амазона», чьи финансы и планы вполне позволяют влиться в космическую гонку по трате денег и прочим удовольствиям.
Но и Маск, и Безос – мужики более чем серьезные, а потому, как показывают последние события, у них хватает и амбиций, и денег, и кадров, и удачи.
Однако, позволю себе заметить, что там, в космосе, вместе с МКС болтается еще и российская часть станции. Которая, простите, американской приватизации не подлежит.
Оказывается, и с нашим огрызком та же самая ситуация!
Вообще, с нашей частью планы самые наполеоновские. То ли отстыковать и на базе этого сегмента построить свою новую орбитальную станцию, то ли что еще. А вообще, проскакивают уже, как всегда, у нас в стиле Рогозина: зачем нам все это, мы же будем строить станцию на Луне и около нее! В 2150-м, но будем же!
Между тем даже на наш кусок тоже есть желающий!
Ситуация интересная и своеобразная. Американцы с нами не горят желанием сотрудничать в дальнейшем, дескать, отстыковывайте свое и расползаемся. Мы, может быть, были бы и рады, но российская часть – это ни о чем. Это станция временного пребывания, не больше того. Там просто нереально сейчас заниматься полноценными исследованиями, поскольку в нашем распоряжении нет полноценного научного модуля. Но об этом будет следующий материал.
Но есть и другой момент. Так как есть действительно желающие взять российские модули в аренду на долгосрочном основании. Есть компания, которая, по аналогии с американцами, желает взять в аренду и создать ни много ни мало, а орбитальный космодром. И начать именно с аренды российского сегмента МКС.
Это известная поклонникам космической темы компания «S7 космические транспортные системы», известная как владелец космодрома «Морской старт», история которого интересна и поучительна.
Если в двух словах: США отказались от «Морского старта» еще в 2009 году, когда обанкротился консорциум Sea Launch Company. «Роскосмос» пытался продать «Морской старт» разным потенциальным покупателям, и в итоге комплекс достался частным лицам. Генерального директора «S7 Group» Владислава Филёва можно было поздравить с многообещающим приобретением. 17 апреля 2018 года «S7 Group» стала владельцем «Морского старта».
Однако последовавший в дальнейшем крах отношений с Украиной почти поставил крест на «Морском старте» (в дальнейшем МС для краткости). МС был рассчитан на работу с ракетой-носителем «Зенит», которую выпускал в том числе и «Южмаш»…
Кажется, что проект обречен. Нет и быть не может украинских комплектующих, соответственно, нет ракеты-носителя. Да, РКК «Энергия» обещает некий «Союз-5», но это дело такое… Небыстрое.
И чтобы не повторить судьбу первых владельцев МС, в компании решили максимально ускорить момент первого запуска с морской платформы. Обещают в конце 2019 года. Посмотрим, правда?
Но… «Зенит»?
Да, «Зенит». Да, «Южмаш». Ну не в состоянии мы сегодня самостоятельно сделать ракету, что поделать. Придется все-таки кооперироваться с украинцами.
Как поведал в интервью «Известиям» генеральный директор компании «S7 космические транспортные системы» Сергей Сопов, ракета-носитель получится интернациональной. «Южмаш» уже работает по полной программе над 12 комплектами для сборки РН «Зенит». Причем, используя старый задел, две РН можно будет получить в этом году.
Да, 80% ракеты российского производства. Это факт, который мы не оспариваем и радуемся этому замечательному моменту. Но, увы, без украинских 20% РН не полетит. Это печально, но тем не менее.
Двигатель первой ступени РД-171, камера сгорания второй ступени, система управления и много чего еще собирается на российских заводах системы «Роскосмоса».
Но как быть с политикой? Ведь наши отношения с Украиной, мягко говоря, никакие.
Ну, снова выручают… США!
Украинские комплектующие едут морем в США. Российские комплектующие едут морем в США. Далее, на территории США ракета-носитель собирается, грузится на морской комплекс и отправляется в точку старта. Из Калифорнии, потому как ближе.
Вообще-то, США в качестве помощника-миротворца – это сильно так себе. Однако нынешний рулевой господин Трамп настолько ратует за прибыль в любом ее проявлении, что вполне может и выгореть.
Хорошо, «Морской старт» — это понятно, что делать с МКС?
Если ориентироваться на планы космических агентств разных стран, то всем сегодня горит построить станцию на окололунной орбите. Не совсем понятно, зачем, но всем хочется.
Понятно, что дело это не простое, затратное и долгое. Одно дело вывести, например, жилой модуль на околоземную орбиту, другое дело – доставить до окололунной и там уже собирать.
А можно (по мнению Сопова) на базе МС сделать что-то типа складского комплекса и сборочной площадки. Выводить по старинке туда модули, собирать, а потом уже транспортировать до Луны.
Получается, что при наличии на околоземной орбите производственно-сборочной космической инфраструктуры нет необходимости создавать сверхдорогие сверхтяжелые ракеты, чтобы запускать межпланетные корабли и зонды.
Их сборку из более мелких модулей можно проводить прямо на МКС или рядом с ней. А экипажи сначала доставлять на станцию, проводить адаптацию к условиям космоса, а потом уже доставлять в район Луны и оттуда перевозить на корабль, который летит, допустим, к Луне.
Вообще, это окажется изрядно так экономичнее. И — безопаснее.
Любую неприятность намного легче будет устранять, вращаясь над Землей, на высоте всего-то 400 км, нежели над Луной, до которой, как известно, тоже почти 400. Только тысяч километров.
Естественно, останется место и для научных изысканий.
Создается ощущение, что «Боливар не выдержит двоих», то есть у NASA и «Роскосмоса» просто не хватит сил и средств на такую программу. Бюджет – штука конечная, а вот освоение и изучение бесконечной Вселенной требует как раз именно бесконечных вложений.
И таким образом становится понятно стремление американского и российского космических агентств не просто избавиться от старой (эксплуатацию начали в 1998 году) орбитальной станции, но и заработать на этом.
Благо есть Маски, Безосы и Филевы, готовые подхватить зашатавшийся флаг человечества на дороге в космос.
Странно, конечно, но действительно, как показывает практика, именно приход в космическую отрасль частного капитала, частных инициатив, людей, которых государство по какой-то причине не приняло в систему, может стать огромным толчком к выводу всей системы работы в космосе на новый уровень.
Возвращаясь к российскому сегменту МКС, который, если смотреть серьезно, представляет собой всего-навсего жилой модуль и три стыковочных. На этом все. Да, кто-то захочет поправить про «Зарю», увы, то, с чего начиналась МКС, считается модулем российского сегмента, но принадлежит NASA. Так что «Заря», скорее всего, останется в американском сегменте. Ну, если только по дешевке не отдадут.
Но даже с «Зарей» ситуация так себе. Фактически – транспортный узел, но никак не космическая лаборатория.
Но – именно то, что надо парням из S7.
Восстановив саму систему «Морской старт» и получив в распоряжение более дешевый орбитальный способ вывода на орбиту спутников и грузов, S7 совершенно в состоянии взять в аренду и обеспечить работоспособность станции. Так, по крайней мере, заявляют ответственные лица компании.
В любом случае, тут надо быть тремя руками «за»: пусть хоть что-то да останется. Надежд на исполнение сказок Рогозина о полетах на Луну и строительство лунных тракторов серией маловато почему-то.
Интересная картина, правда?
Сперва космос перестал быть советским. Потом нам и американцам пришлось потесниться, и космос стал интернациональным. Очевидно, что не за горами времена, да что там не за горами, они фактически настают, когда в космос реально придут частные компании.
И тут начинается совсем забавные вещи.
Не переходя на личности, замечу, что люди типа Маска или Филева совершенно в состоянии привлечь как минимум не менее качественные мозги, чем работают в госкорпорациях. И заплатить за это больше. Поскольку это их деньги.
Более того, я понимаю, что в случае успеха Филев будет просто брать лучших и платить им больше. И не надо там кричать за патриотизм, патриотизм хорош тогда, когда у тебя зарплата, а не посмешище.
Филевым и Соповым не надо трястись, что их бюджет не выдержит. Может, у частников и поворовывают, но так, как это делали у нас при попытке постройки космодрома Восточный – тут очевидно, что «за явным преимуществом» победа государства. Так, как воруют у нас, уверен, не воруют больше нигде.
Я о госструктурах, понятное дело.
Маск и Безос – американцы, там все понятно, и стоит смотреть на них, поскольку они явно впереди сейчас. Именно в плане кадров и прочего, но тут в США как бы капитализм и частная собственность давно.
Но надеюсь, что и у нас настанут такие времена, когда появятся, скажем так, негосударственные инженеры, конструкторы, сборщики, программисты, космонавты.
Конкретно наше государство сегодня не в состоянии обеспечить стране уверенную программу исследования космического пространства. Мы теряем одну позицию за другой. Мы сегодня почему-то не в состоянии создать корабль, ракету-носитель, орбитальную станцию. То есть то, что легко и непринужденно смогли другие.
Задел, созданный Королевым и его командой, к сожалению, закончился. Ну хватило на 50 лет, низкий поклон и светлая память!
Но ведь за последние 30 лет мы не создали НИЧЕГО!!!
А зачем? УР-500 великого Челомея (это которая «Протон») летает с 1965 года, с небольшими модификациями, корабль «Союз» великого Королева летает с 1967 года, тоже с минимальными изменениями в конструкции. К чему что-то изменять, если за это до сих пор неплохо платят желающие полететь в космос?
Нет, конечно, я надеюсь (вполне искренне) увидеть реализованным хоть один проект великого Рогозина. «Ангару», космодром «Восточный», «Федерацию». Хоть что-нибудь.
Буквально на днях РИА «Новости» выдало сногсшибательный репортаж.
Открыта трасса для запуска кораблей к МКС с космодрома Восточный.
«Открыта трасса для пусков ракет-носителей "Союз-2" с космодрома Восточный, которая может использоваться для выведения пилотируемых и грузовых космических кораблей на орбиту Международной космической станции. Об этом говорится в имеющемся в распоряжении РИА Новости документе "Альфа Страхования" — одной из компаний, страхующих российские космические запуски и спутники.
До сих пор корабли к МКС отправлялись только с "Байконура". Для осуществления запусков к МКС с Восточного необходимо модернизировать технический и стартовый комплексы космодрома».
С одной стороны, вроде как перемога. Совсем непонятно, как это – «открыли новую трассу»? Асфальт свежий положили или ленточку перерезали?
Конечно, нет. Как я понимаю, просто подготовили математический расчет курса, не более того.
Но ключевая суть в том, что новый модерновый космодром уже требует для этого модернизации. Технического и стартового комплекса еще недостроенного на три четверти космодрома.
Ну смех и зрада одновременно.
Нет, такими темпами, пожалуй, мы сможем только наблюдать за освоением российского бюджета и изучать черную дыру, в которую все проваливается.
Хотя, пожалуй, соединенными усилиями «Рено» и «Ниссана» дыру автопрома под аббревиатурой ТАЗ (Тольяттинский автозавод) все же заткнули. И даже дисковые тормоза на типа «отечественных» машинах стали появляться. В люксовых комплектациях, но стали же?
Вот и в плане космоса, стоит дать возможность частным структурам принять участие в его освоении. Пусть люди вкладывают деньги, мозги, умения, пусть извлекают из этого прибыль. Почему нет?
Потому что да, хочется видеть не шаманские танцы Рогозина с «Федерацией» в одной руке и «Ангарой» в другой. Хочется видеть Россию, как раньше СССР, ведущей космической державой, а не извозчиком для всех желающих.
Очень надеюсь, что у S7 все получится. Что у них выйдет не кое-что, а что надо, и по полной программе. Ждать чудес от «Роскосмоса» почему-то нет никакого желания.
А космос действительно придется делить на зоны и сферы влияния. От этого не уйти никуда. Но не на русский и китайский, а на частный и государственный.
Приватизация – процесс изменения отношений собственности при передаче государственного предприятия в другие формы собственности, в том числе в коллективную, акционерную и частную.
Термин вполне земной, но вот в чем закавыка: как нам рассказали СМИ, администрация Трампа объявила о намерении приватизировать свою часть Международной космической станции. Ресурс станции подходит к концу, и после 2024 года финансирование МКС по линии NASA планируется прекратить.
Идея совершенно не нова, но сегодня у МКС два дальнейших пути: или бульк в Тихий океан, классический, или…
Или на орбите появится частная орбитальная станция.
Самое интересное, что очередь из желающих не то чтобы выстроилась до мыса Канаверал, но она есть. Первым, естественно, стал Илон Маск, амбициозные планы которого требуют наличие опорной платформы в космосе.
Вторым стал Джефф Безос, небезызвестный хозяин «Амазона», чьи финансы и планы вполне позволяют влиться в космическую гонку по трате денег и прочим удовольствиям.
Но и Маск, и Безос – мужики более чем серьезные, а потому, как показывают последние события, у них хватает и амбиций, и денег, и кадров, и удачи.
Однако, позволю себе заметить, что там, в космосе, вместе с МКС болтается еще и российская часть станции. Которая, простите, американской приватизации не подлежит.
Оказывается, и с нашим огрызком та же самая ситуация!
Вообще, с нашей частью планы самые наполеоновские. То ли отстыковать и на базе этого сегмента построить свою новую орбитальную станцию, то ли что еще. А вообще, проскакивают уже, как всегда, у нас в стиле Рогозина: зачем нам все это, мы же будем строить станцию на Луне и около нее! В 2150-м, но будем же!
Между тем даже на наш кусок тоже есть желающий!
Ситуация интересная и своеобразная. Американцы с нами не горят желанием сотрудничать в дальнейшем, дескать, отстыковывайте свое и расползаемся. Мы, может быть, были бы и рады, но российская часть – это ни о чем. Это станция временного пребывания, не больше того. Там просто нереально сейчас заниматься полноценными исследованиями, поскольку в нашем распоряжении нет полноценного научного модуля. Но об этом будет следующий материал.
Но есть и другой момент. Так как есть действительно желающие взять российские модули в аренду на долгосрочном основании. Есть компания, которая, по аналогии с американцами, желает взять в аренду и создать ни много ни мало, а орбитальный космодром. И начать именно с аренды российского сегмента МКС.
Это известная поклонникам космической темы компания «S7 космические транспортные системы», известная как владелец космодрома «Морской старт», история которого интересна и поучительна.
Если в двух словах: США отказались от «Морского старта» еще в 2009 году, когда обанкротился консорциум Sea Launch Company. «Роскосмос» пытался продать «Морской старт» разным потенциальным покупателям, и в итоге комплекс достался частным лицам. Генерального директора «S7 Group» Владислава Филёва можно было поздравить с многообещающим приобретением. 17 апреля 2018 года «S7 Group» стала владельцем «Морского старта».
Однако последовавший в дальнейшем крах отношений с Украиной почти поставил крест на «Морском старте» (в дальнейшем МС для краткости). МС был рассчитан на работу с ракетой-носителем «Зенит», которую выпускал в том числе и «Южмаш»…
Кажется, что проект обречен. Нет и быть не может украинских комплектующих, соответственно, нет ракеты-носителя. Да, РКК «Энергия» обещает некий «Союз-5», но это дело такое… Небыстрое.
И чтобы не повторить судьбу первых владельцев МС, в компании решили максимально ускорить момент первого запуска с морской платформы. Обещают в конце 2019 года. Посмотрим, правда?
Но… «Зенит»?
Да, «Зенит». Да, «Южмаш». Ну не в состоянии мы сегодня самостоятельно сделать ракету, что поделать. Придется все-таки кооперироваться с украинцами.
Как поведал в интервью «Известиям» генеральный директор компании «S7 космические транспортные системы» Сергей Сопов, ракета-носитель получится интернациональной. «Южмаш» уже работает по полной программе над 12 комплектами для сборки РН «Зенит». Причем, используя старый задел, две РН можно будет получить в этом году.
Да, 80% ракеты российского производства. Это факт, который мы не оспариваем и радуемся этому замечательному моменту. Но, увы, без украинских 20% РН не полетит. Это печально, но тем не менее.
Двигатель первой ступени РД-171, камера сгорания второй ступени, система управления и много чего еще собирается на российских заводах системы «Роскосмоса».
Но как быть с политикой? Ведь наши отношения с Украиной, мягко говоря, никакие.
Ну, снова выручают… США!
Украинские комплектующие едут морем в США. Российские комплектующие едут морем в США. Далее, на территории США ракета-носитель собирается, грузится на морской комплекс и отправляется в точку старта. Из Калифорнии, потому как ближе.
Вообще-то, США в качестве помощника-миротворца – это сильно так себе. Однако нынешний рулевой господин Трамп настолько ратует за прибыль в любом ее проявлении, что вполне может и выгореть.
Хорошо, «Морской старт» — это понятно, что делать с МКС?
Если ориентироваться на планы космических агентств разных стран, то всем сегодня горит построить станцию на окололунной орбите. Не совсем понятно, зачем, но всем хочется.
Понятно, что дело это не простое, затратное и долгое. Одно дело вывести, например, жилой модуль на околоземную орбиту, другое дело – доставить до окололунной и там уже собирать.
А можно (по мнению Сопова) на базе МС сделать что-то типа складского комплекса и сборочной площадки. Выводить по старинке туда модули, собирать, а потом уже транспортировать до Луны.
Получается, что при наличии на околоземной орбите производственно-сборочной космической инфраструктуры нет необходимости создавать сверхдорогие сверхтяжелые ракеты, чтобы запускать межпланетные корабли и зонды.
Их сборку из более мелких модулей можно проводить прямо на МКС или рядом с ней. А экипажи сначала доставлять на станцию, проводить адаптацию к условиям космоса, а потом уже доставлять в район Луны и оттуда перевозить на корабль, который летит, допустим, к Луне.
Вообще, это окажется изрядно так экономичнее. И — безопаснее.
Любую неприятность намного легче будет устранять, вращаясь над Землей, на высоте всего-то 400 км, нежели над Луной, до которой, как известно, тоже почти 400. Только тысяч километров.
Естественно, останется место и для научных изысканий.
Создается ощущение, что «Боливар не выдержит двоих», то есть у NASA и «Роскосмоса» просто не хватит сил и средств на такую программу. Бюджет – штука конечная, а вот освоение и изучение бесконечной Вселенной требует как раз именно бесконечных вложений.
И таким образом становится понятно стремление американского и российского космических агентств не просто избавиться от старой (эксплуатацию начали в 1998 году) орбитальной станции, но и заработать на этом.
Благо есть Маски, Безосы и Филевы, готовые подхватить зашатавшийся флаг человечества на дороге в космос.
Странно, конечно, но действительно, как показывает практика, именно приход в космическую отрасль частного капитала, частных инициатив, людей, которых государство по какой-то причине не приняло в систему, может стать огромным толчком к выводу всей системы работы в космосе на новый уровень.
Возвращаясь к российскому сегменту МКС, который, если смотреть серьезно, представляет собой всего-навсего жилой модуль и три стыковочных. На этом все. Да, кто-то захочет поправить про «Зарю», увы, то, с чего начиналась МКС, считается модулем российского сегмента, но принадлежит NASA. Так что «Заря», скорее всего, останется в американском сегменте. Ну, если только по дешевке не отдадут.
Но даже с «Зарей» ситуация так себе. Фактически – транспортный узел, но никак не космическая лаборатория.
Но – именно то, что надо парням из S7.
Восстановив саму систему «Морской старт» и получив в распоряжение более дешевый орбитальный способ вывода на орбиту спутников и грузов, S7 совершенно в состоянии взять в аренду и обеспечить работоспособность станции. Так, по крайней мере, заявляют ответственные лица компании.
В любом случае, тут надо быть тремя руками «за»: пусть хоть что-то да останется. Надежд на исполнение сказок Рогозина о полетах на Луну и строительство лунных тракторов серией маловато почему-то.
Интересная картина, правда?
Сперва космос перестал быть советским. Потом нам и американцам пришлось потесниться, и космос стал интернациональным. Очевидно, что не за горами времена, да что там не за горами, они фактически настают, когда в космос реально придут частные компании.
И тут начинается совсем забавные вещи.
Не переходя на личности, замечу, что люди типа Маска или Филева совершенно в состоянии привлечь как минимум не менее качественные мозги, чем работают в госкорпорациях. И заплатить за это больше. Поскольку это их деньги.
Более того, я понимаю, что в случае успеха Филев будет просто брать лучших и платить им больше. И не надо там кричать за патриотизм, патриотизм хорош тогда, когда у тебя зарплата, а не посмешище.
Филевым и Соповым не надо трястись, что их бюджет не выдержит. Может, у частников и поворовывают, но так, как это делали у нас при попытке постройки космодрома Восточный – тут очевидно, что «за явным преимуществом» победа государства. Так, как воруют у нас, уверен, не воруют больше нигде.
Я о госструктурах, понятное дело.
Маск и Безос – американцы, там все понятно, и стоит смотреть на них, поскольку они явно впереди сейчас. Именно в плане кадров и прочего, но тут в США как бы капитализм и частная собственность давно.
Но надеюсь, что и у нас настанут такие времена, когда появятся, скажем так, негосударственные инженеры, конструкторы, сборщики, программисты, космонавты.
Конкретно наше государство сегодня не в состоянии обеспечить стране уверенную программу исследования космического пространства. Мы теряем одну позицию за другой. Мы сегодня почему-то не в состоянии создать корабль, ракету-носитель, орбитальную станцию. То есть то, что легко и непринужденно смогли другие.
Задел, созданный Королевым и его командой, к сожалению, закончился. Ну хватило на 50 лет, низкий поклон и светлая память!
Но ведь за последние 30 лет мы не создали НИЧЕГО!!!
А зачем? УР-500 великого Челомея (это которая «Протон») летает с 1965 года, с небольшими модификациями, корабль «Союз» великого Королева летает с 1967 года, тоже с минимальными изменениями в конструкции. К чему что-то изменять, если за это до сих пор неплохо платят желающие полететь в космос?
Нет, конечно, я надеюсь (вполне искренне) увидеть реализованным хоть один проект великого Рогозина. «Ангару», космодром «Восточный», «Федерацию». Хоть что-нибудь.
Буквально на днях РИА «Новости» выдало сногсшибательный репортаж.
Открыта трасса для запуска кораблей к МКС с космодрома Восточный.
«Открыта трасса для пусков ракет-носителей "Союз-2" с космодрома Восточный, которая может использоваться для выведения пилотируемых и грузовых космических кораблей на орбиту Международной космической станции. Об этом говорится в имеющемся в распоряжении РИА Новости документе "Альфа Страхования" — одной из компаний, страхующих российские космические запуски и спутники.
До сих пор корабли к МКС отправлялись только с "Байконура". Для осуществления запусков к МКС с Восточного необходимо модернизировать технический и стартовый комплексы космодрома».
С одной стороны, вроде как перемога. Совсем непонятно, как это – «открыли новую трассу»? Асфальт свежий положили или ленточку перерезали?
Конечно, нет. Как я понимаю, просто подготовили математический расчет курса, не более того.
Но ключевая суть в том, что новый модерновый космодром уже требует для этого модернизации. Технического и стартового комплекса еще недостроенного на три четверти космодрома.
Ну смех и зрада одновременно.
Нет, такими темпами, пожалуй, мы сможем только наблюдать за освоением российского бюджета и изучать черную дыру, в которую все проваливается.
Хотя, пожалуй, соединенными усилиями «Рено» и «Ниссана» дыру автопрома под аббревиатурой ТАЗ (Тольяттинский автозавод) все же заткнули. И даже дисковые тормоза на типа «отечественных» машинах стали появляться. В люксовых комплектациях, но стали же?
Вот и в плане космоса, стоит дать возможность частным структурам принять участие в его освоении. Пусть люди вкладывают деньги, мозги, умения, пусть извлекают из этого прибыль. Почему нет?
Потому что да, хочется видеть не шаманские танцы Рогозина с «Федерацией» в одной руке и «Ангарой» в другой. Хочется видеть Россию, как раньше СССР, ведущей космической державой, а не извозчиком для всех желающих.
Очень надеюсь, что у S7 все получится. Что у них выйдет не кое-что, а что надо, и по полной программе. Ждать чудес от «Роскосмоса» почему-то нет никакого желания.
А космос действительно придется делить на зоны и сферы влияния. От этого не уйти никуда. Но не на русский и китайский, а на частный и государственный.
- Автор:
- Роман Скоморохов
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