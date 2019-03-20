Аль-Багуз: гекатомба на берегах Евфрата
На днях США обвинили Москву и Дамаск в «эскалации насилия» в Идлибе, назвав действие ВКС России в небе над этой провинцией «возмутительными».
«Эти возмутительные удары по гражданской инфраструктуре и поселениям для внутренне перемещенных лиц должны прекратиться сейчас же», — заявил официальный представитель Госдепартамента США Роберт Палладино.
Недовольство американцев вызвал тот факт, что воздушно-космические силы России по согласованию с Турцией нанесли точечный авиаудар по складу с вооружением и боеприпасами террористов в сирийской провинции Идлиб.
Согласно подтверждённой по нескольким каналам информации, на этот склад боевики-исламисты доставили крупную партию ударных беспилотных летательных аппаратов, который планировали использовать их для воздушного нападения на российскую авиабазу «Хмеймим».
Если учесть тот факт, что ход одной такой атаки боевых дронов на российский аэродром отслеживался, а, возможно, и координировался с американского самолета-разведчика, то ничего удивительного в такой реакции Вашингтона нет.
Но в тот самый момент, когда представитель Госдепа обвинял российских военных, американцы и их союзники осуществляли на другом конце страны действия, которые вполне попадают под определение военного преступления.
Речь идет о трагедии поселка Багуз, населенного пункта на восточном берегу Евфрата, в окрестностях которого на пятачке земли площадью около квадратного километра согнаны боевики и гражданский персонал запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ), члены их семей и беженцы из населенных пунктов так называемого Хаджинского кармана.
Значительная часть находящихся там людей – женщины и дети, в том числе и не имеющие отношения к ИГ. Они страдают от голода, обезвоживания и болезней. Но самое главное, что они длительное время подвергаются бомбо-штурмовым ударам ВВС США, обстрелам из минометов и АГС со стороны курдских боевиков, блокирующих этот клочок земли.
Напомним, что Хаджинским карманом назывался участок территории на юго-востоке Сирии от Хаджина до Багуза, на границе с Ираком и Иордании, находящийся под контролем проамериканской коалиции.
Значительное время там находился анклав террористов ИГ, которых ни курды, ни их американские хозяева особо не беспокоили.
Причины этому вполне очевидны. Во-первых, «борьба с ИГ» как бы оправдывает оккупацию американцами территории САР и их поддержку сепаратистов и мятежников, из которых они слепили «антитеррористическую коалицию».
Во-вторых, пребывание американского контингента в Сирии щедро оплачивалось Эр-Риядом, и эти деньги американцам совсем не хотелось терять.
В-третьих, обитатели Хаджинского кармана представляли для американцев своего рода «кадровый резерв» — многие из них «совершенно невероятным образом» переместились в другие места планеты. Кто-то, пройдя переподготовку на базе в Эт-Танфе, вылез из «неопознанных вертолетов» на севере Афганистана, а кто-то и вовсе оказался на Украине.
В-четвертых, анклав ИГ, расположенный вдоль русла Евфрата, являлся угрозой «шиитскому коридору», связующему Сирию и Иран через территорию Ирака.
Эта «идиллия» закончилась после того, как Дональд Трамп объявил о выводе американского контингента из Сирии.
После чего с «карманом» решили кончать. Не только для того, чтобы не оставлять ненужных свидетелей взаимодействия американских спецслужб и военных с террористам, но и чтобы не допустить удара халифатчиков по курдским формированиям, лишенным непосредственной поддержки Вашингтона.
Сразу же после объявления решения Трампа началась зачистка «кармана». Проходила она планомерно – авиация начинала наносить удары по населенным пунктам, подконтрольным ИГ, начиная с восточных, выдавливая халифатчиков на запад, к Евфрату. Американцы вовсю применяли кассетные авиабомбы и белый фосфор. Вместе с халифатчиками на запад бежали и мирные жители, опасаясь не только американских бомб, но и курдских боевиков, идущих следом и не слишком склонных разбираться, кто тут джихадист, а кто – просто обыватель.
Это бегство завершилось в конце январе, когда террористы и беженцы оказались прижатыми к Евфрату, на поле у селения Багуз Фукани. На небольшой площадке из картона и полиэтилена создали импровизированные укрытия от непогоды и по возможности укрепились, отрыв щели и окопы.
С этого момента квадратный километр, на котором расположился лагерь «халифата», бомбят с перерывами на гуманитарные паузы, в которые позволяли всем желающим сдаться. Кроме того, в эти моменты можно за несколько тысяч долларов договориться с курдами за свободный выход за кольцо окружения.
22 февраля даже привезли гуманитарную помощь – грузовик с небольшим количеством продуктов. Которые не спасли от голода, а только провоцировали внутренние конфликты. К концу месяца установилась полная блокада. Курдские снайперы начали охоту за пытающимися набрать воду из Евфрата. К голоду добавилась довольно холодная зима. От болезней, холода и обезвоживания десятками умирают дети.
Днем курды обстреливают лагерь из минометов. А по ночам по нему работает «ганшип» — американский тяжелый штурмовик АС-130. Боевое применение этого винтового монстра ограничено его уязвимостью для средств ПВО, но в небе над Багузом ему ничего не угрожало.
Строго говоря, его скорострельные пушки могли бы перемолоть всех обитателей пятачка на берегу Евфрата вместе с их хижинами. Но видимо, пилоты больше «пугают», чем ведут огонь на уничтожение.
Официальный представитель «Демократических сил Сирии» Кино Габриэль объявил о том, что за время осады населенного пункта Аль-Багуз были убиты более 1600 боевиков «Исламского государства», еще 25 тысяч халифатчиков сдались. Согласно сообщению официальных курдских источников, в ходе операции погибли 82 бойца SDF, еще 61 получил ранения.
Как заявил Кино Габриэль, большая часть боевиков, оборонявшихся в Багузе, уже сдалась. В настоящее время, по данным SDF, в последнем прибежище ИГ на территории Сирии остаются еще 5000 боевиков и членов их семей.
Ранее в SDF заявляли, что в Багузе остается «считанная горстка» исламистов. Следует отметить, что находящиеся в окружении «халифатчики» и члены их семей описывают в социальных сетях (Интернет прекрасно «ловится» в Багузе) ужас происходящего.
9 марта курды объявили ультиматум, потребовав немедленной сдачи в плен. Однако его приняли немногие. Большинство остающихся боевиков еще ранее отказались от «интересных предложений» американцев, предпочтя стать «шахидами». А среди «мирняка» — преимущественно семьи «халифатчиков», которые убеждены, что сдача в плен курдам тоже означает смерть, только не такую быструю, как от горящего фосфора или снаряда «Гатлинга».
Эти опасения не лишены основания – постоянно появляются сообщения о репрессиях боевиков SDF против мирного населения подконтрольных им территорий. Так, 17 марта в Ракке прошли массовые аресты, а в провинции Дейр-эз-Зор курды застрелили ребенка во время зачистки деревни Аз-Зар.
13 марта появилась информация, что лагерь и оставшихся его обитателей выжгли фосфором. В сети появились фотографии обожженных тел, однако, согласно постам в соцсетях, трагедия все еще продолжается.
15 марта халифатчики предприняли очередную попытку прорыва, быстро подавленную курдами.
А 17 марта американцы вновь наносили бомбо-штурмовые удары по «полю смерти» у Багуза, жертвами которых стали 10 мирных жителей. Согласно предварительным данным, сообщенным Syria TV, среди погибших есть дети. То есть пока что в лагере на берегу Евфрата еще остаются живые, и их уничтожение продолжается.
ИГ, вне всякого сомнения, – одна из самых страшных структур современности, в послужном списке которой акты геноцида, массовые казни, террор, работорговля. Однако на поле у Багуза не только боевики, чьи руки обагрены кровью, но и женщины, и дети, и, если так можно выразиться «гражданские халифатчики». То есть люди, обслуживающие гражданскую инфраструктуру территорий занятых ИГ – например, медицинские работники, технические специалисты и так далее. Если учесть, что некоторые населенные пункты находились под контролем халифата по нескольку лет, станет ясно, что число таких людей велико.
Моральный аспект ответственности американцев за судьбу взращенных ими «халифатчиков», которых они сегодня истребляют с не менее изощренным садизмом, чем сами «игиловцы» убивали христиан, шиитов и езидов, рассматривать, думаю, нет никакой необходимости. Хотя их печальный пример мог бы многому научить новых американских питомцев – боевиков SDF.
Между прочим, историю Багуза можно было бы завершить совершенно иначе. Например, организовать для гражданских «коридор» под контролем сотрудников Красного Полумесяца и ООН, гарантировав им эвакуацию в безопасное место, подальше от SDF. А против оставшихся в лагере использовать нелетальное оружие, которым так гордится Пентагон.
Скажем, установки ADS. В распоряжении ССО США есть самолет АС-130 с таким устройством, вместо «миниганов» и «Гатлинга».
Но Вашингтон предпочел устроить гекатомбу на берегах Евфрата, при этом даже не задумываясь, что столь демонстративное и очевидное зверство вызывает серьезные сомнения в обоснованности его претензий на роль «гуманиста» и «нравственного арбитра».
«Эти возмутительные удары по гражданской инфраструктуре и поселениям для внутренне перемещенных лиц должны прекратиться сейчас же», — заявил официальный представитель Госдепартамента США Роберт Палладино.
Недовольство американцев вызвал тот факт, что воздушно-космические силы России по согласованию с Турцией нанесли точечный авиаудар по складу с вооружением и боеприпасами террористов в сирийской провинции Идлиб.
Согласно подтверждённой по нескольким каналам информации, на этот склад боевики-исламисты доставили крупную партию ударных беспилотных летательных аппаратов, который планировали использовать их для воздушного нападения на российскую авиабазу «Хмеймим».
Если учесть тот факт, что ход одной такой атаки боевых дронов на российский аэродром отслеживался, а, возможно, и координировался с американского самолета-разведчика, то ничего удивительного в такой реакции Вашингтона нет.
Но в тот самый момент, когда представитель Госдепа обвинял российских военных, американцы и их союзники осуществляли на другом конце страны действия, которые вполне попадают под определение военного преступления.
Речь идет о трагедии поселка Багуз, населенного пункта на восточном берегу Евфрата, в окрестностях которого на пятачке земли площадью около квадратного километра согнаны боевики и гражданский персонал запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ), члены их семей и беженцы из населенных пунктов так называемого Хаджинского кармана.
Значительная часть находящихся там людей – женщины и дети, в том числе и не имеющие отношения к ИГ. Они страдают от голода, обезвоживания и болезней. Но самое главное, что они длительное время подвергаются бомбо-штурмовым ударам ВВС США, обстрелам из минометов и АГС со стороны курдских боевиков, блокирующих этот клочок земли.
Напомним, что Хаджинским карманом назывался участок территории на юго-востоке Сирии от Хаджина до Багуза, на границе с Ираком и Иордании, находящийся под контролем проамериканской коалиции.
Значительное время там находился анклав террористов ИГ, которых ни курды, ни их американские хозяева особо не беспокоили.
Причины этому вполне очевидны. Во-первых, «борьба с ИГ» как бы оправдывает оккупацию американцами территории САР и их поддержку сепаратистов и мятежников, из которых они слепили «антитеррористическую коалицию».
Во-вторых, пребывание американского контингента в Сирии щедро оплачивалось Эр-Риядом, и эти деньги американцам совсем не хотелось терять.
В-третьих, обитатели Хаджинского кармана представляли для американцев своего рода «кадровый резерв» — многие из них «совершенно невероятным образом» переместились в другие места планеты. Кто-то, пройдя переподготовку на базе в Эт-Танфе, вылез из «неопознанных вертолетов» на севере Афганистана, а кто-то и вовсе оказался на Украине.
В-четвертых, анклав ИГ, расположенный вдоль русла Евфрата, являлся угрозой «шиитскому коридору», связующему Сирию и Иран через территорию Ирака.
Эта «идиллия» закончилась после того, как Дональд Трамп объявил о выводе американского контингента из Сирии.
После чего с «карманом» решили кончать. Не только для того, чтобы не оставлять ненужных свидетелей взаимодействия американских спецслужб и военных с террористам, но и чтобы не допустить удара халифатчиков по курдским формированиям, лишенным непосредственной поддержки Вашингтона.
Сразу же после объявления решения Трампа началась зачистка «кармана». Проходила она планомерно – авиация начинала наносить удары по населенным пунктам, подконтрольным ИГ, начиная с восточных, выдавливая халифатчиков на запад, к Евфрату. Американцы вовсю применяли кассетные авиабомбы и белый фосфор. Вместе с халифатчиками на запад бежали и мирные жители, опасаясь не только американских бомб, но и курдских боевиков, идущих следом и не слишком склонных разбираться, кто тут джихадист, а кто – просто обыватель.
Это бегство завершилось в конце январе, когда террористы и беженцы оказались прижатыми к Евфрату, на поле у селения Багуз Фукани. На небольшой площадке из картона и полиэтилена создали импровизированные укрытия от непогоды и по возможности укрепились, отрыв щели и окопы.
С этого момента квадратный километр, на котором расположился лагерь «халифата», бомбят с перерывами на гуманитарные паузы, в которые позволяли всем желающим сдаться. Кроме того, в эти моменты можно за несколько тысяч долларов договориться с курдами за свободный выход за кольцо окружения.
22 февраля даже привезли гуманитарную помощь – грузовик с небольшим количеством продуктов. Которые не спасли от голода, а только провоцировали внутренние конфликты. К концу месяца установилась полная блокада. Курдские снайперы начали охоту за пытающимися набрать воду из Евфрата. К голоду добавилась довольно холодная зима. От болезней, холода и обезвоживания десятками умирают дети.
Днем курды обстреливают лагерь из минометов. А по ночам по нему работает «ганшип» — американский тяжелый штурмовик АС-130. Боевое применение этого винтового монстра ограничено его уязвимостью для средств ПВО, но в небе над Багузом ему ничего не угрожало.
Строго говоря, его скорострельные пушки могли бы перемолоть всех обитателей пятачка на берегу Евфрата вместе с их хижинами. Но видимо, пилоты больше «пугают», чем ведут огонь на уничтожение.
Официальный представитель «Демократических сил Сирии» Кино Габриэль объявил о том, что за время осады населенного пункта Аль-Багуз были убиты более 1600 боевиков «Исламского государства», еще 25 тысяч халифатчиков сдались. Согласно сообщению официальных курдских источников, в ходе операции погибли 82 бойца SDF, еще 61 получил ранения.
Как заявил Кино Габриэль, большая часть боевиков, оборонявшихся в Багузе, уже сдалась. В настоящее время, по данным SDF, в последнем прибежище ИГ на территории Сирии остаются еще 5000 боевиков и членов их семей.
Ранее в SDF заявляли, что в Багузе остается «считанная горстка» исламистов. Следует отметить, что находящиеся в окружении «халифатчики» и члены их семей описывают в социальных сетях (Интернет прекрасно «ловится» в Багузе) ужас происходящего.
9 марта курды объявили ультиматум, потребовав немедленной сдачи в плен. Однако его приняли немногие. Большинство остающихся боевиков еще ранее отказались от «интересных предложений» американцев, предпочтя стать «шахидами». А среди «мирняка» — преимущественно семьи «халифатчиков», которые убеждены, что сдача в плен курдам тоже означает смерть, только не такую быструю, как от горящего фосфора или снаряда «Гатлинга».
Эти опасения не лишены основания – постоянно появляются сообщения о репрессиях боевиков SDF против мирного населения подконтрольных им территорий. Так, 17 марта в Ракке прошли массовые аресты, а в провинции Дейр-эз-Зор курды застрелили ребенка во время зачистки деревни Аз-Зар.
13 марта появилась информация, что лагерь и оставшихся его обитателей выжгли фосфором. В сети появились фотографии обожженных тел, однако, согласно постам в соцсетях, трагедия все еще продолжается.
15 марта халифатчики предприняли очередную попытку прорыва, быстро подавленную курдами.
А 17 марта американцы вновь наносили бомбо-штурмовые удары по «полю смерти» у Багуза, жертвами которых стали 10 мирных жителей. Согласно предварительным данным, сообщенным Syria TV, среди погибших есть дети. То есть пока что в лагере на берегу Евфрата еще остаются живые, и их уничтожение продолжается.
ИГ, вне всякого сомнения, – одна из самых страшных структур современности, в послужном списке которой акты геноцида, массовые казни, террор, работорговля. Однако на поле у Багуза не только боевики, чьи руки обагрены кровью, но и женщины, и дети, и, если так можно выразиться «гражданские халифатчики». То есть люди, обслуживающие гражданскую инфраструктуру территорий занятых ИГ – например, медицинские работники, технические специалисты и так далее. Если учесть, что некоторые населенные пункты находились под контролем халифата по нескольку лет, станет ясно, что число таких людей велико.
Моральный аспект ответственности американцев за судьбу взращенных ими «халифатчиков», которых они сегодня истребляют с не менее изощренным садизмом, чем сами «игиловцы» убивали христиан, шиитов и езидов, рассматривать, думаю, нет никакой необходимости. Хотя их печальный пример мог бы многому научить новых американских питомцев – боевиков SDF.
Между прочим, историю Багуза можно было бы завершить совершенно иначе. Например, организовать для гражданских «коридор» под контролем сотрудников Красного Полумесяца и ООН, гарантировав им эвакуацию в безопасное место, подальше от SDF. А против оставшихся в лагере использовать нелетальное оружие, которым так гордится Пентагон.
Скажем, установки ADS. В распоряжении ССО США есть самолет АС-130 с таким устройством, вместо «миниганов» и «Гатлинга».
Но Вашингтон предпочел устроить гекатомбу на берегах Евфрата, при этом даже не задумываясь, что столь демонстративное и очевидное зверство вызывает серьезные сомнения в обоснованности его претензий на роль «гуманиста» и «нравственного арбитра».
- Автор:
- Борис Джерелиевский
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