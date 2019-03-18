В Индии заявили, что итоги боя МиГ-21 и F-16 позитивны для России

Модернизированный МиГ-21 находился на боевом воздушном патрулировании на высоте 15 000 футов (около 4,6 км), когда он обнаружил F-16 на высоте 8 000 футов (около 2,5 км), приближающийся к воздушному пространству Индии. Командир крыла Абхинандан Вартхаман, пилот МиГ-21, заблокировал цель под углом 60 градусов и выпустил ракету класса воздух-воздух Р-73, которая поразила самый популярный в мире самолет.

Это (результаты боя) станет проблемой для американской администрации и вызовет беспокойство у «Локхид Мартин» с точки зрения продвижения своей программы F-21 не только в Индии, но и по всему миру. Индия не будет рассматривать такой контракт в любом случае. Если F-16 был сбит самолётом МиГ-21, то это говорит о том, что никакого успеха для F-16 (F-21) в составе ВВС Индии не будет.