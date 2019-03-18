Часовой с зениткой. Лёгкий, компактный и мощный БМ-3
Помните робота-часового из известного фильма Джеймса Кэмерона "Чужие"? В одном из эпизодов этого весьма забористого и душещипательного фантастического боевика два робота-часовых (у них был индекс UA 571-C), отражали атаку чужих, которые пытались пробраться через тоннель к обороняемому жилому модулю. Автоматический, дистанционно контролируемый пулемет на треноге в 1986 году смотрелся футуристически — выглядел как элемент далекого будущего, в котором будут летать на другие планеты и рубиться там со всякими инопланетными чудовищами.
Кадр из фильма "Чужие". Впереди видны два робота-часовых, поставленных охранять тоннель
Так вот, он у нас есть теперь. Речь идет о боевом модуле БМ-3, который впервые появился на выставке в 2016 году, а теперь уже принят на вооружение. Что же, прогресс в вооружениях идет быстрее. У нас уже есть дистанционно управляемый боевой модуль, а мы все еще летаем в космос на "керосинках" и пока что не можем добраться даже до соседних планет своей Солнечной системы, не говоря уже о планетах других звезд.
Как и недавно появившийся робот "Маркер", новый боевой модуль мне понравился с первого взгляда. Легкий, компактный, мощный. В опубликованных ТТХ больше внимания уделялось огневым возможностям; мне же больше интересен вес изделия. Судя по всему, масса всего модуля невелика и в снаряженном виде вряд ли превышает 60 кг. Это открывает очень широкие возможности для применения подобных модулей. Размеры модуля также не стали публиковать, но по фотографии его габариты можно оценить примерно в 0,8 метров в длину и высоту и 0,9 метров в ширину. Наконец, 12,7-мм пулемет "Корд".
БМ-3
На мой взгляд, разработка удачная. Критиковать в ней особо нечего. Небольшими модификациями, не затрагивающими конструкцию в целом, можно существенно расширить сферу применения подобного дистанционно управляемого крупнокалиберного пулемета.
Разработчики из челябинского НПО "Электромашина" больше всего внимания уделили размещению нового боевого модуля на различной технике. Модуль принят на вооружение в составе бронеавтомобиля "Тайфун-У". Однако для столь удачной разработки это слишком узкоспециализированное применение, которое может помешать широкому и массовому использованию. Зачем ограничиваться только бронеавтомобилями? Давайте мыслить более широко.
Боевой модуль для боевых роботов
БМ-3 может быть установлен на уже рассмотренном боевом роботе "Маркер". По всей видимости, БМ-3 легче и компактнее уже имеющегося модуля. Меньший вес позволяет сделать модуль поднимающимся, чтобы вести огонь из укрытий. Центральное расположение пулемета (в исходном модуле "Маркера" пулемет размещен справа) в БМ-3 даст большую точность ведения огня.
Интересный вопрос: стоит ли вооружать боевых роботов гранатометами? В очень многих проектах это реализовано, и, можно сказать, что это своего рода консенсус роботостроения. В принципе, опытным путем доказано, что гранатомет или даже ПТУР можно установить в боевом модуле робота и это будет работоспособная конструкция. Однако, можно высказать и аргументы "против". Суть их состоит в том, что для боевого робота формата "пулемет с моторчиком", то есть действующего вместе с пехотой и встроенного в структуру мотострелковой роты, гранатометы в боевом модуле, во-первых, излишни, а, во-вторых, опасны для собственной пехоты. Излишни потому, что против тяжелой бронетехники их явно недостаточно, а с легкобронированной техникой (типичный противник — бронеавтомобили типа Humvee или его аналоги) робот справится крупнокалиберным пулеметом. Гранатомет — оружие ближнего боя, до 300 метров, тогда как "Корд" позволяет поражать цели на расстоянии 1000-1500 метров, если позволяет видимость и возможности приборов боевого модуля, что позволяет бить издалека — это более выгодно. Опасны потому, что реактивная струя никуда не девается. У сопровождающей его пехоты нет связи с роботом, конструкторы не предусмотрели никакого сигнала для предупреждения, да и этот сигнал в бою можно просто не заметить. Выстрел из гранатомета для пехоты будет внезапным и кого-то может поразить реактивной струей. В горячке боя оператор робота легко может выстрелить из гранатомета, не убедившись, что сзади никого нет из своих. То, что здорово выглядит в полигонных условиях, далеко не всегда годится для боя.
Потому я считаю, что на "Маркере" можно установить БМ-3 с одним пулеметом, при условии, что конструкторы его доработают в части увеличения боекомплекта. 250 патронов для робота — это мало. Лучше 1000 или 2000 патронов. Из доработок для установки на робота нужен еще бронещиток.
Переносной боевой модуль
БМ-3, на мой взгляд, вполне можно использовать в качестве переносного крупнокалиберного пулемета, если добавить к нему колесный станок, например, аналогичный станку к пулемету СГ-43.
Основное тактическое преимущество поставленного на колесный станок БМ-3 состоит в том, что расчет пулемета может вести огонь, полностью спрятавшись в укрытии. Установив пулемет на позицию, можно им управлять из блиндажа или из глубокого окопа или щели. Это существенно снижает вероятность его поражения ответным огнем противника. Во всяком случае, вражеские пулеметчики и снайперы уже не смогут достать укрывшийся расчет. Им потребуются, как минимум, минометы. Кроме того, еще им потребуется выяснить, где именно укрылся расчет боевого пулеметного модуля, а это будет непросто.
Вообще, БМ-3 можно использовать при создании полевой обороны, размещая их в древоземляных или железобетонных огневых точках. Это не обязательно должна быть именно оборона по фронту. Это может быть позиция на господствующей высоте, огневая позиция или блокпост на автодороге. В хорошо укрепленных позициях, например, в обороняемых зданиях или в блокпостах, возможности переносного боевого модуля еще больше возрастают. На мой взгляд, было бы целесообразно предусмотреть возможность управления группой модулей с одного пульта. Тогда один оператор, управляющий 3-4 модулями, может вести наблюдение (не будем забывать, что приборы БМ-3 можно использовать и для этой цели) и вести огонь в довольно большом секторе обороны.
Для такого применения также потребуется некоторая доработка. Во-первых, станок. Во-вторых, на станке должен быть установлен аккумулятор для питания систем боевого модуля. В-третьих, потребуется потребуется кабель длиной порядка 30-50 метров. В-четвертых, нужен еще датчик температуры ствола, чтобы оператор знал, когда ствол перегрелся, и мог сделать паузу в ведении огня.
Вообще, я бы предложил конструкторам не останавливаться только и исключительно на крупнокалиберном пулемете. Для целого ряда задач, например, для робота-часового, 12-7-мм пулемет явно избыточен, и можно обойтись меньшим калибром. Это может быть 7,62-мм ПКТ.
Зенитный модуль
На мой взгляд, на основе БМ-3 вполне можно сделать зенитную модификацию, способную стрелять как по наземным, так и по воздушным целям. Необходимость этого подчеркивается тем, что в последние годы на поле боя стало появляться много малоразмерных, низколетящих целей, таких как разведывательные и ударные беспилотники. Для их поражения пока что нет адекватных зенитных средств.
Модифицированный модуль, в котором пулемет имеет большой угол возвышения (порядка 80 градусов), в программное обеспечение добавлены функции слежения за воздушной целью и расчета упреждения, а также автоматического ведения огня по ней, вполне может стать хорошим ответом беспилотникам.
Если сделать такой модуль, который может уверенно попасть очередью в низколетящую воздушную цель, то с ее помощью можно поражать весьма многие воздушные цели. Например, можно сбить крылатую ракету, идущую к цели на малой высоте. Зенитный модуль с крупнокалиберным пулеметом будет весьма опасен для вертолетов, включая ударные. С их помощью можно бороться с легкомоторными штурмовиками (типа EMB-314 Super Tucano).
Во всяком случае, любой мотострелковый взвод, у которого будут БМ-3 с зенитными функциями, уже перестанет быть мишенью для вертолетов и получит возможность дать им отпор. "Маркер", оснащенный таким боевым модулем, превращается в весьма неплохую мобильную зенитную установку для борьбы с низколетящими целями.
В общем, БМ-3 — это весьма хорошая разработка, с потенциалом дальнейшего улучшения и модификаций.
Кадр из фильма "Чужие". Впереди видны два робота-часовых, поставленных охранять тоннель
Так вот, он у нас есть теперь. Речь идет о боевом модуле БМ-3, который впервые появился на выставке в 2016 году, а теперь уже принят на вооружение. Что же, прогресс в вооружениях идет быстрее. У нас уже есть дистанционно управляемый боевой модуль, а мы все еще летаем в космос на "керосинках" и пока что не можем добраться даже до соседних планет своей Солнечной системы, не говоря уже о планетах других звезд.
Как и недавно появившийся робот "Маркер", новый боевой модуль мне понравился с первого взгляда. Легкий, компактный, мощный. В опубликованных ТТХ больше внимания уделялось огневым возможностям; мне же больше интересен вес изделия. Судя по всему, масса всего модуля невелика и в снаряженном виде вряд ли превышает 60 кг. Это открывает очень широкие возможности для применения подобных модулей. Размеры модуля также не стали публиковать, но по фотографии его габариты можно оценить примерно в 0,8 метров в длину и высоту и 0,9 метров в ширину. Наконец, 12,7-мм пулемет "Корд".
БМ-3
На мой взгляд, разработка удачная. Критиковать в ней особо нечего. Небольшими модификациями, не затрагивающими конструкцию в целом, можно существенно расширить сферу применения подобного дистанционно управляемого крупнокалиберного пулемета.
Разработчики из челябинского НПО "Электромашина" больше всего внимания уделили размещению нового боевого модуля на различной технике. Модуль принят на вооружение в составе бронеавтомобиля "Тайфун-У". Однако для столь удачной разработки это слишком узкоспециализированное применение, которое может помешать широкому и массовому использованию. Зачем ограничиваться только бронеавтомобилями? Давайте мыслить более широко.
Боевой модуль для боевых роботов
БМ-3 может быть установлен на уже рассмотренном боевом роботе "Маркер". По всей видимости, БМ-3 легче и компактнее уже имеющегося модуля. Меньший вес позволяет сделать модуль поднимающимся, чтобы вести огонь из укрытий. Центральное расположение пулемета (в исходном модуле "Маркера" пулемет размещен справа) в БМ-3 даст большую точность ведения огня.
Интересный вопрос: стоит ли вооружать боевых роботов гранатометами? В очень многих проектах это реализовано, и, можно сказать, что это своего рода консенсус роботостроения. В принципе, опытным путем доказано, что гранатомет или даже ПТУР можно установить в боевом модуле робота и это будет работоспособная конструкция. Однако, можно высказать и аргументы "против". Суть их состоит в том, что для боевого робота формата "пулемет с моторчиком", то есть действующего вместе с пехотой и встроенного в структуру мотострелковой роты, гранатометы в боевом модуле, во-первых, излишни, а, во-вторых, опасны для собственной пехоты. Излишни потому, что против тяжелой бронетехники их явно недостаточно, а с легкобронированной техникой (типичный противник — бронеавтомобили типа Humvee или его аналоги) робот справится крупнокалиберным пулеметом. Гранатомет — оружие ближнего боя, до 300 метров, тогда как "Корд" позволяет поражать цели на расстоянии 1000-1500 метров, если позволяет видимость и возможности приборов боевого модуля, что позволяет бить издалека — это более выгодно. Опасны потому, что реактивная струя никуда не девается. У сопровождающей его пехоты нет связи с роботом, конструкторы не предусмотрели никакого сигнала для предупреждения, да и этот сигнал в бою можно просто не заметить. Выстрел из гранатомета для пехоты будет внезапным и кого-то может поразить реактивной струей. В горячке боя оператор робота легко может выстрелить из гранатомета, не убедившись, что сзади никого нет из своих. То, что здорово выглядит в полигонных условиях, далеко не всегда годится для боя.
Потому я считаю, что на "Маркере" можно установить БМ-3 с одним пулеметом, при условии, что конструкторы его доработают в части увеличения боекомплекта. 250 патронов для робота — это мало. Лучше 1000 или 2000 патронов. Из доработок для установки на робота нужен еще бронещиток.
Переносной боевой модуль
БМ-3, на мой взгляд, вполне можно использовать в качестве переносного крупнокалиберного пулемета, если добавить к нему колесный станок, например, аналогичный станку к пулемету СГ-43.
Основное тактическое преимущество поставленного на колесный станок БМ-3 состоит в том, что расчет пулемета может вести огонь, полностью спрятавшись в укрытии. Установив пулемет на позицию, можно им управлять из блиндажа или из глубокого окопа или щели. Это существенно снижает вероятность его поражения ответным огнем противника. Во всяком случае, вражеские пулеметчики и снайперы уже не смогут достать укрывшийся расчет. Им потребуются, как минимум, минометы. Кроме того, еще им потребуется выяснить, где именно укрылся расчет боевого пулеметного модуля, а это будет непросто.
Вообще, БМ-3 можно использовать при создании полевой обороны, размещая их в древоземляных или железобетонных огневых точках. Это не обязательно должна быть именно оборона по фронту. Это может быть позиция на господствующей высоте, огневая позиция или блокпост на автодороге. В хорошо укрепленных позициях, например, в обороняемых зданиях или в блокпостах, возможности переносного боевого модуля еще больше возрастают. На мой взгляд, было бы целесообразно предусмотреть возможность управления группой модулей с одного пульта. Тогда один оператор, управляющий 3-4 модулями, может вести наблюдение (не будем забывать, что приборы БМ-3 можно использовать и для этой цели) и вести огонь в довольно большом секторе обороны.
Для такого применения также потребуется некоторая доработка. Во-первых, станок. Во-вторых, на станке должен быть установлен аккумулятор для питания систем боевого модуля. В-третьих, потребуется потребуется кабель длиной порядка 30-50 метров. В-четвертых, нужен еще датчик температуры ствола, чтобы оператор знал, когда ствол перегрелся, и мог сделать паузу в ведении огня.
Вообще, я бы предложил конструкторам не останавливаться только и исключительно на крупнокалиберном пулемете. Для целого ряда задач, например, для робота-часового, 12-7-мм пулемет явно избыточен, и можно обойтись меньшим калибром. Это может быть 7,62-мм ПКТ.
Зенитный модуль
На мой взгляд, на основе БМ-3 вполне можно сделать зенитную модификацию, способную стрелять как по наземным, так и по воздушным целям. Необходимость этого подчеркивается тем, что в последние годы на поле боя стало появляться много малоразмерных, низколетящих целей, таких как разведывательные и ударные беспилотники. Для их поражения пока что нет адекватных зенитных средств.
Модифицированный модуль, в котором пулемет имеет большой угол возвышения (порядка 80 градусов), в программное обеспечение добавлены функции слежения за воздушной целью и расчета упреждения, а также автоматического ведения огня по ней, вполне может стать хорошим ответом беспилотникам.
Если сделать такой модуль, который может уверенно попасть очередью в низколетящую воздушную цель, то с ее помощью можно поражать весьма многие воздушные цели. Например, можно сбить крылатую ракету, идущую к цели на малой высоте. Зенитный модуль с крупнокалиберным пулеметом будет весьма опасен для вертолетов, включая ударные. С их помощью можно бороться с легкомоторными штурмовиками (типа EMB-314 Super Tucano).
Во всяком случае, любой мотострелковый взвод, у которого будут БМ-3 с зенитными функциями, уже перестанет быть мишенью для вертолетов и получит возможность дать им отпор. "Маркер", оснащенный таким боевым модулем, превращается в весьма неплохую мобильную зенитную установку для борьбы с низколетящими целями.
В общем, БМ-3 — это весьма хорошая разработка, с потенциалом дальнейшего улучшения и модификаций.
- Автор:
- Дмитрий Верхотуров
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