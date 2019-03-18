США вновь пересмотрели планы по выводу войск из Сирии

Интересно наблюдать за эволюцией суждений и высказываний американских властей по поводу присутствия военного контингента США в Сирии. Напомним, что несколько месяцев назад Дональд Трамп заявил о начале вывода войск из САР. Затем Трамп заявил, что рассмотрел предложение конгрессменов и решил оставить часть контингента с той целью, чтобы не дать возможности террористам вновь набрать силу. При этом в заявлении говорилось о готовности оставить несколько сотен офицеров.Теперь – новое заявление. Уже от Пентагона. О пересмотре плана по выводу войск. В изданиисо ссылкой на главное военное ведомство США сообщают, что собираются увеличить запланированное ранее число военнослужащих, которые останутся в САР. Примерное число «оставляемых» - тысяча человек.В издании отмечено, что американская администрация решила снова поменять планы по выводу из Сирии своих военнослужащих, так как не смогла договориться со своими партнёрами из Турции и других стран по поводу создания «зоны безопасности» на территориях преимущественного проживания курдов.В статье автор пишет, что США оставляют своё военное присутствие в этих районах притом, что Турция угрожает атаками курдских отрядов.Тем временем сами курды пытаются освободить от ИГ (*запрещено в РФ) последний оплот террористической структуры в Сирии – Багуз. Ситуация осложняется тем, что вместе с гражданскими беженцами за пределы блокированной территории просачиваются и боевики. Многие пытаются рассредоточиться по Сирии, чтобы впоследствии получить возможность наносить удары в тыл тем же курдам. В то же время заявлено, что не менее 5 тыс. игиловцев уже сдались в плен – вместе с представителями своих семей. В общей сложности это почти 30 тысяч человек. Большинство сдавшихся – граждане иностранных государств, включая в первую очередь страны Европы.